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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает не совсем вменяемым американского журналиста Герша Кунтцмана, который опубликовал в газете New York Daily News статью, несколько оправдывающую убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова, пишет ТАСС.

В ответ на просьбу озвучить реакцию на публикацию журналиста представитель Кремля с сожалением отметил, что существует "очень много <...> людей, не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, скажем так, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо".

Песков выразил уверенность, что такие люди, как автор публикации об убийстве Карлова, не заслуживают каких-либо упоминаний "и хотя бы какой-то памяти".

Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство потребует извинений за статью, а глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сторонников журналиста злейшими врагами ислама. Сам же автор материала приносить извинения не собирается.