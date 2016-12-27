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Год Огненного (Красного) Петуха наступит в 4 часа 07 минут (по московскому времени) 28 января 2016 года во второе новолуние после зимнего солнцестояния и продлится до 15 февраля 2018-го. Символика этого года очень важна в силу активно происходящих глобальных перемен в истории человечества. Об этом ИА "Амител" рассказала практикующий астролог, член международной астрологической ассоциации INASTROS Алёна Шаманская.

Петух, пожалуй, самый яркий знак восточного гороскопа, символизирующий силу и преображение. Он усиливает или проявляет в человеке такие качества, как проницательность, организованность, уверенность в себе, а также эгоизм и тщеславие. Песня петуха разгоняет силы тьмы перед рассветом, это будет проявлено во внешней и внутренней созидательной трансформации как отдельных личностей, так и более масштабных образований – городов и даже государств.

В год Петуха многие страны будут следовать жесткой политике и, уподобляясь этой боевитой птице, будут нарочито демонстрировать свой настрой. Но, вероятнее всего, до серьезных столкновений дело так и не дойдет, так как Петух обладает качествами самоконтроля и стратегического планирования. В данном случае вызывающее поведение будет скорее средством предупреждения нападения в целях обретения психологического превосходства над потенциальным противником. Можно смело предположить, что в мировом масштабе 2017 год станет годом победы дипломатии над силовыми методами борьбы. Однако влияние некоторых планет и планетарных комбинаций внесет свои корректировки в развитие событий в 2017 году, вряд ли можно назвать грядущий год Огненного Петуха спокойным и безмятежным.

Для Алтайского края 2017 год будет ознаменован прорывом на качественно иной уровень. Произойдут весомые конструктивные преобразования в политической и общественной жизни региона. Жажда реализации выведет на первый план талантливых деятелей науки и культуры, труд которых будет иметь признание далеко за пределами Алтайского края. Возросшее национальное самосознание даст увеличение числа людей с активной гражданской позицией, будут созданы новые общественные организации и объединения, призванные вывести регион на более высокий уровень развития. Грядущий год не предвещает жителям Алтая каких-либо катаклизмов, за исключением возможных тотальных перебоев в электроснабжении в период конца февраля – середины марта.