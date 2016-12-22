Фото: vk.com/barneos22
Последствия коммунальной аварии, произошедшей в Барнауле в четверг, 22 декабря, на улице Глушкова, устраняют специалисты водоканала.
Как сообщили порталу Amic.ru на предприятии, выход воды на проезжую часть произошел в результате порыва водопровода по адресу Глушкова, 40.
Специалисты компании уже ведут ремонтно-восстановительные работы. Параллельно осуществляется очистка проезжей части от наледи, образовавшейся из-за выхода воды.
Отметим, что накануне, 21 декабря, в Барнауле также имела место коммунальная авария на улице Ядринцева.
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