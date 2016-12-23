Красивая, молодая, умная. Заместитель генерального директора по экономике и финансам инвестиционно-строительной компании "Союз" Елена Греб успешно совмещает роль жены и мамы двоих детей с ролью бизнес-леди. Именно эта компания ведет застройку крупного барнаульского квартала 2010 ("Времена года"). Квартала, который она называет по-настоящему семейным. Почему?

— Елена Владимировна, вы молодой руководитель, но уже с большим опытом работы в компании. Как удается успевать быть хорошим топ-менеджером и мамой?

— Работу надо любить. Полноценно в "Союзе" я стала работать только после университета, у меня высшее экономическое образование. Но практиковаться стала с 14 лет. Кирпичи сама, конечно, не выкладывала, но со многими тонкостями строительной сферы знакома. Впрочем, жизнь не стоит на месте, всегда необходимо пополнять свои знания и повышать компетенцию. Потому и топ-менеджмент в нашей компании часто проходит дополнительное обучение, сотрудники принимают участие в бизнес-тренингах ведущих российских экспертов.

А уж быть хорошей мамой — это еще более важная задача для меня. Я провожу с семьей, с маленькими сыном и дочкой все вечера и выходные дни. Мы много гуляем, берем детей по возможности в любые поездки по России и миру. Лучший семейный отдых — путешествия, пусть даже недалеко.

Семья — главная ценность в моей жизни, но это ценность и для нашей компании. Комплекс "Времена года" — отличный пример комфортного, современного и семейного жилья.

— Почему семейного?

— "Времена года" — это современные и надежные дома, уютные квартиры с удобной планировкой, подземные парковки, закрытая внутренняя территория, безопасные и "умные" детские площадки.

— "Умные"?

— Они зонированы по возрасту. Для самых маленьких — качели и песочницы. Для тех, кто постарше, — карусели, качели, горки. Для подростков — баскетбольные, волейбольные и другие спортивные площадки. Все объекты безопасные, сделаны из современных качественных материалов.

— Вы, как мама, спокойно отпустили бы своих детей на такую площадку?

— Конечно. Мы в компании очень щепетильны в таких вопросах. Безопасность — один из главных принципов нашей застройки. Все дворы в комплексе закрыты, можно не беспокоиться, что дети будут играть под колесами паркующихся автомобилей.

Еще, знаете, очень важный момент — социум. Люди постарше сейчас любят вспоминать, как все детство проводили на улице. А сейчас дети сидят в компьютерах, планшетах, телефонах, перед телевизорами. Я сама ребенком любила учиться, читать книги, пела, танцевала и своих детей приучаю к развивающим играм, книгам. И, конечно, мы часто ходим во двор к другим деткам. Общение в таком возрасте с ровесниками очень важно. Вот еще одно преимущество закрытого двора: дети и с компанией, и под присмотром.

— А сами бы переехали во "Времена года"?

— Меня пока полностью устраивает мое жилье. Но, честно скажу, если бы по каким-то причинам пришлось переезжать, то это были бы "Времена года". Серьезно. Не потому, что дома строит наша компания и я должна продвигать наш продукт. Там действительно очень хорошо. Приходите, убедитесь.

— Кстати, да. У вас недавно появилась новая в регионе услуга — шоу-рум?

— В крупных городах застройщики давно делают несколько квартир в доме выставочными: в настоящем доме, с ремонтом, мебелью. И мы весной такие сделали. У нас очень много потенциальных покупателей посещают шоу-румы. Намного удобнее, чем смотреть на недостроенное жилье. Но, конечно, мы проводим экскурсии и по самой стройке. Вы можете увидеть будущую квартиру.

— Ваш комплекс — это уже класс комфорт. На такое жилье высок спрос?

— Да, если несколько лет назад застройщики уделяли большое внимание жилью эконом-класса, то сейчас в тренде сегмент "комфорт". Люди стали реже покупать инвестиционное жилье — малогабаритные квартиры для последующей сдачи в аренду. Сегодня многие улучшают свои жилищные условия, а потому выбирают более основательно. Покупатели стали требовательны к качеству жилья. Мы и раньше строили качественные дома, но теперь есть возможность обратить внимание на детали.

Понятно, что возможности у всех застройщиков разные. Кто-то может строить по одному дому, кто-то комплексно. Мы сейчас сконцентрированы именно на комплексной застройке. Это, во-первых, получается дешевле. А во-вторых, все-таки точечная застройка имеет немало минусов для жителей. Одно дело, когда выходишь из дома, тут тебе чистые и чищеные дорожки, парковка рядом, вокруг благоустроенная территория. И совсем иначе — частный сектор с бараками вокруг или проезжая часть в метре от подъезда.

Жилой комплекс "Времена года" – микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Сдано в эксплуатацию и заселено 3 дома, в ближайшие месяцы будет сдан еще один дом.

— То есть кризис мы пережили?

— Не скажу, что мы как-то сильно почувствовали кризис. Я в принципе сторонник позитивных мыслей и хорошего настроения. В сложной ситуации надо работать, не опускать рук, бороться за светлое будущее. Да, объемы строительства немного сократились. Но, с другой стороны, кризис — это время возможностей. Важно вовремя принять правильное решение!

— Елена Владимировна, недавно в СМИ появилась информация, что в Барнаул приезжал известный российский артист Дмитрий Дюжев, и приезжал именно в "Союз". Зачем?

— Дмитрий Дюжев стал лицом нашей рекламной кампании. Скоро вы услышите ее по радио, увидите рекламные баннеры. Очень позитивный человек и очень семейный. Это отлично вписывается в нашу концепцию комплекса "Времена года".

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