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Аномальные морозы до -45...-51 градуса ждут жителей Томской и Новосибирской областей в период с 23 по 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского ЦГМС.

Так, в Новосибирской области с 23 по 24 декабря температура воздуха опустится до -40...-45 градусов. В Томской области в аналогичный период минимальные температуры составят -35...-40 градусов, однако местами по региону опустятся до -46...-51 градуса.

В связи с этим в областях действует штормовое предупреждение.

Согласно данным этого ресурса, морозы придут и в Алтайский край сразу после того, как закончатся в вышеназванных областях. Синоптики прогнозируют в субботу, 24 декабря, морозы до -32...-37 градусов.