Ученые из Страны восходящего солнца установили, что кофе полезен для здоровья человека. Исследователи обнаружили весьма неожиданное свойство этого напитка. Оказывается, кофе благотворно влияет на работу малых кровеносных сосудов. Чтобы это доказать, специалисты предложили 27 здоровым добровольцам выпить кофе с кофеином и без.
После ученые проанализировали работу сосудов. Оказалось, что приток крови к пальцам тех, кто употреблял натуральный кофе, улучшился.
Это объясняется тем, что кофе не всегда оказывает плохое влияние на центральную нервную систему. Он улучшает работу малых кровеносных сосудов – на 30 процентов через 75 минут после употребления. Неожиданное открытие ученые проверили несколько раз, и итог оказался тем же.
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