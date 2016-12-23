Изучение иностранных языков стало лидирующим в списке запросов у россиян в 2016 году по версии Google. Самообразование выходит на первый план и среди жителей Алтайского края. Так, у многих барнаульцев все чаще возникает вопрос: где быстро и легко выучить иностранный язык, не потратив при этом много денег.

Можно отправиться на традиционные курсы, можно найти хорошего репетитора. А можно выучить язык еще проще: в онлайн-школе с онлайн-педагогом. Конечно, многие считают, что такие занятия неэффективны и не смогут заменить "живого" репетитора. Это расхожее мнение уверенно опровергают педагоги школы Profi-Teacher. По их словам, такой вид обучения в наши дни более чем актуален: занимаясь с репетитором онлайн, вы не потратите много денег и времени, но получите быстрый и качественный результат. Репетиторы школы Profi-Teacher уверяют: за короткий срок любой научится с нуля разговаривать по-английски или по-немецки, не покидая при этом стен уютного дома.

В школе Profi-Teacher (www.profi-teacher.ru) действует удобная и практическая схема обучения языкам: вы можете одновременно заниматься с русскоговорящим преподавателем и с носителем языка. С первым можно без проблем изучить азы и грамматику иностранного языка, а со вторым произношение станет близким к идеальному.

Язык для путешествий с онлайн-репетиторами выучить проще простого. Вам нужно прослушивать аудиоролики и просматривать видео на том языке, которым вы мечтаете овладеть. Слушать аудио можно, выполняя повседневную работу в доме. А это колоссальная экономия времени в наше сумасшедшее время. А устную речь поможет освоить онлайн-репетитор: достаточно трех-четырех раз в неделю, чтобы научиться внятно и грамотно объяснять свои туристические потребности.

Profi-Teacher также поможет школьникам и выпускникам при подготовке к экзаменам. Преподаватели онлайн-школы помогут ученику подтянуть "хвосты", а занятия в домашней обстановке будут комфортными и удобными. Любой родитель оценит удобство онлайн-урока, ведь ребенок будет рядом, а значит, взрослые смогут сами контролировать качество занятия и получаемых знаний, не затрачивая при этом время на дорогу по пробкам.

Для достижения желаемого результата школьнику требуется всего два-три онлайн-занятия по 45-60 минут в неделю.

До экзаменов осталось совсем немного времени, поэтому сразу после новогодних каникул вопрос подготовки к ним станет еще более актуальным. При подготовке к ЕГЭ Profi-Teacher рекомендуют заниматься с одним педагогом, чтобы ученик мог больше времени уделять самоподготовке. Если совместить эти занятия с повторением грамматики и решением типовых заданий, то можно получить отличный результат на экзамене. Также можно задать свой вопрос на электронную почту info@profi-teacher.ru

Записаться на онлайн-занятие и ознакомиться с перечнем предлагаемых услуг можно на сайте http://profi-teacher.ru/. Также можно задать свой вопрос на электронную почту info@profi-teacher.ru