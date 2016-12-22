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2ГИС изучил поисковые запросы пользователей и отобрал самые популярные компании столицы Алтайского края среди тех, которые открылись в текущем году. Эти организации стали претендентами на премию "Открытие года", которую будут вручать уже в третий раз, пишет PR-служба компании.

2ГИС определил номинантов среди молодых компаний, а пользователи будут выбирать победителей. Итоги голосования подведут 29 декабря.

По словам руководителя департамента исследований и разработок компании Павла Мочалкина, 2ГИС хочет с помощью своей премии рассказать о новичках рынка как можно большему количеству людей, а самые интересные проекты смогут получить постоянных клиентов. "Открытия" — хорошая возможность познакомиться с такими проектами", — процитировала его PR-служба.

Подчеркивается, что всего на звание "Открытие года" претендует порядка 80 барнаульских компаний. Отдать свой голос можно здесь.

Некоторые компании в ряде сфер объявили победителями до голосования, поскольку пользователи искали их в 2ГИС и хвалили в отзывах намного чаще других. Такими досрочными победителями в столице Алтайского края стали спа-салон "Азия спа", хостел "Прованс", пиццерия Bon Appetito, ночной клуб Garage и Космопарк в ТРК "Сити центр".