Фото: lizaalert.org
В барнаульскую больницу попал пожилой мужчина с потерей памяти, который не может ничего сообщить о себе. Волонтеры "Лиза Алерт" разыскивают родственников мужчины, гласит запись в официальной группе поискового отряда во "ВКонтакте".
Отмечается, что на вид пенсионеру 65-70 лет, его рост составляет 172-174 сантиметра, он худощавого телосложения, с седыми волосами средней длины и серо-голубыми глазами.
На кисти правой руки у него полностью отсутствует указательный и частично средний и большой пальцы. С собой у мужчины был чемодан.
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