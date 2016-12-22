Фото: cbkg.ru
Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства. При этом глава государства отметил, что расслабляться не стоит, пишет "Интерфакс".
"На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого", — цитирует лидера страны агентство.
Он отметил, что ситуация может довольно быстро измениться "с учетом скорости происходящих в мире событий", если будет допущен хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, а также в подготовке войск. Кроме этого, все может измениться из-за того, что Россия "позволит себе хотя бы на минуту расслабиться", подчеркнул президент.
Путин подчеркнул, что от военачальников зависит многое "в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", добавляет ТАСС.
Президент выразил надежду, что они продолжат работать "также слажено", будут "также ответственно относиться к порученному <...> делу". Глава государства считает, что при такой работе будут выполнены все задачи, "которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России".
Комментарии
Как-то неудобно даже сравнивать расходы на оборону с одной Сверхдержавой Мира(Путин),составляющие лишь десятую часть и ВВП ,не говоря уже об уровне жизни населения,но если Президент сказал "бочка",значит - с пивом. *однозначно !
Это он про охраняемые части, где лаз на лазе, через которые туда-сюда шлындать можно? Или ему об этом генералы еще не рассказывали?
Паш ,не дай бог окажешься виновным в распространении гос.тайны.Молчи и делай так
Путенисты на посту! бдят! ха-ха!
тайна мне тоже, из нска едешь, вдоль забора тачки припаркованные стоят километра за три до кпп.
можно конечно предположить, что это офицеры приезжающие, утренние пробежки до кпп делают)))
Паш ,не наводи деда на забор - он учит английский и может Трампу продать за банку варенья и печенюшки Нуланд ,улучшающие потенцию .
дед поди письмо трампу пишет? поди еще открытое?
Да нет - они с мимикром учат английский в надежде что Трамп придёт - порядок наведёт.)) Им ведь невдомёк ,что товарищ Трамп пошёл по рейгановскому сценарию обескровливания России экономически - увеличение ассигнований на оборону,что означают дальнейшую эскалацию , в смысле гонки вооружений.
Паш! ну што вы как дети малые! передергиваете по любому поводу! я предлагал твоему товарисчу калибру написать письмо трампу! он полагал, что там сделать надыть трампу, что говорит и как мыслить! любит он, товарисч калибр советы давать, можно хлебом год не кормить! привычка агитаторско партейная! ха-ха!
Европа, США - вполне вероятно, а вот о Китае я бы подумал. Или он не потенциальный агрессор?
калибру! невдомек! ой невдомеееек! дурни чо с нас взять! вы энто! чаще нас просвищайте! у меня прямо рот от вашей лекции открылся, чудь не вывихнул челюсть! ха-ха!
CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 21:39 Трамп пошёл по рейгановскому сценарию обескровливания России экономически - увеличение ассигнований на оборону,что означают дальнейшую эскалацию , в смысле гонки вооружений.
Чудо в перьях, это ты на каком укроресурсе вычитал? ))
петросянит! ха-ха!
А к чему он вообще об этом заговорил.
Национализировать природные ресурсы со всей инфраструктурой собрался, отказаться от зеленой резаной бумаги или так опять решил как гопнег в камеру че нить крутое ляпнуть.
Как думаешь дед? Тебя вот лично заботят выдуманные агрессоры, когда внутри страны проблем: от эпидемии СПИДА до алкоголизма.
щас опять копипастить будет...
Как думаешь дед? Тебя вот лично заботят выдуманные агрессоры, когда внутри страны проблем: от эпидемии СПИДА до алкоголизма.
Паш, вот ценник ЖКХ - это проблема. Ты никак на него не повлияешь. А СПИД (за редким исключением)или алкоголизм - это то, на что человек подписывается сам. Вофка тут не при делах.
Паш! да человек так устроен, нет замкнутой эко системы, вот когда либерастная команда вместе ебн к власти пришла их с омериканскими друзьями наша страна ну очень волновала, так волновала, что развалины по сей день многих предприятий глаза мозолят! а теперь новая фишГа типо какие там проблемы до других стран у нас свои, Паш люди то не совсем идиеты как вы себе их с калибром представляете! понимают что все очень взаимосвязано! энти дурки уже давно не прокатывают! ха-ха!
Дональд Трамп обещает воплотить в жизнь самую масштабную кораблестроительную программу ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана. Новый американский президент в отличие от Барака Обамы, урезавшего расходы ВМС, намерен загрузить судостроительные предприятия строительством более 70 новых кораблей. Среди них атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и авианосцы, штат которых в итоге увеличится на 50 тыс. человек. США должны прекратить политику сокращения расходов на оборону, заявил Defense News советник Трампа, сенатор от штата Алабама и один из кандидатов на пост будущего министра обороны Джефф Сешнс. «В соответствии с планами Дональда Трампа мы должны резко увеличить боевой и численный состав вооруженных сил США. https://www.gazeta.ru/army/2016/11/16/10337135.shtml#page1
дед ,учи английский !
Пионер
Вот тут ты не прав. Распространителями СПИДА (и многих других болезней, гепатита в т.ч.) в основном являются наркоманы. А замещающая терапия, в России запрещена. Ты если не в курсе что это, почитай. И как этим удалось локализовать эпидемии в развитых странах.
Вот тут ты не прав. Распространителями СПИДА (и многих других болезней, гепатита в т.ч.) в основном являются наркоманы. А замещающая терапия, в России запрещена. Ты если не в курсе что это, почитай. И как этим удалось локализовать эпидемии в развитых странах.
Тебя кто-то наркотики заставляет принимать? Есть же личная ответственность за свою жизнь. На мой субъективный взгляд (строго на мой) - пуля в затылок, оплачиваемая по примеру Китая - лучшая терапия для наркош и дилеров. Но кто-то будет вопить о нарушении прав человека.
CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 22:11 Да что Трамп ? Вот тут покруче будет ! Попкорном будем запасаться ?
Печерский суд Киева постановил провести ВЫЕМКУ(!) с последующим ИЗЪЯТИЕМ(!) ДОКУМЕНТОВ в Администрации Президента России по адресу Москва, ул. Ильинка 23 http://reyestr.court.gov.ua/Review/63438647
https://www.unodc.org/documents/russia//Reports/report_2004-03-15_1_ru.pdf
Заместительная терапия рассматривается УНП ООН и ЮНЭЙДС как один из наиболее как метод снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией.
Пионер, вот у меня один знакомый получил гепатит С, просто потому что лежал в одно палате с нарком.
А количество зараженных нарков растет в геометрической прогрессии при внутривенном введении наркотика. Причем живут эти нарки не на обитаемом острове, а рядом с нами. И чем больше зараженных нарков, тем больше шансов заразится у того кто про наркотики даже не слышал.
Бийск тому пример. 2% зараженных СПИДОМ, по большей части из-за наркоманов.
Sergant , эту новость на российских сайтах читал,а вы - на ua. Вызывает вопросы... А так,да - можно улыбнуться.
CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 22:33 Просто решил проверить фейк или нет. Залез в Единый реестр судебных решений - оказалось что нет, не фейк )
Паша, вот интересно, а каков путь заражения? И еще раз - наркомания (ну и сбор, хранение, распространение)- смертная казнь на гос.уровне(на мой взгляд). А я помню, что когда на амик была статья, что судят полицейского, который дал люлей наркоше, возмущений от вашей несистемно-оппозиционной тусовке было выше крыши.
что судят полицейского, который дал люлей наркоше, возмущений от вашей несистемно-оппозиционной тусовке было выше крыши. ++++++++++++ Полагаю ,возмущаться должен был каждый адекватный человек,считающий верховенством закона исполнять правосудие , а не отдельно взятыми "прапорщиками жемчужными " при исполнении служебных обязанностей по защите этого самого закона.
Полагаю ,возмущаться должен был каждый адекватный человек,считающий верховенством закона исполнять правосудие , а не отдельно взятыми "прапорщиками жемчужными " при исполнении служебных обязанностей по защите этого самого закона.
Как бы тебе объяснить... В случае с практически любым пойманным за ручку высокопоставленным человеком, работает верховенство закона, а правосудие где-то в сторонке. Смекаешь?
В случае с практически любым пойманным за ручку высокопоставленным человеком, работает верховенство закона, а правосудие где-то в сторонке. Смекаешь? +++++++++++++ Это лишь подтверждает несовершенство наших институтов власти, но отнюдь не Закона.
не смекаешь... ну да ладно..
калибру! трамп, трамп , трамп! може попросить всем миром редакцию, что бы вам ветку отдельную выделили? за трампа вашего любимого? будете там безумствовать потихоньку! ха-ха!
Видать дела плохи, если так понесло его...