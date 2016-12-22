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Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства. При этом глава государства отметил, что расслабляться не стоит, пишет "Интерфакс".

"На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого", — цитирует лидера страны агентство.

Он отметил, что ситуация может довольно быстро измениться "с учетом скорости происходящих в мире событий", если будет допущен хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, а также в подготовке войск. Кроме этого, все может измениться из-за того, что Россия "позволит себе хотя бы на минуту расслабиться", подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что от военачальников зависит многое "в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", добавляет ТАСС.

Президент выразил надежду, что они продолжат работать "также слажено", будут "также ответственно относиться к порученному <...> делу". Глава государства считает, что при такой работе будут выполнены все задачи, "которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России".