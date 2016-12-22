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Новости

Путин заявил, что Россия превосходит любого потенциального агрессора

, ИА "Амител"
При этом глава государства подчеркнул, что расслабляться нельзя ни на минуту

Фото: cbkg.ru

Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства. При этом глава государства отметил, что расслабляться не стоит, пишет "Интерфакс".

"На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого", — цитирует лидера страны агентство.

Он отметил, что ситуация может довольно быстро измениться "с учетом скорости происходящих в мире событий", если будет допущен хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, а также в подготовке войск. Кроме этого, все может измениться из-за того, что Россия "позволит себе хотя бы на минуту расслабиться", подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что от военачальников зависит многое "в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", добавляет ТАСС.

Президент выразил надежду, что они продолжат работать "также слажено", будут "также ответственно относиться к порученному <...> делу". Глава государства считает, что при такой работе будут выполнены все задачи, "которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 20:23
CALIBR

Как-то неудобно даже сравнивать расходы на оборону с одной Сверхдержавой Мира(Путин),составляющие лишь десятую часть и ВВП ,не говоря уже об уровне жизни населения,но если Президент сказал "бочка",значит - с пивом. *однозначно !

0  0
22.12.2016 21:04
PASHA

Это он про охраняемые части, где лаз на лазе, через которые туда-сюда шлындать можно? Или ему об этом генералы еще не рассказывали?

0  0
22.12.2016 21:13
CALIBR

Паш ,не дай бог окажешься виновным в распространении гос.тайны.Молчи и делай так

0  0
22.12.2016 21:14
дед

Путенисты на посту! бдят! ха-ха!

0  0
22.12.2016 21:18
PASHA

тайна мне тоже, из нска едешь, вдоль забора тачки припаркованные стоят километра за три до кпп.

можно конечно предположить, что это офицеры приезжающие, утренние пробежки до кпп делают)))

0  0
22.12.2016 21:24
CALIBR

Паш ,не наводи деда на забор - он учит английский и может Трампу продать за банку варенья и печенюшки Нуланд ,улучшающие потенцию .

0  0
22.12.2016 21:31
PASHA

дед поди письмо трампу пишет? поди еще открытое?

0  0
22.12.2016 21:39
CALIBR

Да нет - они с мимикром учат английский в надежде что Трамп придёт - порядок наведёт.)) Им ведь невдомёк ,что товарищ Трамп пошёл по рейгановскому сценарию обескровливания России экономически - увеличение ассигнований на оборону,что означают дальнейшую эскалацию , в смысле гонки вооружений.

0  0
22.12.2016 21:40
дед

Паш! ну што вы как дети малые! передергиваете по любому поводу! я предлагал твоему товарисчу калибру написать письмо трампу! он полагал, что там сделать надыть трампу, что говорит и как мыслить! любит он, товарисч калибр советы давать, можно хлебом год не кормить! привычка агитаторско партейная! ха-ха!

0  0
22.12.2016 21:43
Пионер

Европа, США - вполне вероятно, а вот о Китае я бы подумал. Или он не потенциальный агрессор?

0  0
22.12.2016 21:45
дед

калибру! невдомек! ой невдомеееек! дурни чо с нас взять! вы энто! чаще нас просвищайте! у меня прямо рот от вашей лекции открылся, чудь не вывихнул челюсть! ха-ха!

0  0
22.12.2016 21:49
BOSS2014

CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 21:39 Трамп пошёл по рейгановскому сценарию обескровливания России экономически - увеличение ассигнований на оборону,что означают дальнейшую эскалацию , в смысле гонки вооружений.

Чудо в перьях, это ты на каком укроресурсе вычитал? ))

0  0
22.12.2016 21:53
дед

петросянит! ха-ха!

0  0
22.12.2016 21:53
PASHA

А к чему он вообще об этом заговорил.

Национализировать природные ресурсы со всей инфраструктурой собрался, отказаться от зеленой резаной бумаги или так опять решил как гопнег в камеру че нить крутое ляпнуть.

Как думаешь дед? Тебя вот лично заботят выдуманные агрессоры, когда внутри страны проблем: от эпидемии СПИДА до алкоголизма.

0  0
22.12.2016 21:56
PASHA

щас опять копипастить будет...

0  0
22.12.2016 22:01
Пионер

Как думаешь дед? Тебя вот лично заботят выдуманные агрессоры, когда внутри страны проблем: от эпидемии СПИДА до алкоголизма.

Паш, вот ценник ЖКХ - это проблема. Ты никак на него не повлияешь. А СПИД (за редким исключением)или алкоголизм - это то, на что человек подписывается сам. Вофка тут не при делах.

0  0
22.12.2016 22:02
дед

Паш! да человек так устроен, нет замкнутой эко системы, вот когда либерастная команда вместе ебн к власти пришла их с омериканскими друзьями наша страна ну очень волновала, так волновала, что развалины по сей день многих предприятий глаза мозолят! а теперь новая фишГа типо какие там проблемы до других стран у нас свои, Паш люди то не совсем идиеты как вы себе их с калибром представляете! понимают что все очень взаимосвязано! энти дурки уже давно не прокатывают! ха-ха!

0  0
22.12.2016 22:11
CALIBR

Дональд Трамп обещает воплотить в жизнь самую масштабную кораблестроительную программу ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана. Новый американский президент в отличие от Барака Обамы, урезавшего расходы ВМС, намерен загрузить судостроительные предприятия строительством более 70 новых кораблей. Среди них атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и авианосцы, штат которых в итоге увеличится на 50 тыс. человек. США должны прекратить политику сокращения расходов на оборону, заявил Defense News советник Трампа, сенатор от штата Алабама и один из кандидатов на пост будущего министра обороны Джефф Сешнс. «В соответствии с планами Дональда Трампа мы должны резко увеличить боевой и численный состав вооруженных сил США. https://www.gazeta.ru/army/2016/11/16/10337135.shtml#page1

дед ,учи английский !

0  0
22.12.2016 22:13
PASHA

Пионер

Вот тут ты не прав. Распространителями СПИДА (и многих других болезней, гепатита в т.ч.) в основном являются наркоманы. А замещающая терапия, в России запрещена. Ты если не в курсе что это, почитай. И как этим удалось локализовать эпидемии в развитых странах.

0  0
22.12.2016 22:22
Пионер

Вот тут ты не прав. Распространителями СПИДА (и многих других болезней, гепатита в т.ч.) в основном являются наркоманы. А замещающая терапия, в России запрещена. Ты если не в курсе что это, почитай. И как этим удалось локализовать эпидемии в развитых странах.

Тебя кто-то наркотики заставляет принимать? Есть же личная ответственность за свою жизнь. На мой субъективный взгляд (строго на мой) - пуля в затылок, оплачиваемая по примеру Китая - лучшая терапия для наркош и дилеров. Но кто-то будет вопить о нарушении прав человека.

0  0
22.12.2016 22:23
Sergant of Russia

CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 22:11 Да что Трамп ? Вот тут покруче будет ! Попкорном будем запасаться ?

Печерский суд Киева постановил провести ВЫЕМКУ(!) с последующим ИЗЪЯТИЕМ(!) ДОКУМЕНТОВ в Администрации Президента России по адресу Москва, ул. Ильинка 23 http://reyestr.court.gov.ua/Review/63438647

0  0
22.12.2016 22:23
PASHA

https://www.unodc.org/documents/russia//Reports/report_2004-03-15_1_ru.pdf

Заместительная терапия рассматривается УНП ООН и ЮНЭЙДС как один из наиболее как метод снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией.

0  0
22.12.2016 22:29
PASHA

Пионер, вот у меня один знакомый получил гепатит С, просто потому что лежал в одно палате с нарком.

А количество зараженных нарков растет в геометрической прогрессии при внутривенном введении наркотика. Причем живут эти нарки не на обитаемом острове, а рядом с нами. И чем больше зараженных нарков, тем больше шансов заразится у того кто про наркотики даже не слышал.

Бийск тому пример. 2% зараженных СПИДОМ, по большей части из-за наркоманов.

0  0
22.12.2016 22:33
CALIBR

Sergant , эту новость на российских сайтах читал,а вы - на ua. Вызывает вопросы... А так,да - можно улыбнуться.

0  0
22.12.2016 22:35
Sergant of Russia

CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 22:33 Просто решил проверить фейк или нет. Залез в Единый реестр судебных решений - оказалось что нет, не фейк )

0  0
22.12.2016 22:38
Пионер

Паша, вот интересно, а каков путь заражения? И еще раз - наркомания (ну и сбор, хранение, распространение)- смертная казнь на гос.уровне(на мой взгляд). А я помню, что когда на амик была статья, что судят полицейского, который дал люлей наркоше, возмущений от вашей несистемно-оппозиционной тусовке было выше крыши.

0  0
22.12.2016 22:46
CALIBR

что судят полицейского, который дал люлей наркоше, возмущений от вашей несистемно-оппозиционной тусовке было выше крыши. ++++++++++++ Полагаю ,возмущаться должен был каждый адекватный человек,считающий верховенством закона исполнять правосудие , а не отдельно взятыми "прапорщиками жемчужными " при исполнении служебных обязанностей по защите этого самого закона.

0  0
22.12.2016 22:54
Пионер

Полагаю ,возмущаться должен был каждый адекватный человек,считающий верховенством закона исполнять правосудие , а не отдельно взятыми "прапорщиками жемчужными " при исполнении служебных обязанностей по защите этого самого закона.

Как бы тебе объяснить... В случае с практически любым пойманным за ручку высокопоставленным человеком, работает верховенство закона, а правосудие где-то в сторонке. Смекаешь?

0  0
22.12.2016 22:57
CALIBR

В случае с практически любым пойманным за ручку высокопоставленным человеком, работает верховенство закона, а правосудие где-то в сторонке. Смекаешь? +++++++++++++ Это лишь подтверждает несовершенство наших институтов власти, но отнюдь не Закона.

0  0
22.12.2016 23:00
Пионер

не смекаешь... ну да ладно..

0  0
22.12.2016 23:52
дед

калибру! трамп, трамп , трамп! може попросить всем миром редакцию, что бы вам ветку отдельную выделили? за трампа вашего любимого? будете там безумствовать потихоньку! ха-ха!

0  0
23.12.2016 00:29
Джазатор

Видать дела плохи, если так понесло его...

0  0
23.12.2016 08:11
- гость -

Одного не сказал, воюют не Армии, а экономики, а у нас с этим не очень...

0  0
23.12.2016 08:14
- гость -

Значит бензин опять подорожает

0  0
23.12.2016 08:14
Паша

Путь заражения элементарный. Из подоконника часть гвоздя торчала об который и тот и другой поцарапались. Произошло заражение кровь в кровь.

Так же заражение может произойти в любом маникюрном салоне, парикмахерской, в зубном кабинете. Ты зациклился как малолетка на своих репрессивных мерах и дальше носа своего не видишь.

0  0
23.12.2016 08:16
- гость -

Я бы предпочел чтобы президент России констатировал превосходство экономики России над любой другой другой экономикой мира и чтобы это это было правдой!

0  0
23.12.2016 08:37
гость

Бося сказал, что экономика России растет на 10%, а у Боси самая точная методичка!

0  0
23.12.2016 08:49
CALIBR

калибру! трамп, трамп , трамп! може попросить всем миром редакцию, что бы вам ветку отдельную выделили? за трампа вашего любимого? +++++++++++++ Эх,дед,дед ! Вот всегда вы так- с больной головы да на здоровую ! А ведь госдумцы пьянку устроили на рабочих местах и Саркисьянц с флагом американским по Москве рассекала,когда Трамп победил. А уж что вы тут с "мимикром",(камрадом вашим) устроили...-дня три не просыхали в амиковских новостях про победу Трампа ),у боси до сих пор отрыжка (вчера) на Клинтон ,а вы ржали до немогу(вчера же) Вместо рассола вам,с камрадом на опохмелку : Миллиардер Дональд Трамп, который вступит в должность президента США в январе 2017 года, заявил в твиттере, что его страна должна существенно увеличить свои ядерные силы.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

0  0
23.12.2016 08:55
- гость -

Мы имеем сейчас столько "нехороших" преимуществ, что простое перечисление их займёт целую книгу! Это и Организованная Преступность, и Криминал, и сфальсифицированные Выборы, и Авторитарная Власть, подчинившая себе все независимые ветви Власти, и допинг, и Олигархи с особыми привилегиями, и условно съедобные продукты, и смерть, скрывающаяся в алкогольных напитках, и наш Президент, который умнее всей страны, и т.д. Нынешняя Система трещит по швам, но держится!

0  0
23.12.2016 09:00
- гость -

Глава правительства Сербии Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу объявил, что Россия в рамках военно-технической помощи передает республике шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники, сообщает РИА «Новости».

«Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро. Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм», — сказал Вучич.

0  0
23.12.2016 09:03
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 08:49

Чудо в перьях, так выходит, что Трамп уже не клоун и не скандал ходячий?

0  0
23.12.2016 09:09
CALIBR

Перо в "чуде" ,скандал ходячий , это ты ,как всемлгущий тролль, я лишь констатировал своё мнение,что кто бы не пришёл к власти,он будет обеспечивать интересы Америки,в первую очередь.При нём и остался. А Трамп - выбор американского народа,не мой - им жить. * продолжай тявкать из подвортни ,"истинный либерал безродный "

0  0
23.12.2016 09:15
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 09:09

Да ладно, чудо в перьях, не оправдывайся. Очевидно, что ты тоже, вслед за носиками стал переобуваться. Иначе как может клоун (твоё до выборов) обеспечивать интересы Америки (твоё сейчас)?

0  0
23.12.2016 09:15
ви

08:11 Одного не сказал, воюют не Армии, а экономики, а у нас с этим не очень..

)))))) Во либерастня пенит. Хорошо что Чингизхан не знал про это а то хрен бы создал самую громадную империю всех времен. Просто руки бы опустились подумай он о монгольской экономике.

0  0
23.12.2016 09:18
CALIBR

Иначе как может клоун (твоё до выборов) обеспечивать интересы Америки (твоё сейчас)? +++++++++++ Бося,клоуны - очень умные люди,ведь чтобы рассмешить народ,необходимо обладать талантом . * Я,полагаю,ты - один из них.

0  0
23.12.2016 09:21
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 09:18

Чудо в перьях, ты меня с кем-то путаешь.

0  0
23.12.2016 09:28
CALIBR

Залогинься ,бум опозновать . ) * трусливые тявки на подобное не способны - им проще из под забора заливаться ...

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23.12.2016 09:32
- гость -

Чудо в перьях, оттого что ты залогинился у тебя не прибавилось ни смелости, ни ума. Абсолютно.

0  0
23.12.2016 09:45
ви

Китай всегда чтото производил, но это абсолютно не мешало ему всю историю быть под чьей либо пятой)))

Хорошая экономика прекрасное подспорье но далеко не самое главное в войне,

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23.12.2016 10:56
- гость -

Судя по заголовку ОН назвал Россию главным агрессором?

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23.12.2016 17:33
й

Чет от этого холодильник не наполняется и в карманах денег больше не становится.

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