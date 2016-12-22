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Новым вице-премьером Крыма назначили бывшего зама Улюкаева

, ИА "Амител"
Кандидатуру Королева внес сам глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: project-syndicate.org

Новым вице-премьером правительства Крыма назначили Павла Королева, который ранее занимал должность заместителя главы Минэкономразвития РФ, пишет РИА Новости.

Данное кадровое назначение согласовали с депутатами крымского парламента на сессии в четверг, 22 декабря. Кандидатуру внес глава региона Сергей Аксенов.

"Согласовать назначение Королева Павла Эдуардовича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым", — цитирует агентство решение.

Ранее Аксенов сообщал, что Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. Всего же в составе правительства республики девять вице-премьеров.

На пленарном заседании Королев произнес слова благодарности за предоставленную возможность работать в Крыму, добавляет ТАСС. Он также выразил уверенность, что "работа будет плодотворной и эффективной на пользу Республике Крым".

Агентство добавляет, что Королев являлся заместителем министра экономразвития РФ с 13 июня 2012 года и большую часть времени проработал под руководством Алексея Улюкаева.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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