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Новым вице-премьером правительства Крыма назначили Павла Королева, который ранее занимал должность заместителя главы Минэкономразвития РФ, пишет РИА Новости.
Данное кадровое назначение согласовали с депутатами крымского парламента на сессии в четверг, 22 декабря. Кандидатуру внес глава региона Сергей Аксенов.
"Согласовать назначение Королева Павла Эдуардовича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым", — цитирует агентство решение.
Ранее Аксенов сообщал, что Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. Всего же в составе правительства республики девять вице-премьеров.
На пленарном заседании Королев произнес слова благодарности за предоставленную возможность работать в Крыму, добавляет ТАСС. Он также выразил уверенность, что "работа будет плодотворной и эффективной на пользу Республике Крым".
Агентство добавляет, что Королев являлся заместителем министра экономразвития РФ с 13 июня 2012 года и большую часть времени проработал под руководством Алексея Улюкаева.
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