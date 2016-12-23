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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об упразднении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой), пишет РБК со ссылкой на ТАСС.
Вместо Спецстроя создадут восемь ФГУПов, которые будут заниматься строительством специальных объектов ведомства. Министр отметил, что данная реформа обеспечит выполнение работ преимущественно силами собственных предприятий.
"Проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой упраздняется, в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Министерства обороны", – цитирует издание главу Минобороны.
По словам Шойгу, эта реформа позволит сократить численность управленческого персонала в два раза. Источник в Минобороны рассказал изданию, что персонал упраздненного Спецстроя в дальнейшем трудоустроят, однако не уточнил, как это осуществят.
РБК напоминает, что о решении президента РФ Владимира Путина упразднить Спецстрой еще в конце ноября сообщила газета "Коммерсант". Данное решение приняли на закрытом совещании с руководством Минобороны РФ. Издание писало, что вопросы к Спецстрою появились в прошлом году, после того, как под Омском обрушились казармы, а первый пуск с Восточного перенесли на апрель текущего года из-за срыва сроков строительства.
Комментарии
Не фига себе сокращение управленческого персонала, вместо одного заведения создадут восемь. А там, что не будет управленцев?
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