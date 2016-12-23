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Снег, метель, гололед и мороз ожидаются на территории Алтайского края в пятницу, 23 декабря, сообщает региональный Гидрометцентр.
При этом в южных и восточных районах края вероятны сильные осадки. Дневные температуры по краю составят -16…-21 градус, в южных районах -7…-12 градусов.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением по югу до 13 метров.
В Барнауле 23 декабря снег, на дорогах гололедица. Температура в течение дня -17…-19 градусов. Ветер северо-восточный, до восьми метров в секунду.
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День пробок вечерних, к бабке не ходи.