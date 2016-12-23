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Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 300 квадратных метров находится на улице Матросова

Фото: avito.ru

Двухэтажный кирпичный дом площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 25,5 миллионов рублей. Как уверяет продавец, здание может быть пригодно под офисные помещения или даже способно трансформироваться в медучреждение.

На первом этаже коттеджа находится прихожая, котельная, два холла, кухня, раздельный санузел, гостиная, две комнаты, а на втором – холл, три спальни, санузел, кладовая.

"В коттедже сделан хороший ремонт, отличная дорогая лестница, удобная планировка. Остается вся мебель. Отопление газовое, установлен мощный газовый котел, водонагреватель. Коттедж расположен на "красной линии" по улице Матросова. Удобная транспортная развязка. Можно приобрести под офисные помещения или медучреждение", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Что касается участка, на котором стоит дом, то он имеет площадь в семь соток и огорожен кирпичным забором.

Собственник рассматривает вариант обмена коттеджа на четырех- или пятикомнатную квартиру в новом доме с доплатой.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.12.2016 07:11
- гость -

А если открыть ворота и двери и не охранять, то здание даже способно трансформироваться в бомжатник.

0  0
23.12.2016 07:18
финт

красная линия по улице Матросова - это сильно, конечно.

0  0
23.12.2016 07:22
- гость -

Здание трансформируется, здание трансформируется ... В детский дом.

0  0
23.12.2016 07:26
- гость -

способно трансформироваться в медучреждение.

Опоздал, перинатальный уже сдали.

0  0
23.12.2016 07:30
larisa2011

Смотрю вот на остатки буржуазного прошлого! И вопрос возникает!!! И эти все люди которые продают эти дома диктуют ещё свои вкусы! Типа высшее общество!! Типа мы все беее а вот они!!! А смотришь и плакать хочется!!! Для чего такие спальни если там стоит одна кровать??? Для чего такой лестничный холл? Пространство очень не рационально использовано!!!

0  0
23.12.2016 07:33
финт

Для чего такие спальни если там стоит одна кровать? может они там ёлку ставили.

0  0
23.12.2016 07:36
larisa2011

И со снегурочками хороводы водили?)))

0  0
23.12.2016 07:36
- гость -

А почему продают? Наверное, от Пивоварки воняет летом?

0  0
23.12.2016 08:12
Гость

Этот неликвид продать нельзя. Только поменять на другой неликвид типа земельного участка

0  0
23.12.2016 08:17
- гость -

(Мечтательно) Эх. Заселить бы туда Панночку и Ыру. И проблема с бездомными кошками в Барнауле была бы решена.

0  0
23.12.2016 08:21
- гость -

Ларис, а ты попробуй пожить в нормальном пространстве, а не в малогабаритке, где каждый кв м чем-нибудь напичкан, тогда поймёшь про рациональность и комфорт. Мне тоже нравится, когда воздуха много, а не хлама. Лестница реально хорошая, из нормального материала с комфортными ступенями. Продают после того, как налог, наверное, получили. Наше заботливое государство считает, что нефиг жить холопам на площади больше, чем 2*2 м

0  0
23.12.2016 08:24
Ипонамать

Мечтательно) Эх. Заселить бы туда Панночку и Ыру.

спасибо, что жумаете обо мне, но не стоило беспокоиться

зы: на третьем фото - трещина над аркой? или кабель к светильнику??

0  0
23.12.2016 08:26
Ипонамать

тогда поймёшь про рациональность

ну пустое пространство - не равно рациональному

0  0
23.12.2016 08:27
- гость -

спасибо, что жумаете обо мне, но не стоило беспокоиться

Да мне не сложно. Обращайтесь нсли что. Я еще подумаю.

0  0
23.12.2016 08:28
larisa2011

Я тоже люблю пространство и уют одновременно! Здесь нет уюта! Площади большие и пустые! Смотришь и нет чувства дома! А больше на гостиницу похоже! Площадь должна работать! И уж тем более в нашем регионе! Если бы в тёплых краях тогда бы поняла! А у нас это как минимум глупо отапливать то чем не пользуешься! Да и судя по интерьеру денег то у хозяев ну наверное не так уж много! Поэтому мне не понятно это! И думаю что у многих такой де возникнет вопрос!

0  0
23.12.2016 08:29
- гость -

Но и "прихожая" в хрущевке, где умелая хозяйка умудрилась разместить кучу добра не равно комфортному.

0  0
23.12.2016 08:33
- гость -

У всех свое понятие уюта. У кого-то это 33 подушечка, у кого-то - чистые полы и отсутствие пыли в доме. Может, хозяева копили на мебель мечты и дизайнера (кстати, мебель - сомнительные инвестиции), а им уведомление от налоговой пришли. Плюнули и решили продать. Не жили хорошо, не фиг и начинать. Так и живём....

0  0
23.12.2016 08:36
Леня

Перед тем как лечь в кровать можно стометровку пробежать )

0  0
23.12.2016 08:53
dereza

попробуй пожить в нормальном пространстве, а не в малогабаритке, где каждый кв м чем-нибудь напичкан, тогда поймёшь про рациональность и комфорт

У этой спаленки площадь 46 квадратов. И высота потолков на первом этаже 4 метра. За какую рациональность и комфорт тут речь идёт? Не сарай, а сараище))

0  0
23.12.2016 08:55
Ипонамать

Не сарай, а сараище))

голосим нагиева ))))))))))))))))

0  0
23.12.2016 08:56
Берти Вустер

так себе предложение, можно даже сказать не ахти.

0  0
23.12.2016 09:07
Ипонамать

ьерти недоволен

0  0
23.12.2016 09:13
финт

Ипонамать, ты пьяная уже что ли?

жумаете голосим ьерти

0  0
23.12.2016 09:20
- гость -

Ипономать течёт от Берти, вот и волнуется )

0  0
23.12.2016 09:22
Ипонамать

Ипонамать, ты пьяная уже что ли?

праздную

0  0
23.12.2016 09:24
- гость -

У барнаульцев бзик - за слово "коттедж" 10млн.р. в ценник накидывают?

0  0
23.12.2016 09:24
- гость -

праздную

Да так и скажите, что представляете как в эти хоромы всех бродячих кошек города собрали и наслаждаетесь уютом.)

0  0
23.12.2016 09:28
Берти Вустер

О-О-О-О-О Матерь, ты с утра уже как боинг разгоняешься чтоль? ))) смотри аккуратнее, а то к обеду уже на курс ляжешь )

0  0
23.12.2016 09:32
- гость -

Заяц Берти недоволен - понастроили сараев у него на Родине!

0  0
23.12.2016 09:35
Ипонамать

Матерь, ты с утра уже как боинг разгоняешься чтоль? ))) смотри аккуратнее, а то к обеду уже на курс ляжешь )

вы не про то подумали. я без алкоголя праздную.

0  0
23.12.2016 09:37
Берти Вустер

Ну это нормально, на взлетную полосу раньше обеда лучше не выходить.

0  0
23.12.2016 09:40
Ипонамать

Ну это нормально, на взлетную полосу раньше обеда лучше не выходить.

иди суши верти

0  0
23.12.2016 09:43
Берти Вустер

так рано еще, к нг заветрятся

0  0
23.12.2016 09:48
Ипонамать

так рано еще, к нг заветрятся

так ты тренируйся

0  0
23.12.2016 09:59
Ипонамать

Да так и скажите, что представляете как в эти хоромы всех бродячих кошек города собрали и наслаждаетесь уютом.)

вот нечего сказать даже, чото сами нафантазировали и втираете теперь

0  0
23.12.2016 10:42
larisa2011

панка он же старый!!! для потомства нужен молодой жеребец!!! он поди суши то ест, потому что там рис жевать не надо!!!))

0  0
23.12.2016 10:48
Ипонамать

панка он же старый!!! для потомства нужен молодой жеребец!!!

какого потомства? у бертика уже есть дети

0  0
23.12.2016 10:50
larisa2011

а ты что не собираешься???

0  0
23.12.2016 11:03
- гость -

23.12.2016 10:42 larisa2011

панка он же старый!!!

вам его варить что-ли? старый конь борозды не испортит.

0  0
23.12.2016 11:13
dereza

старый конь борозды не испортит

Но ведь и пропахать как надо не сможет )))

0  0
23.12.2016 11:17
Берти Вустер

Но ведь и пропахать как надо не сможет ))) __________ а нада как? чтобы в боку кололо? )))

0  0
23.12.2016 11:18
Serg 1

а нада как? чтобы в боку кололо? )))

чтоб диафрагма в верхнее небо упиралась)))

0  0
23.12.2016 11:26
larisa2011

да конечно не сможет!!! панка молода деваха, ей охота и днем и ночью и вечером, а тот пока давленку собьет, пока челюсть положит чтобы не подавиться случайно, пока таблетки все выпьет для поднятия тонуса, пока суставы смажет фастум гелем... да тут какие колики...)))

0  0
23.12.2016 11:37
dereza

а нада как? чтобы в боку кололо? )))

Теоретическая часть-зачет)) По поводу практики... Возможности выбиваются из ряда среднестатистических?))))

0  0
23.12.2016 11:40
- гость -

а тот пока давленку собьет, пока челюсть положит чтобы не подавиться случайно, пока таблетки все выпьет

ниче, подождет, пока сама

0  0
23.12.2016 11:58
Берти Вустер

женщина может растоптать достоинство мужика вопросом: ты уже вошел? а мужчина ответом: еще не знаю ))

0  0
23.12.2016 12:08
Берти Вустер

широкааааа ля-ля-ля-ля-ля-ляля много в неееей пара-па-парарааааамм )))

0  0
23.12.2016 12:13
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 11:26 Лорочка, золотко ты мое, отвечу тебе строками одного очень талантливого поэта: на утро там нашли три трупа ))) а дальше сама в поисковике найдешь ))

0  0
23.12.2016 12:19
Serg 1

23.12.2016 12:13 Берти Вустер

она столько букв не осилит)) а стих да. сильный)))))))))))

0  0
23.12.2016 12:26
Берти Вустер

сильный )) в нем вся вековая мудрость народа заключена, всёж про баб расписано, вот как на духу.

0  0
23.12.2016 12:26
dereza

широкааааа ля-ля-ля-ля-ля-ляля много в неееей пара-па-парарааааамм )))

"-Я слышал, ты спишь с моей бывшей? Ну и как ощущения от б/у тёлки? - Ты знаешь, после первых 5 см как новая!" Так что все относительно, БВ))

0  0
23.12.2016 12:27
- гость -

Лора, когда пространства 300 кв метров, а живут 4 человека, его рационально не используют.

0  0
23.12.2016 12:32
Ветер

23.12.2016 08:53 dereza настоящее значение слова сарай- это торговый склад, у орды было много Караван-Сараев. В данном примере, обширные комнаты предполагают формирование объемного мышления у детей, в хрущевках вы нормального ребенка не вырастите...

0  0
23.12.2016 12:33
Берти Вустер

dereza, ну да )) относительно ))) она говорит как карандаш в стакане, а он что в таком ведре и коню делать нечего ))

0  0
23.12.2016 12:38
- гость -

23.12.2016 12:32 Ветер

вам сколько лет? в каком помещении вы выросли? в каких выросли ваши родители?

0  0
23.12.2016 13:25
larisa2011

Ветер судя по фотам там детьми лет 30 как не пахнет!!!

0  0
23.12.2016 13:28
- гость -

23.12.2016 13:25 larisa2011 если не дети, так внуки...

0  0
23.12.2016 13:29
larisa2011

а когда внуки в домах дедок и бабок как минимум на улице качели, песочница и игрушек великов и машинок во всех углах!!!

0  0
23.12.2016 13:40
dereza

Берти, "как надо" подразумевает скорее качество секса, нежели соотношение размеров и безразмерностей)). А то прям лютый какой, до колики в боку, ага... Тут ведь и в обсуждение кривизны и невозможности прямохождения удариться недолго)))

0  0
23.12.2016 13:42
larisa2011

колик в боку может элементарно быть кистой желтого тела, которая и дает такой эффект, чуть больше киста в этом месяце - тем самым может возникнуть дискомфорт, и на размер это ни как не влияет!!! так что пусть берти думает что от него у баб в животе колики!)))))))))))

0  0
23.12.2016 13:50
- гость -

Симпатичнее, чем другие дома показывали. Мне понравилось, но 25млн не хватает, да и столько помещений даром не надо.У нас 105м2, дети отдельно живут, мы вдвоём, но меньше не хотим, сотка самое то, удобно, гости приезжают, в четырёх комнатах по-любому разместимся. Но спальня по 46м2, мне кажется неуютно даже на фото.

0  0
23.12.2016 13:54
Массаж мозга

Возможно, хозяин постоянно не успевал добежать от кровати до туалета... вот и продаёт

0  0
23.12.2016 13:58
larisa2011

я бы подиум построила, колонки поставила и караоке пела...

0  0
23.12.2016 14:27
- гость -

да что за ужас ужасный? что не уютно то так?

0  0
23.12.2016 14:31
Берти Вустер

кони мрут а у Лоры киста в боку колит )))

dereza, если воробей по сараю то там никакой страстью, какчесвтом и умением не компенсируешь )) Это как байка про то что оргазм не главное )))

0  0
23.12.2016 17:15
dereza

кони мрут а у Лоры киста в боку колит )))

Пошто ж вы коняшку-то изнахратили?))) Берти, опять берете крайности в худшем их проявлении. Член как зубочистка, мнд широка, как край Хабаровский? Речь не за это шла, а об том что понту от старого коня немного. Вы же вроде не старый, чего как за свое болеете?)))

0  0
23.12.2016 17:23
Берти Вустер

да не, не старый ))

0  0
23.12.2016 17:31
dereza

Я поняла, поняла)) Но и из возраста вопросов: а как нада?)) уже вышли по-любому.

0  0
23.12.2016 18:49
Берти Вустер

с дворником примерно одного возраста, ну плюс-минус. ))

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