Фото: avito.ru
Двухэтажный кирпичный дом площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 25,5 миллионов рублей. Как уверяет продавец, здание может быть пригодно под офисные помещения или даже способно трансформироваться в медучреждение.
На первом этаже коттеджа находится прихожая, котельная, два холла, кухня, раздельный санузел, гостиная, две комнаты, а на втором – холл, три спальни, санузел, кладовая.
"В коттедже сделан хороший ремонт, отличная дорогая лестница, удобная планировка. Остается вся мебель. Отопление газовое, установлен мощный газовый котел, водонагреватель. Коттедж расположен на "красной линии" по улице Матросова. Удобная транспортная развязка. Можно приобрести под офисные помещения или медучреждение", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Что касается участка, на котором стоит дом, то он имеет площадь в семь соток и огорожен кирпичным забором.
Собственник рассматривает вариант обмена коттеджа на четырех- или пятикомнатную квартиру в новом доме с доплатой.
Комментарии
А если открыть ворота и двери и не охранять, то здание даже способно трансформироваться в бомжатник.
красная линия по улице Матросова - это сильно, конечно.
Здание трансформируется, здание трансформируется ... В детский дом.
способно трансформироваться в медучреждение.
Опоздал, перинатальный уже сдали.
Смотрю вот на остатки буржуазного прошлого! И вопрос возникает!!! И эти все люди которые продают эти дома диктуют ещё свои вкусы! Типа высшее общество!! Типа мы все беее а вот они!!! А смотришь и плакать хочется!!! Для чего такие спальни если там стоит одна кровать??? Для чего такой лестничный холл? Пространство очень не рационально использовано!!!
Для чего такие спальни если там стоит одна кровать? может они там ёлку ставили.
И со снегурочками хороводы водили?)))
А почему продают? Наверное, от Пивоварки воняет летом?
Этот неликвид продать нельзя. Только поменять на другой неликвид типа земельного участка
(Мечтательно) Эх. Заселить бы туда Панночку и Ыру. И проблема с бездомными кошками в Барнауле была бы решена.
Ларис, а ты попробуй пожить в нормальном пространстве, а не в малогабаритке, где каждый кв м чем-нибудь напичкан, тогда поймёшь про рациональность и комфорт. Мне тоже нравится, когда воздуха много, а не хлама. Лестница реально хорошая, из нормального материала с комфортными ступенями. Продают после того, как налог, наверное, получили. Наше заботливое государство считает, что нефиг жить холопам на площади больше, чем 2*2 м
Мечтательно) Эх. Заселить бы туда Панночку и Ыру.
спасибо, что жумаете обо мне, но не стоило беспокоиться
зы: на третьем фото - трещина над аркой? или кабель к светильнику??
тогда поймёшь про рациональность
ну пустое пространство - не равно рациональному
спасибо, что жумаете обо мне, но не стоило беспокоиться
Да мне не сложно. Обращайтесь нсли что. Я еще подумаю.
Я тоже люблю пространство и уют одновременно! Здесь нет уюта! Площади большие и пустые! Смотришь и нет чувства дома! А больше на гостиницу похоже! Площадь должна работать! И уж тем более в нашем регионе! Если бы в тёплых краях тогда бы поняла! А у нас это как минимум глупо отапливать то чем не пользуешься! Да и судя по интерьеру денег то у хозяев ну наверное не так уж много! Поэтому мне не понятно это! И думаю что у многих такой де возникнет вопрос!
Но и "прихожая" в хрущевке, где умелая хозяйка умудрилась разместить кучу добра не равно комфортному.
У всех свое понятие уюта. У кого-то это 33 подушечка, у кого-то - чистые полы и отсутствие пыли в доме. Может, хозяева копили на мебель мечты и дизайнера (кстати, мебель - сомнительные инвестиции), а им уведомление от налоговой пришли. Плюнули и решили продать. Не жили хорошо, не фиг и начинать. Так и живём....
Перед тем как лечь в кровать можно стометровку пробежать )
попробуй пожить в нормальном пространстве, а не в малогабаритке, где каждый кв м чем-нибудь напичкан, тогда поймёшь про рациональность и комфорт
У этой спаленки площадь 46 квадратов. И высота потолков на первом этаже 4 метра. За какую рациональность и комфорт тут речь идёт? Не сарай, а сараище))
Не сарай, а сараище))
голосим нагиева ))))))))))))))))
так себе предложение, можно даже сказать не ахти.
ьерти недоволен
Ипонамать, ты пьяная уже что ли?
жумаете голосим ьерти
Ипономать течёт от Берти, вот и волнуется )
Ипонамать, ты пьяная уже что ли?
праздную
У барнаульцев бзик - за слово "коттедж" 10млн.р. в ценник накидывают?
праздную
Да так и скажите, что представляете как в эти хоромы всех бродячих кошек города собрали и наслаждаетесь уютом.)
О-О-О-О-О Матерь, ты с утра уже как боинг разгоняешься чтоль? ))) смотри аккуратнее, а то к обеду уже на курс ляжешь )
Заяц Берти недоволен - понастроили сараев у него на Родине!
Матерь, ты с утра уже как боинг разгоняешься чтоль? ))) смотри аккуратнее, а то к обеду уже на курс ляжешь )
вы не про то подумали. я без алкоголя праздную.
Ну это нормально, на взлетную полосу раньше обеда лучше не выходить.
Ну это нормально, на взлетную полосу раньше обеда лучше не выходить.
иди суши верти
так рано еще, к нг заветрятся
так рано еще, к нг заветрятся
так ты тренируйся
Да так и скажите, что представляете как в эти хоромы всех бродячих кошек города собрали и наслаждаетесь уютом.)
вот нечего сказать даже, чото сами нафантазировали и втираете теперь
панка он же старый!!! для потомства нужен молодой жеребец!!! он поди суши то ест, потому что там рис жевать не надо!!!))
панка он же старый!!! для потомства нужен молодой жеребец!!!
какого потомства? у бертика уже есть дети
а ты что не собираешься???
23.12.2016 10:42 larisa2011
панка он же старый!!!
вам его варить что-ли? старый конь борозды не испортит.
старый конь борозды не испортит
Но ведь и пропахать как надо не сможет )))
Но ведь и пропахать как надо не сможет ))) __________ а нада как? чтобы в боку кололо? )))
а нада как? чтобы в боку кололо? )))
чтоб диафрагма в верхнее небо упиралась)))
да конечно не сможет!!! панка молода деваха, ей охота и днем и ночью и вечером, а тот пока давленку собьет, пока челюсть положит чтобы не подавиться случайно, пока таблетки все выпьет для поднятия тонуса, пока суставы смажет фастум гелем... да тут какие колики...)))
а нада как? чтобы в боку кололо? )))
Теоретическая часть-зачет)) По поводу практики... Возможности выбиваются из ряда среднестатистических?))))
а тот пока давленку собьет, пока челюсть положит чтобы не подавиться случайно, пока таблетки все выпьет
ниче, подождет, пока сама
женщина может растоптать достоинство мужика вопросом: ты уже вошел? а мужчина ответом: еще не знаю ))
широкааааа ля-ля-ля-ля-ля-ляля много в неееей пара-па-парарааааамм )))
larisa2011 зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 11:26 Лорочка, золотко ты мое, отвечу тебе строками одного очень талантливого поэта: на утро там нашли три трупа ))) а дальше сама в поисковике найдешь ))
23.12.2016 12:13 Берти Вустер
она столько букв не осилит)) а стих да. сильный)))))))))))
сильный )) в нем вся вековая мудрость народа заключена, всёж про баб расписано, вот как на духу.
широкааааа ля-ля-ля-ля-ля-ляля много в неееей пара-па-парарааааамм )))
"-Я слышал, ты спишь с моей бывшей? Ну и как ощущения от б/у тёлки? - Ты знаешь, после первых 5 см как новая!" Так что все относительно, БВ))
Лора, когда пространства 300 кв метров, а живут 4 человека, его рационально не используют.
23.12.2016 08:53 dereza настоящее значение слова сарай- это торговый склад, у орды было много Караван-Сараев. В данном примере, обширные комнаты предполагают формирование объемного мышления у детей, в хрущевках вы нормального ребенка не вырастите...
dereza, ну да )) относительно ))) она говорит как карандаш в стакане, а он что в таком ведре и коню делать нечего ))
23.12.2016 12:32 Ветер
вам сколько лет? в каком помещении вы выросли? в каких выросли ваши родители?
Ветер судя по фотам там детьми лет 30 как не пахнет!!!
23.12.2016 13:25 larisa2011 если не дети, так внуки...
а когда внуки в домах дедок и бабок как минимум на улице качели, песочница и игрушек великов и машинок во всех углах!!!
Берти, "как надо" подразумевает скорее качество секса, нежели соотношение размеров и безразмерностей)). А то прям лютый какой, до колики в боку, ага... Тут ведь и в обсуждение кривизны и невозможности прямохождения удариться недолго)))
колик в боку может элементарно быть кистой желтого тела, которая и дает такой эффект, чуть больше киста в этом месяце - тем самым может возникнуть дискомфорт, и на размер это ни как не влияет!!! так что пусть берти думает что от него у баб в животе колики!)))))))))))
Симпатичнее, чем другие дома показывали. Мне понравилось, но 25млн не хватает, да и столько помещений даром не надо.У нас 105м2, дети отдельно живут, мы вдвоём, но меньше не хотим, сотка самое то, удобно, гости приезжают, в четырёх комнатах по-любому разместимся. Но спальня по 46м2, мне кажется неуютно даже на фото.
Возможно, хозяин постоянно не успевал добежать от кровати до туалета... вот и продаёт
я бы подиум построила, колонки поставила и караоке пела...
да что за ужас ужасный? что не уютно то так?
кони мрут а у Лоры киста в боку колит )))
dereza, если воробей по сараю то там никакой страстью, какчесвтом и умением не компенсируешь )) Это как байка про то что оргазм не главное )))
кони мрут а у Лоры киста в боку колит )))
Пошто ж вы коняшку-то изнахратили?))) Берти, опять берете крайности в худшем их проявлении. Член как зубочистка, мнд широка, как край Хабаровский? Речь не за это шла, а об том что понту от старого коня немного. Вы же вроде не старый, чего как за свое болеете?)))
да не, не старый ))
Я поняла, поняла)) Но и из возраста вопросов: а как нада?)) уже вышли по-любому.
с дворником примерно одного возраста, ну плюс-минус. ))