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Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве в возрасте 80 лет, передает РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.
Издание отмечает, что причина кончины родственника бывшего руководителя СССР пока не ясна.
Отметим, что Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Иосифа Сталина Якова. Строил карьеру военного, работал инженером в конструкторском бюро Сергея Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей.
Также внук вождя народов интересовался историей, защитил кандидатскую диссертацию и преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет в чине полковника он оставил службу. С 1991 года являлся активистом коммунистического движения.
Комментарии
Умер, как простой человек. Не наворовал при Советской власти, ни присвоил и т.д а просто трудился на благо родины. И всеравно олигархи с оболваненным населением свои мантры про "кровавого тирана" крутят. Как только такая шизофрения в сознании у людей может укладываться. в сравнении с сегодняшним днем.