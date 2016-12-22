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Внук Иосифа Сталина умер в Москве

, ИА "Амител"
Евгению Джугашвили было 80 лет

Фото: moment-istini.com

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве в возрасте 80 лет, передает РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Издание отмечает, что причина кончины родственника бывшего руководителя СССР пока не ясна.

Отметим, что Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Иосифа Сталина Якова. Строил карьеру военного, работал инженером в конструкторском бюро Сергея Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей.

Также внук вождя народов интересовался историей, защитил кандидатскую диссертацию и преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет в чине полковника он оставил службу. С 1991 года являлся активистом коммунистического движения.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.12.2016 23:01
Che_google

Умер, как простой человек. Не наворовал при Советской власти, ни присвоил и т.д а просто трудился на благо родины. И всеравно олигархи с оболваненным населением свои мантры про "кровавого тирана" крутят. Как только такая шизофрения в сознании у людей может укладываться. в сравнении с сегодняшним днем.

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23.12.2016 08:14
- гость -

Эпоха тотального вранья. Чем чудовищнее вранье - тем больше народу в него поверят.

0  0
23.12.2016 08:25
Filin

Земля пухом

0  0
23.12.2016 08:59
CALIBR

Однако ,встречая дедов день рождения ,не рассчитал количество поднятого на грудь.Как вариант. Земля-пухом ,в любом случае.

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23.12.2016 09:27
- гость -

Боярышник не?

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