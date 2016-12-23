Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин оценил работу нового современного перинатального центра ДАР, который начал работу на территории медицинского кластера.
В сопровождении сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта Якова Шойхета, депутата Госдумы Валерия Елыкомова, членов АКЗС и журналистов глава региона накануне посетил новое учреждение.
Обращаясь к присутствующим, Александр Карлин подчеркнул: "Наш перинатальный центр ДАР – один из крупнейших и лучших в стране. Он обеспечивает доступ к здравоохранению суперсовременного уровня на самом значимом направлении – родовспоможении – всем женщинам Алтайского края".
По мнению губернатора, новый центр идеально вписан в инфраструктуру медицинского кластера. Открытие учреждения глава региона оценил не иначе как новую страницу в истории алтайского здравоохранения.
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Площадь нового перинатального центра – 34 тысячи квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование. Построить этот комплекс удалось за два года. Вложения в строительство оценивается суммой три миллиарда рублей.
Отметим, что накануне в перинатальном центре на свет появился первый ребенок. Это девочка, которую назвали Машей. Вес малышки – 3650 граммов, рост – 55 сантиметров.
Напомним и то, что ДАР – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Дети. Алтай. Россия".
Комментарии
Депутаты уже на каникулах гуляют?
А скульптор то шалун
кто знает, куда идёт тётенька с ребёнком и что у не под ногами?
Скульптор коряво налепил опу, мог бы и по качественнее отработать
Тоже интересно, что под ногами. Пучок сена перевязанный лентами?
это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.
О, и попята тут как тут. В ногу с модой идете товарищи!
У блондинки такие колготки прикольные. Ларисе бы подошли.
женщину с ребенком/беременную обязательно голой изображать?
А Молчанова то где?
Вход в эту богодельню хрен найдёшь. Ни вывесок нет ни указателей.
помимо оборудования нужны люди, а сейчас не доктора а коновалы
Уже на входе в Центр неприятное впечатление создает скульптура обнаженной женщины с младенцем, особенно ее вид сзади, далее это впечатление закрепляет другая скульптура уже беременной женщины и тоже почему то обнаженной...
финт зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 08:03 это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.
- пересечение двойной сплошной)) - камень с двумя полосками - как символ "бремени" (беременности)
ну все. наконецто можно рожать идти
изваяния, и правда, мягко сказать - своеобразные. Чувство брезгливости после просмотра фотографий. Начиная от глумящихся у статУи чиновников, кончая беременными женщинами в колготках и голыми пузами. Они не видели фотографа? их сняли без их ведома? Или они сами хотели и теперь горды, что их пол-Барнаула обсудит и поржет? Короче, мрак, а не фотоотчет
нормальный фотоотчет нормальные статуи вы вообще беременных женщин видели?
насчет их обнаженности... а если их одеть в балахончики будет красивее???
Зачем такая дикая площадь холла? А фигурки да, уюта не добавляют.
[img]http://s017.radikal.ru/i435/1612/ab/5db37d7bd0b9.jpg[/img]
Бытовка справа — вход.
Депутаты уже на каникулах гуляют?
празднуют, что не успели их избрать, а они уже перинатальный центр построили...
Ужас! Зачем там обнаженные женщины? Почему так? Совсем мозгов нет, извращенцы
а если их одеть в балахончики будет красивее??? ===== а красота бывает только в наготе? возможно да,но где-нибудь в стриптиз-баре наверно.. https://files4.adme.ru/files/news/part_108/1084260/3284510-900-1446018655collage0886875.jpg
щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете
лично меня они не коробят
надо на федеральные каналы фотки отправить, пусть дадут оценку - уместны ли статуи обнаженных женщин в перинатальном центре. Кто такие статуи разрешил ставить? Больные люди!
23.12.2016 09:11 ни ума, ни фантазии
Да и то верно. Надо было всекраевой референдум замутить! Можно или нет.
Ханжество это все.
про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика. А вот чем связана современная медицина и поп???
Ипонамать зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 09:11 щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете лично меня они не коробят
Интересно, батюшка их тоже освящал?)))
нормальная женщина у входа! красивая скульптура, только ребёнку на ее руках уже полгода))
http://s019.radikal.ru/i623/1612/fa/ae77d8259946.jpg
Вход в здание для посетителей.
А батюшка скульптуры освятил?
в любом случае,если бы статуи не были столь откровенно обнаженными,никого бы это не напрягало
у той,что с ребенком на руках вид спереди еще интереснее наверно,че Карлин там смешного увидел
голова у ребенка вроде бы большеватая...
какое ханжество в коментах. футакимибыть
Про статуи. Объясняю, в данном центре так же будут заниматься и проблемой бесплодия, в т.ч. и мужского..
И здесь скульптуры О. Закоморного)))
А на пятой фотографии Александр Богданович снимает халат со словами "Всё рожать буду здесь" ?
Меня тоже это оскорбляет! Оскорбляет то что они беременные худее чем я не беременная! Приду туда и буду оскобляться очень!!!
нормальные скульптуры, видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца. ведите ли тетя голая. вон все античные скульптуры голые и ничего весь мир нормально к ним относятся
да причем здесь ханжество! я не против обнаженки, но не в этом месте! туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить такое искусство. Это очень спорно, неужели нельзя что-то нейтральное "слепить", чтобы всем понравилось, не только мужикам, у которых жены здесь рожают (а это предполагает некоторое временное половое воздержание)
туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить
думаете, они в деревнях обнаженного женского тела не видели?
видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца а такие выводы может сделать как минимум кандидат наук
да видели, конечно, но оценить красоту не смогут- не поймут, если только не директор музея приедет рожать. Что символизируют данные скульптуры? Какова их цель, какую мысль пытаются донести до беременных женщин и членов их семьи? Я вроде в городе живу, но не пойму, видимо слишком глубоко запрятана, да и я, наверное, несовременна
фигуры женщин явно не такие как есть. у родившей женщины и кормящей - ни такой груди не будет, ни талии,они явно будут больше. по поводу беременной с нулевым размером- тоже нестыкуха, при беременности грудь вырастает... скульптор лоханулся
руки бы тому оторвать по самое ... не балуйся, кто подписывал проект. Статуи отдельно- роддом отдельно! Мне интересно - АБК понравилось, ничего не увидел странного, несовместимого?
А автор скульптур не Олег Закоморный? Уж больно на потомство "Сеятеля" похоже от девочки-микроцефалки...
Да, вы не современны и не понять вам глубинный смысл.
Да, вы не современны и не понять вам глубинный смысл Может, объясните? Я хоть и несовременна, но понятлива, в свое время институт закончила, вроде работаю, не гонят. В чем этот самый глубинный смысл?
В штате учреждения свыше 900 человек, 130 из которых – это медицинский персонал. а остальные кто?
Ну барнаульцы совсем уже с ума сошли - отремонтировали мост(комменты один негатив), построили Перинатальный центр(опять не угодили), строят снежный городок(опять всё плохо)??? Это психически больные люди, которые видят во всем только негатив. Обращаюсь к НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ - не поддавайтесь общему психозу и сами не заболейте. А эти психи сами себя съедают отрицанием всего нового. Да, есть какие - то недостатки везде, но не смертельные.
23.12.2016 10:17 гость
Место здесь проклято (с) )))
Скульптура беременной какая-то скорбная, мысли совсем не о радости материнства посещают, глядя на нее... Напрягают не сами скульптуры в жанре "ню", а их неуместность в данном конкретном пространстве. Холодные они какие-то, что ли...
а пчму сеятель не голый ?
Что символизируют данные скульптуры? Какова их цель, какую мысль пытаются донести до беременных женщин и членов их семьи?
ну изображает беременную женщину и родившую с ребенком как бы и все
Очень пошло...... И это всё, что оставил после себя Карлин. А холуи рукоплещут.
Ипонамать, поверьте у Вас извращённое сознание.
Интересно, как там ребенок мог появиться, если они рожениц сказали что принимать только с 2018 года начнут, а пока он в режиме консультации работает,кто то на консультации успел что ли???
Nina, вы что-то знаете? почему оставил после себя? его уже забрали? боюсь, он еще оставит многое!
Ипонамать, поверьте у Вас извращённое сознание.
ой, что вы, прям открытие
Перинатальный центр ещё год достраивать надо. Это губеру надо перед Москвой отчитаться, домоклов меч над ним конкретно висит.
Скульптуры в духе 20 годов прошлого века "долой стыд", вообще-то это оскорбление чувств верующих, потому не было представителей РПЦ, а надо было начать с изгнания бесов мздаимства
ой правда сейчас на фотки посмотрела, почему женщины то голые???? не приятно смотреть, срам, и странно что государство которое закрывает порносайты и рекламу презервативов в ночное время показывает, а тут госучреждение и такая "красота"! Я буду жаловаться!!!
гость - 23 декабря 2016 г. 09:14 про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика
Вот когда скульптор хоть на миллиметр приблизится к Микеланджело, тогда его статУи поставим в центре города и будем восхищаться (или уже поставили? простигосподи наше бездарное руководство). А пока это больные фантазии извращенца, установленные в совершенно неподобающем месте.
у которых жены здесь рожают (а это предполагает некоторое временное половое воздержание)
предполагает кому?
Ипонамать. Ничего удивительного, извращенец, как правило, не считает себя ненормальным.
👉почитал вас.... Убогие вы... Построили перинатальный центр за 3 ярда, там техники современнейшей тьма, там будут специалисты работать. И возможно, вполне возможно, не надо будет за сопровождение родов условному тыщщенке платить деньги. у вас же все акцентирование на скульптурах беременных баб. вас это так взволновало? так собой займитесь, чтобы не стремно было с собой сравнивать. А уж мужикам совсем покеру на скульптуры беременных женщин, ну нет такого расклада, при котором бы мужику было интересно рассматривать чужую беременную женщину.
ой дет марос, чем больше техники тем больше ошибок и прочего! я вообще заметила чем мощнее обследование тем больше гарантия что сделают все чтобы угробить, по другому не назвать!!! так что лично для меня это обуза, раньше делали все по месту жительства, а теперь узи там, анализы там, и пусть беременные катаются по пробкам, толкучкам, зато открыли!!!
ну нет такого расклада, при котором бы мужику было интересно рассматривать чужую беременную женщину.
А если эта чужая женщина, от мужика беременна?
Вход в здание для посетителей.
-Беременной через эту калиточку трудно просачиваться будет.
там техники современнейшей тьма, там будут специалисты работать.
-специалисты работают везде. Это не ЦРБ, где денег нет учить работе на новейшем оборудовании. Штат, наверное, 200-300 человек.
"Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать 3ина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах". Глядя на происходящее святотатство и кощунство, связанное с перинатальным центром, можно с уверенностью и без обиняков утверждать, что проблема озвученная М.А. Булгаковым в 1925 году актуальна и в настоящее время.
....... а достраивать центр деньги остались? Не все разворовали? А то получится, как с онкодиспансером.....................
Чтоб понятнее всем было, надо было серию скульптур: 1. процесс зачатия 2. беременная с токсикозом (можно над раковиной или унитазом) 3. женщина на последних днях (непременно голую) 4. роды (женщина на родильном столе) 5. женщину зашивают (обязательно послед рядом)6. женщина кормит (опять обнаженная) 7. женщину выписывают (здесь нужно немного одежды) 8. невыспавшаяся женщина 9. процесс зачатия
И возможно, вполне возможно, не надо будет за сопровождение родов условному тыщщенке платить деньденьги
Это личное дело каждого, платить/не платить за сопровождение, в обязаловку вроде не входит. Те доктора, которые зарабатывают на сопровождении, будут это делать и на новом месте. Будем надеяться, что работать здесь будут действительно специалисты своего дела.
как Мизулиной написать кто-нть знает?
когда открывали диагностический песен было столько же, но вот скажите честно ну как всем туда удается попасть????))))) так и тут будут, по блату давать направления, за бабло оказывать услуги, или пока в очереди на прием стоишь уже штук 2 родить можно!
когда открывали диагностический песен было столько же, но вот скажите честно ну как всем туда удается попасть????))))) говорю честно - я в АДЦ абсолютно бесплатно, без всякого блата осенью делала кальпоскопию, потом гистероскопию (под наркозом), года 2 назад ФГС. Сын делал ФГС 2 раза до и после лечения, муж делал УЗИ щитовидки и пункцию лет 5 назад. Сестра при беременности - консультации генетиков с забором анализа. Нужно просто захотеть и вежливо попросить лечащего врача дать туда направление и талон-все!
Хлорка, в диагностический можно попасть прям с улицы: тупо заходишь в дверь. Ну, если пролазишь) Потом не сложный процесс заказа нужной услуги, потом его оплата. Все.
всем поборникам нравственности: что вас раздражает в беременной бабе? вы извращуги? у вас эрекция на любую скульптуру? может вам реально подлечиться?
библиофилу-булгакововеду: фраза универсальная, её можно в массе случаев применять. но в данной ситуации она абсурдна. ты постарайся моск свой проявить иным способом, не цитатой.
ту дереза когда вопрос касается лично тебя, и твоя женщина готовится рожать, то вопрос денег неуместен. более того, вся система построена на том, что врачи нуждаются в мотивации деньгами. у нас просто отсутствует уверенность, что в рамках обычной госпитализации все будет ровно. мы понимаем, что надо сунуть денег. и врачи, это тоже понимают. и даже не сопротивляются)
Тут не в статуях дело...а в том, что ещё пару дней назад аппаратура стояла не собранная, были кучи строительных недоделок, равно как и кучи строительного мусора, а вчера уже первый ребёнок родился....Неужели не видно, что часть фото из холла, а часть просто постановочная????
ну да совсем фигня попросить!!)))) я вот не могу туда попасть, направление дали так 3 недели ходила каждый вторник в регистратуру узнать дали ли талоны, ребенку дали направление к кардиологу и сказали ну вы ходите там каждую пятницу талоны привозят, пришлось обратиться к человеку который помог достать этот талон! Беременные да их стали там обслуживать - не спорю!!! простым смертным надо все круги ада пройти чтобы попасть!
Ту дэд марос
вся система построена на том, что врачи нуждаются в мотивации деньгами. у нас просто отсутствует уверенность, что в рамках обычной госпитализации все будет ровно
Согласна на 100%, только этой системе без разницы, пойдет женщина рожать в наисовременнейший центр или в посредственный роддом. Хочешь какой-то уверенности в относительно благополучном исходе-подготовься к этому материально) И касается это не только родов, а любого более-менее серьезного вмешательства. Пока нет предпосылок к тому, что система будет сломана. Не при нашей жизни точно.
Не голова у тебя, а седалище, не мозги у тебя, а мочалище. Посадить бы тебя во влагалище, и начать переделывать вновь!
у вас же все акцентирование на скульптурах беременных баб. вас это так взволновало? так собой займитесь, чтобы не стремно было с собой сравнивать. (с) Мне сравниваться не стремно, я рожать пошла 55кг, и вышла из роддома с добеременным весом. А вот на чем акцентировал внимание фотограф, то и обсуждается. Аппаратура показана только на одном фото и то невнятно. А статУи со всех сторон
Вы о чем? Что значит талоны привозят? Поинтересуйтесь для начала, как это происходит- 21 век. Талоны выкладывает АДЦ еженедельно (ну может другая периодичность), а в поликлиниках их разбирают те, у кого есть доступ к базе. Если в вашей поликлинике нет талонов - это значит, что кто-то либо тупо поленился зайти и взять талон, либо зашли уже поздно, когда их не осталось и другие, более сознательные поликлиники, позаботились о своих пациентах. А по полису вы можете настаивать на консультации либо в АДЦ, либо в Краевой больнице (был прецедент) абсолютно бесплатно - проверено.
12:09 Предлагаю тебе повторить тобою же сказанное, но только мне лично. Время, место - за тобой.
вам, смелым, необходимо предоставлять возможность для "подвига"
Не знали что ли, что дэд мароз сын Карлина?
12:13 девушка, я считаю, что о комплексе за 3 ярда денег нет смысла судить по фоткам нанятого фрилансера. ему, как непричастному к процессу понравились скульптуры. Ну что-ж, разные бывают люди. Уверяю вас, что когда привезёшь туда свою женщину рожать, то внимания на эти скульптуры даже не обратишь, о другом в это время думают нормальные мужики.
всем поборникам нравственности: что вас раздражает в беременной бабе? вы извращуги? у вас эрекция на любую скульптуру? может вам реально подлечиться? ГОЛАЯ беременная баба в коридоре роддома и ГОЛАЯ баба с ребенком на входе в роддом! По-вашему, это прекрасно? несет в себе какую-то информацию? к чему-то призывает? пропаганда чего кроется в этих скульптурах? Где-то на выставке или в мастерской скульптора, в музее, быть может, но здесь...
гость - 23 декабря 2016 г. 09:14 про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика. А вот чем связана современная медицина и поп???
Точно! Это же антогонизмы! Может молитвой предполается лечить бесплодие?
12:29 Голая баба - это норма. Голый мужик - вот тут надо было бы кричать караул. Я ещё раз обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что на этих голых баб, и даже беременных голых баб, будут смотреть только сотрудники этого центра и их клиентки. Мужики на это даже внимания не обратят, не об этом будут думать, когда туда приедут)
для вас норма? у вас с головой все в порядке, вы проверялись? как хорошо, что не для всех так! вы их кругом видите и особенно в роддомах, прям туда-сюда бегают и никто на них внимания не обращает? если никто на них не смотрит, тогда зачем это все?! ведь денег немало потратили, времени и таланта, лучше бы деток в колыбельках "слепили", нейтрально для всех
Женщина, давайте так: Вы не поедете в этот центр, и будете рожать ( если у вас настанут для этого все необходимые условия, как то мужик появится, вы ему понравитесь и так далее) в другом месте. Например в Орландо, штат Флорида, США. Ок? Там и голых баб нет, только счёт надо оплатить)
Пройти в ворота до ленточек, повернуть направо, пройти через бытовку.
Затем в эти двери.
Парковка и краевая больница справа за кадром.
А вы все проблемы решаете таким образом, указывая что, кому и как делать? Мне не нравится конкретно это обстоятельство - скульптуры голой женщины в роддоме, я выражаю собственную точку зрения. Ваше любимое изречение - не нравится, не берите, но простите, почему я должна куда-то ехать? (правда, не собираюсь, двое детей уже есть, но мало ли...) Между прочим, он построен за бюджетные деньги, лично я налоги исправно плачу. Ваше мировоззрение я примерно поняла - голые бабы норма, не нравится - не ходите туда, врачей мотивируем материально. А как же мораль, нравственность, долг? Не дай бог такого знакомого, а тем более родственника!
Заставьте срочно убрать голых женщин, ненароком кто-нибудь фото в Кремль отправит. Вы то понимаете, что это аморально?!
мне делать не ходить орать и настаивать, я лучше заплачу и пройду без нервотрепки.. просто написала факт, как работает диагностический на деле!!! так и тут будет тоже самое!!!
23.12.2016 13:20 губернатору
Закройте свои варежки, стукачи позорные. Ваш год следующий.
просто написала факт, как работает диагностический на деле
Как раз на деле АДЦ работает нормально, возможность получить там мед услугу есть у каждого застрахованного! Не надо наговаривать! И очень хорошо, что есть такие как вы, кто не может отстаивать свое право, не умеете цивилизованно решать вопрос - платите! на это и рассчитано, хоть кто-то платит
а пиписьки на скульптурах тоже изображены?
> Мне не нравится конкретно это обстоятельство - скульптуры голой женщины в роддоме, я выражаю собственную точку зрения.
В Эрмитаж не ходи никогда! Там этих голых баб тысячи! И мужики с яйцами!
Езжай на ближний восток - там в половине стран женщины в мешках обязаны ходить.
13:18 Не эскалации ради, а только истины для, добавлю крайнюю реплику: я не сторонник платить врачам деньги вчерную. но такова сложившаяся практика. А я лишь просто хочу, чтобы мне и моим близким была оказана адекватная медицинская помощь. И без денег я её не получу. Поэтому и даю врачам деньги.
Скульптура голой бабы - это действительно норма, если скульптура красивая) Но не в детском учреждении или другом неуместном месте. Здесь же центр для беременных женщин, тут это естественно. Что, надо было мужской хрен пришпандорить?
Насчёт знакомого или родственника: я и не 100 рублей, чтобы всем нравиться, я к вам не набивался. Лишь свою точку зрения изложил. Не устраивает моё мировоззрение - иди мимо) не отвлекайся. Займись детьми, коих уже двое произвела. Удачи и успехов!
дедушка марос вы уже переигрываете
Меня бесплатно не принимают в ДЦ. Ни разу! Всё платно. Кроме кровь на ттг. В краевую не могу к пульмонологу попасть, талоны выставляют 7.30, а у нас компъютерный работает с восьми. Почему я не могу по телефону записаться хоть через полгода, но записаться? А платно, пожалуйста, но мне столько надо пройти процедур, анализов и т. д., что просто столько нет денег, уже истрачено на других врачей. Вот сижу за 400 км и всё. А в нашей районной после обеда пусто и тихо, больных нет, врачей тоже, но зато врачи все на две ставки работают. С пациентами не возятся, зачем, з/п и так получат. Садисты.
Вы можете сейчас на изнанку вывалиться, я говорю как есть, диагностический работает плохо, талон получить невозможно, здоровье мне дороже и ходить я не собираюсь из-за штампа диагностический, т.к. врачей которые есть гораздо лучше чем в диагностическом - полно!! а вы приезжайте дальше, стойте в очередях, в давке, ночуя в гостиницах, чтобы получть заветный талон, с давлением 150/200, но зато диагностический! Обидно то что некоторые больницы принимаю результаты только оттуда...
зачем этих голых баб наставили не очень понятно
Да не ходят женщины голыми да ещё с детишками в руках! И беременные голыми не ходят! Холодно ведь, наоборот берегутся. Странное видение у скульптора. Странное. Стоит зимой с дитём на улице без одежды. Дибелизм. Ещё бы скульптуру родов на снегу выставили.
Если вы не можете попасть в АДЦ, не надо говорить, что он плохо работает! На таких, как вы, вся платная медицина держится, продолжайте, где-то врачи должны зарабатывать! для информации - я из Барнаула, приезжать ниоткуда не надо, в очередях не стояла (медсестра прямо в кабинете у врача на прием в АДЦ записала, причем на дату, какую мне удобно) и тоже для информации - в АДЦ работают очень хорошие врачи! А вы платите, и, конечно, берегите нервы и здоровье, такие должны жить долго и постоянно лечиться!
Если мне по карману почему бы и не заплатить!!! Еще раз повторюсь, в диагностический пролезть нереально, несколько раз пробовала брать талон. сил и времени не хватает, да и врачи там слабоваты, весь акцент делают на оборудование и все! на узи сидят молодые девки, какой там опыт!! врач эндокринолог к которому я ходила, кроме как померить мне талию, давление, и рост с весом ничего не сделала, на приеме сидела два часа, писала много, при чем молча, вышла с чувством что это было!!!!
В Эрмитаж не ходи никогда! Там этих голых баб тысячи! И мужики с яйцами! Так и говорю - в Эрмитаже сколько угодно, в роддоме - как то не очень! В тех местах, куда люди приходят не по своей воле, а по необходимости, не должно быть ничего раздражающего, предпочтительно все нейтральное - цветочки, солнышки, детки в колыбельке. Вот приедет женщина восточная рожать (а у нас многонациональная и многоконфессиональная страна)и что? приятно ей будет?
Сдался дедушка среди убогоньких
larisa2011 А говорите нереально!!! Были же у эндокринолога.
Не устраивает моё мировоззрение - иди мимо) не отвлекайся. Займись детьми, коих уже двое произвела. Удачи и успехов! Мы на ТЫ перешли? Вы такой вежливый, прямо душка, что еще раз подтверждает отсутствие у вас какого-либо вкуса (голая баба - норма, даже в роддоме, ха-ха) и воспитания! Отстаивать свою точку зрения можно оставаясь при этом вежливым и тактичным и без хамства! Слава богу, дети у меня воспитаны и отличить искусство от дибилизма, думаю, смогут в свое время, а вот вас уже не исправишь.
так я пришла к терапевту, а дам девка сидит молодая, и такая типа, блин старики достали, молодых вообще не вижу, она практикантка была, ну или начинающая, короче сижу, а она не хотите по квоте полное обследование пройти, я бы вам дала, я офигела, говорю ну давайте, короче так был мой первый и последний выход в диагностическом!!! больше такой холявы мне не виделось!!!))))
да я жалобу накатаю, принципиально! Что за разврат!!!
уникальность этого роддома в том, что голых баб наставили, вот убогие
неправда для Iarisa2011 23 декабря 2016 г. 13:50 Если вы не можете попасть в АДЦ, не надо говорить, что он плохо работает! На таких, как вы, вся платная медицина держится, продолжайте, где-то врачи должны зарабатывать! для информации - я из Барнаула, приезжать ниоткуда не надо Источник: © ИА "Амител"
А где вы работаете и какая у вас должность? Только по правде, не надо про то, что вы пенсионерка, всю жизнь отдавшая библиотеке.
врач эндокринолог к которому я ходила, кроме как померить мне талию, давление, и рост с весом ничего не сделала, на приеме сидела два часа, писала много, при чем молча, вышла с чувством что это было!!!! Источник: © ИА "Амител"
Ага, а я за это 400р. отдала. Не местным всё платно, думала, там нормальный эндокринолог, оказалось, то же, что и в посёлке за бесплатно.
Что вы в самом деле думаете, я возьму и расскажу, где и кем работаю? Могу сказать, что к медицине не имею никакого отношения, работаю на предприятии в управлении, а что? Какая разница?
неправда 23 декабря 2016 г. 14:44 мне кажется вы там на учете стоите и поэтому имеете скидку!!!!
Диагностический центр - это уже совсем не то заведение, каким было раньше, где были сосредоточены супер профессионалы! Нынешние доктора ничем не лучше докторов в поликлиниках, поэтому обманываться тут не нужно. Какое-то время имя Диагностический еще будет работать на это учреждение, но это временно...
Дело не в том, голые женщины или одетые. Установленное возле ПЦ просто НЕКРАСИВО! Не надо сравнивать с Эрмитажем - разница как раз в том, что там действительно искусство и талант, а где нет таланта и вкуса изображение голых женщин превращается в пошлость. Скульптуры производят отталкивающее впечатление.
Пусть скульптор поставит их дома. Внешний вид нового перинатального центра они очень сильно портят.
мне интересно так хорошо проработаны груди, реалистично, а спереди волосы есть? Чет фоток нет!!!
И никакой он не ультрасовременный, и достраивать его будут месяца четыре.
А врачи там тоже ультрасовременные, в смысле, с Марса?
неправда 23 декабря 2016 г. 14:44 Что вы в самом деле думаете, я возьму и расскажу, где и кем работаю? Могу сказать, что к медицине не имею никакого отношения, работаю на предприятии в управлении, а что? Какая разница? Источник: © ИА "Амител"
Вы, видимо, или директора просите сразу договориться или представляетесь типа им. Ну, не дают ДЦ так просто бесплатные талоны, не дают!