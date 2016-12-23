Воскресенье, 25 Декабрь, 12:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,85
€ 63,54
Brent
$ 52,5
-9°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Новости

ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края ознакомился с работой современного медицинского учреждения, где начали принимать первых пациентов

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин оценил работу нового современного перинатального центра ДАР, который начал работу на территории медицинского кластера.

В сопровождении сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта Якова Шойхета, депутата Госдумы Валерия Елыкомова, членов АКЗС и журналистов глава региона накануне посетил новое учреждение.

Обращаясь к присутствующим, Александр Карлин подчеркнул: "Наш перинатальный центр ДАР – один из крупнейших и лучших в стране. Он обеспечивает доступ к здравоохранению суперсовременного уровня на самом значимом направлении – родовспоможении – всем женщинам Алтайского края".

По мнению губернатора, новый центр идеально вписан в инфраструктуру медицинского кластера. Открытие учреждения глава региона оценил не иначе как новую страницу в истории алтайского здравоохранения.

Читайте также: Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре в Барнауле

Площадь нового перинатального центра – 34 тысячи квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование. Построить этот комплекс удалось за два года. Вложения в строительство оценивается суммой три миллиарда рублей.

Отметим, что накануне в перинатальном центре на свет появился первый ребенок. Это девочка, которую назвали Машей. Вес малышки – 3650 граммов, рост – 55 сантиметров.

Напомним и то, что ДАР – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Дети. Алтай. Россия".


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.12.2016 07:28
- гость -

Депутаты уже на каникулах гуляют?

0  0
23.12.2016 07:40
- гость -

А скульптор то шалун

1  0
23.12.2016 07:55
финт

кто знает, куда идёт тётенька с ребёнком и что у не под ногами?

0  0
23.12.2016 07:56
Anarchy

Скульптор коряво налепил опу, мог бы и по качественнее отработать

0  0
23.12.2016 08:01
- гость -

Тоже интересно, что под ногами. Пучок сена перевязанный лентами?

0  0
23.12.2016 08:03
финт

это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.

0  0
23.12.2016 08:11
- гость -

О, и попята тут как тут. В ногу с модой идете товарищи!

0  0
23.12.2016 08:11
- гость -

У блондинки такие колготки прикольные. Ларисе бы подошли.

0  0
23.12.2016 08:12
- гость -

женщину с ребенком/беременную обязательно голой изображать?

1  0
23.12.2016 08:19
- гость -

А Молчанова то где?

0  0
23.12.2016 08:36
- гость -

Вход в эту богодельню хрен найдёшь. Ни вывесок нет ни указателей.

0  0
23.12.2016 08:39
- гость -

помимо оборудования нужны люди, а сейчас не доктора а коновалы

0  0
23.12.2016 08:40
Илона

Уже на входе в Центр неприятное впечатление создает скульптура обнаженной женщины с младенцем, особенно ее вид сзади, далее это впечатление закрепляет другая скульптура уже беременной женщины и тоже почему то обнаженной...

1  0
23.12.2016 08:44
Gena

финт зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 08:03 это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.

- пересечение двойной сплошной)) - камень с двумя полосками - как символ "бремени" (беременности)

0  0
23.12.2016 08:45
Ипонамать

ну все. наконецто можно рожать идти

0  0
23.12.2016 08:46
- гость -

изваяния, и правда, мягко сказать - своеобразные. Чувство брезгливости после просмотра фотографий. Начиная от глумящихся у статУи чиновников, кончая беременными женщинами в колготках и голыми пузами. Они не видели фотографа? их сняли без их ведома? Или они сами хотели и теперь горды, что их пол-Барнаула обсудит и поржет? Короче, мрак, а не фотоотчет

0  0
23.12.2016 08:54
Ипонамать

нормальный фотоотчет нормальные статуи вы вообще беременных женщин видели?

насчет их обнаженности... а если их одеть в балахончики будет красивее???

0  0
23.12.2016 09:00
dereza

Зачем такая дикая площадь холла? А фигурки да, уюта не добавляют.

0  0
23.12.2016 09:02
- гость -

[img]http://s017.radikal.ru/i435/1612/ab/5db37d7bd0b9.jpg[/img]

Бытовка справа — вход.

0  0
23.12.2016 09:04
- гость -

Депутаты уже на каникулах гуляют?

празднуют, что не успели их избрать, а они уже перинатальный центр построили...

0  0
23.12.2016 09:05
- гость -

Ужас! Зачем там обнаженные женщины? Почему так? Совсем мозгов нет, извращенцы

1  0
23.12.2016 09:06
- гость -

а если их одеть в балахончики будет красивее??? ===== а красота бывает только в наготе? возможно да,но где-нибудь в стриптиз-баре наверно.. https://files4.adme.ru/files/news/part_108/1084260/3284510-900-1446018655collage0886875.jpg

1  0
23.12.2016 09:11
Ипонамать

щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете

лично меня они не коробят

0  0
23.12.2016 09:11
ни ума, ни фантазии

надо на федеральные каналы фотки отправить, пусть дадут оценку - уместны ли статуи обнаженных женщин в перинатальном центре. Кто такие статуи разрешил ставить? Больные люди!

1  0
23.12.2016 09:14
- гость -

23.12.2016 09:11 ни ума, ни фантазии

Да и то верно. Надо было всекраевой референдум замутить! Можно или нет.

Ханжество это все.

0  0
23.12.2016 09:14
- гость -

про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика. А вот чем связана современная медицина и поп???

0  0
23.12.2016 09:16
Gena

Ипонамать зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 09:11 щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете лично меня они не коробят

Интересно, батюшка их тоже освящал?)))

0  0
23.12.2016 09:16
- гость -

нормальная женщина у входа! красивая скульптура, только ребёнку на ее руках уже полгода))

0  0
23.12.2016 09:17
- гость -

http://s019.radikal.ru/i623/1612/fa/ae77d8259946.jpg

Вход в здание для посетителей.

0  0
23.12.2016 09:23
Дюша

А батюшка скульптуры освятил?

0  0
23.12.2016 09:27
Katja Ejova

в любом случае,если бы статуи не были столь откровенно обнаженными,никого бы это не напрягало

у той,что с ребенком на руках вид спереди еще интереснее наверно,че Карлин там смешного увидел

0  0
23.12.2016 09:29
- гость -

голова у ребенка вроде бы большеватая...

0  0
23.12.2016 09:30
Ипонамать

какое ханжество в коментах. футакимибыть

0  0
23.12.2016 09:31
"андролог"

Про статуи. Объясняю, в данном центре так же будут заниматься и проблемой бесплодия, в т.ч. и мужского..

0  0
23.12.2016 09:33
Ирина

И здесь скульптуры О. Закоморного)))

0  0
23.12.2016 09:38
- гость -

А на пятой фотографии Александр Богданович снимает халат со словами "Всё рожать буду здесь" ?

0  0
23.12.2016 09:39
larisa2011

Меня тоже это оскорбляет! Оскорбляет то что они беременные худее чем я не беременная! Приду туда и буду оскобляться очень!!!

0  0
23.12.2016 09:47
гость

нормальные скульптуры, видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца. ведите ли тетя голая. вон все античные скульптуры голые и ничего весь мир нормально к ним относятся

0  1
23.12.2016 09:53
женщина

да причем здесь ханжество! я не против обнаженки, но не в этом месте! туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить такое искусство. Это очень спорно, неужели нельзя что-то нейтральное "слепить", чтобы всем понравилось, не только мужикам, у которых жены здесь рожают (а это предполагает некоторое временное половое воздержание)

1  0
23.12.2016 09:57
Ипонамать

туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить

думаете, они в деревнях обнаженного женского тела не видели?

0  0
23.12.2016 10:02
- гость -

видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца а такие выводы может сделать как минимум кандидат наук

1  0
23.12.2016 10:03
- гость -

да видели, конечно, но оценить красоту не смогут- не поймут, если только не директор музея приедет рожать. Что символизируют данные скульптуры? Какова их цель, какую мысль пытаются донести до беременных женщин и членов их семьи? Я вроде в городе живу, но не пойму, видимо слишком глубоко запрятана, да и я, наверное, несовременна

1  0
23.12.2016 10:07
- гость -

фигуры женщин явно не такие как есть. у родившей женщины и кормящей - ни такой груди не будет, ни талии,они явно будут больше. по поводу беременной с нулевым размером- тоже нестыкуха, при беременности грудь вырастает... скульптор лоханулся

1  0
23.12.2016 10:07
- гость -

руки бы тому оторвать по самое ... не балуйся, кто подписывал проект. Статуи отдельно- роддом отдельно! Мне интересно - АБК понравилось, ничего не увидел странного, несовместимого?

1  0
23.12.2016 10:08
Дюша

А автор скульптур не Олег Закоморный? Уж больно на потомство "Сеятеля" похоже от девочки-микроцефалки...

1  0
23.12.2016 10:08
- гость -

Да, вы не современны и не понять вам глубинный смысл.

0  0
23.12.2016 10:14
- гость -

Да, вы не современны и не понять вам глубинный смысл Может, объясните? Я хоть и несовременна, но понятлива, в свое время институт закончила, вроде работаю, не гонят. В чем этот самый глубинный смысл?

1  0
23.12.2016 10:15
- гость -

В штате учреждения свыше 900 человек, 130 из которых – это медицинский персонал. а остальные кто?

0  0
23.12.2016 10:17
гость

Ну барнаульцы совсем уже с ума сошли - отремонтировали мост(комменты один негатив), построили Перинатальный центр(опять не угодили), строят снежный городок(опять всё плохо)??? Это психически больные люди, которые видят во всем только негатив. Обращаюсь к НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ - не поддавайтесь общему психозу и сами не заболейте. А эти психи сами себя съедают отрицанием всего нового. Да, есть какие - то недостатки везде, но не смертельные.

0  0
23.12.2016 10:18
- гость -

23.12.2016 10:17 гость

Место здесь проклято (с) )))

0  0
23.12.2016 10:21
dereza

Скульптура беременной какая-то скорбная, мысли совсем не о радости материнства посещают, глядя на нее... Напрягают не сами скульптуры в жанре "ню", а их неуместность в данном конкретном пространстве. Холодные они какие-то, что ли...

1  0
23.12.2016 10:22
гость

а пчму сеятель не голый ?

0  0
23.12.2016 10:22
Ипонамать

Что символизируют данные скульптуры? Какова их цель, какую мысль пытаются донести до беременных женщин и членов их семьи?

ну изображает беременную женщину и родившую с ребенком как бы и все

0  1
23.12.2016 10:23
Nina

Очень пошло...... И это всё, что оставил после себя Карлин. А холуи рукоплещут.

1  0
23.12.2016 10:26
психолог

Ипонамать, поверьте у Вас извращённое сознание.

1  0
23.12.2016 10:29
Натся

Интересно, как там ребенок мог появиться, если они рожениц сказали что принимать только с 2018 года начнут, а пока он в режиме консультации работает,кто то на консультации успел что ли???

1  0
23.12.2016 10:30
- гость -

Nina, вы что-то знаете? почему оставил после себя? его уже забрали? боюсь, он еще оставит многое!

0  0
23.12.2016 10:32
Ипонамать

Ипонамать, поверьте у Вас извращённое сознание.

ой, что вы, прям открытие

0  0
23.12.2016 10:38
критик соседов

Перинатальный центр ещё год достраивать надо. Это губеру надо перед Москвой отчитаться, домоклов меч над ним конкретно висит.

1  0
23.12.2016 10:43
- гость -

Скульптуры в духе 20 годов прошлого века "долой стыд", вообще-то это оскорбление чувств верующих, потому не было представителей РПЦ, а надо было начать с изгнания бесов мздаимства

0  0
23.12.2016 10:47
larisa2011

ой правда сейчас на фотки посмотрела, почему женщины то голые???? не приятно смотреть, срам, и странно что государство которое закрывает порносайты и рекламу презервативов в ночное время показывает, а тут госучреждение и такая "красота"! Я буду жаловаться!!!

0  0
23.12.2016 10:49
- гость -

гость - 23 декабря 2016 г. 09:14 про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика

Вот когда скульптор хоть на миллиметр приблизится к Микеланджело, тогда его статУи поставим в центре города и будем восхищаться (или уже поставили? простигосподи наше бездарное руководство). А пока это больные фантазии извращенца, установленные в совершенно неподобающем месте.

1  0
23.12.2016 10:52
- гость -

у которых жены здесь рожают (а это предполагает некоторое временное половое воздержание)

предполагает кому?

0  0
23.12.2016 10:53
Психолог

Ипонамать. Ничего удивительного, извращенец, как правило, не считает себя ненормальным.

1  0
23.12.2016 11:10
дэд марос

&#128073;почитал вас.... Убогие вы... Построили перинатальный центр за 3 ярда, там техники современнейшей тьма, там будут специалисты работать. И возможно, вполне возможно, не надо будет за сопровождение родов условному тыщщенке платить деньги. у вас же все акцентирование на скульптурах беременных баб. вас это так взволновало? так собой займитесь, чтобы не стремно было с собой сравнивать. А уж мужикам совсем покеру на скульптуры беременных женщин, ну нет такого расклада, при котором бы мужику было интересно рассматривать чужую беременную женщину.

3  1
23.12.2016 11:17
larisa2011

ой дет марос, чем больше техники тем больше ошибок и прочего! я вообще заметила чем мощнее обследование тем больше гарантия что сделают все чтобы угробить, по другому не назвать!!! так что лично для меня это обуза, раньше делали все по месту жительства, а теперь узи там, анализы там, и пусть беременные катаются по пробкам, толкучкам, зато открыли!!!

0  0
23.12.2016 11:19
- гость -

ну нет такого расклада, при котором бы мужику было интересно рассматривать чужую беременную женщину.

А если эта чужая женщина, от мужика беременна?

0  0
23.12.2016 11:25
- гость -

Вход в здание для посетителей.

-Беременной через эту калиточку трудно просачиваться будет.

там техники современнейшей тьма, там будут специалисты работать.

-специалисты работают везде. Это не ЦРБ, где денег нет учить работе на новейшем оборудовании. Штат, наверное, 200-300 человек.

0  0
23.12.2016 11:28
"деду маросу"

"Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать 3ина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах". Глядя на происходящее святотатство и кощунство, связанное с перинатальным центром, можно с уверенностью и без обиняков утверждать, что проблема озвученная М.А. Булгаковым в 1925 году актуальна и в настоящее время.

1  0
23.12.2016 11:31
Эрик

....... а достраивать центр деньги остались? Не все разворовали? А то получится, как с онкодиспансером.....................

0  0
23.12.2016 11:31
предложение

Чтоб понятнее всем было, надо было серию скульптур: 1. процесс зачатия 2. беременная с токсикозом (можно над раковиной или унитазом) 3. женщина на последних днях (непременно голую) 4. роды (женщина на родильном столе) 5. женщину зашивают (обязательно послед рядом)6. женщина кормит (опять обнаженная) 7. женщину выписывают (здесь нужно немного одежды) 8. невыспавшаяся женщина 9. процесс зачатия

0  0
23.12.2016 11:31
dereza

И возможно, вполне возможно, не надо будет за сопровождение родов условному тыщщенке платить деньденьги

Это личное дело каждого, платить/не платить за сопровождение, в обязаловку вроде не входит. Те доктора, которые зарабатывают на сопровождении, будут это делать и на новом месте. Будем надеяться, что работать здесь будут действительно специалисты своего дела.

0  0
23.12.2016 11:41
- гость -

как Мизулиной написать кто-нть знает?

0  0
23.12.2016 11:42
larisa2011

когда открывали диагностический песен было столько же, но вот скажите честно ну как всем туда удается попасть????))))) так и тут будут, по блату давать направления, за бабло оказывать услуги, или пока в очереди на прием стоишь уже штук 2 родить можно!

0  0
23.12.2016 11:54
to Iarisa2011

когда открывали диагностический песен было столько же, но вот скажите честно ну как всем туда удается попасть????))))) говорю честно - я в АДЦ абсолютно бесплатно, без всякого блата осенью делала кальпоскопию, потом гистероскопию (под наркозом), года 2 назад ФГС. Сын делал ФГС 2 раза до и после лечения, муж делал УЗИ щитовидки и пункцию лет 5 назад. Сестра при беременности - консультации генетиков с забором анализа. Нужно просто захотеть и вежливо попросить лечащего врача дать туда направление и талон-все!

0  0
23.12.2016 11:57
дэд марос

Хлорка, в диагностический можно попасть прям с улицы: тупо заходишь в дверь. Ну, если пролазишь) Потом не сложный процесс заказа нужной услуги, потом его оплата. Все.

всем поборникам нравственности: что вас раздражает в беременной бабе? вы извращуги? у вас эрекция на любую скульптуру? может вам реально подлечиться?

библиофилу-булгакововеду: фраза универсальная, её можно в массе случаев применять. но в данной ситуации она абсурдна. ты постарайся моск свой проявить иным способом, не цитатой.

ту дереза когда вопрос касается лично тебя, и твоя женщина готовится рожать, то вопрос денег неуместен. более того, вся система построена на том, что врачи нуждаются в мотивации деньгами. у нас просто отсутствует уверенность, что в рамках обычной госпитализации все будет ровно. мы понимаем, что надо сунуть денег. и врачи, это тоже понимают. и даже не сопротивляются)

0  1
23.12.2016 11:57
Маруська

Тут не в статуях дело...а в том, что ещё пару дней назад аппаратура стояла не собранная, были кучи строительных недоделок, равно как и кучи строительного мусора, а вчера уже первый ребёнок родился....Неужели не видно, что часть фото из холла, а часть просто постановочная????

1  0
23.12.2016 12:00
larisa2011

ну да совсем фигня попросить!!)))) я вот не могу туда попасть, направление дали так 3 недели ходила каждый вторник в регистратуру узнать дали ли талоны, ребенку дали направление к кардиологу и сказали ну вы ходите там каждую пятницу талоны привозят, пришлось обратиться к человеку который помог достать этот талон! Беременные да их стали там обслуживать - не спорю!!! простым смертным надо все круги ада пройти чтобы попасть!

0  0
23.12.2016 12:07
dereza

Ту дэд марос

вся система построена на том, что врачи нуждаются в мотивации деньгами. у нас просто отсутствует уверенность, что в рамках обычной госпитализации все будет ровно

Согласна на 100%, только этой системе без разницы, пойдет женщина рожать в наисовременнейший центр или в посредственный роддом. Хочешь какой-то уверенности в относительно благополучном исходе-подготовься к этому материально) И касается это не только родов, а любого более-менее серьезного вмешательства. Пока нет предпосылок к тому, что система будет сломана. Не при нашей жизни точно.

0  0
23.12.2016 12:09
дэду моросу

Не голова у тебя, а седалище, не мозги у тебя, а мочалище. Посадить бы тебя во влагалище, и начать переделывать вновь!

0  0
23.12.2016 12:13
Дэду

у вас же все акцентирование на скульптурах беременных баб. вас это так взволновало? так собой займитесь, чтобы не стремно было с собой сравнивать. (с) Мне сравниваться не стремно, я рожать пошла 55кг, и вышла из роддома с добеременным весом. А вот на чем акцентировал внимание фотограф, то и обсуждается. Аппаратура показана только на одном фото и то невнятно. А статУи со всех сторон

1  0
23.12.2016 12:18
to Iarisa2011

Вы о чем? Что значит талоны привозят? Поинтересуйтесь для начала, как это происходит- 21 век. Талоны выкладывает АДЦ еженедельно (ну может другая периодичность), а в поликлиниках их разбирают те, у кого есть доступ к базе. Если в вашей поликлинике нет талонов - это значит, что кто-то либо тупо поленился зайти и взять талон, либо зашли уже поздно, когда их не осталось и другие, более сознательные поликлиники, позаботились о своих пациентах. А по полису вы можете настаивать на консультации либо в АДЦ, либо в Краевой больнице (был прецедент) абсолютно бесплатно - проверено.

0  0
23.12.2016 12:19
дэд марос

12:09 Предлагаю тебе повторить тобою же сказанное, но только мне лично. Время, место - за тобой.

вам, смелым, необходимо предоставлять возможность для "подвига"

0  0
23.12.2016 12:20
- гость -

Не знали что ли, что дэд мароз сын Карлина?

0  0
23.12.2016 12:25
дэд марос

12:13 девушка, я считаю, что о комплексе за 3 ярда денег нет смысла судить по фоткам нанятого фрилансера. ему, как непричастному к процессу понравились скульптуры. Ну что-ж, разные бывают люди. Уверяю вас, что когда привезёшь туда свою женщину рожать, то внимания на эти скульптуры даже не обратишь, о другом в это время думают нормальные мужики.

0  0
23.12.2016 12:29
дедушке

всем поборникам нравственности: что вас раздражает в беременной бабе? вы извращуги? у вас эрекция на любую скульптуру? может вам реально подлечиться? ГОЛАЯ беременная баба в коридоре роддома и ГОЛАЯ баба с ребенком на входе в роддом! По-вашему, это прекрасно? несет в себе какую-то информацию? к чему-то призывает? пропаганда чего кроется в этих скульптурах? Где-то на выставке или в мастерской скульптора, в музее, быть может, но здесь...

1  0
23.12.2016 12:30
- гость -

гость - 23 декабря 2016 г. 09:14 про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика. А вот чем связана современная медицина и поп???

Точно! Это же антогонизмы! Может молитвой предполается лечить бесплодие?

0  0
23.12.2016 12:43
дэд марос

12:29 Голая баба - это норма. Голый мужик - вот тут надо было бы кричать караул. Я ещё раз обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что на этих голых баб, и даже беременных голых баб, будут смотреть только сотрудники этого центра и их клиентки. Мужики на это даже внимания не обратят, не об этом будут думать, когда туда приедут)

0  0
23.12.2016 12:58
дедушке

для вас норма? у вас с головой все в порядке, вы проверялись? как хорошо, что не для всех так! вы их кругом видите и особенно в роддомах, прям туда-сюда бегают и никто на них внимания не обращает? если никто на них не смотрит, тогда зачем это все?! ведь денег немало потратили, времени и таланта, лучше бы деток в колыбельках "слепили", нейтрально для всех

1  0
23.12.2016 13:08
дэд марос

Женщина, давайте так: Вы не поедете в этот центр, и будете рожать ( если у вас настанут для этого все необходимые условия, как то мужик появится, вы ему понравитесь и так далее) в другом месте. Например в Орландо, штат Флорида, США. Ок? Там и голых баб нет, только счёт надо оплатить)

0  0
23.12.2016 13:08
- гость -

http://s017.radikal.ru/i435/1612/ab/5db37d7bd0b9.jpg

Пройти в ворота до ленточек, повернуть направо, пройти через бытовку.

0  0
23.12.2016 13:09
- гость -

http://s019.radikal.ru/i623/1612/fa/ae77d8259946.jpg

Затем в эти двери.

0  0
23.12.2016 13:10
- гость -

Парковка и краевая больница справа за кадром.

0  0
23.12.2016 13:18
дедушке

А вы все проблемы решаете таким образом, указывая что, кому и как делать? Мне не нравится конкретно это обстоятельство - скульптуры голой женщины в роддоме, я выражаю собственную точку зрения. Ваше любимое изречение - не нравится, не берите, но простите, почему я должна куда-то ехать? (правда, не собираюсь, двое детей уже есть, но мало ли...) Между прочим, он построен за бюджетные деньги, лично я налоги исправно плачу. Ваше мировоззрение я примерно поняла - голые бабы норма, не нравится - не ходите туда, врачей мотивируем материально. А как же мораль, нравственность, долг? Не дай бог такого знакомого, а тем более родственника!

1  0
23.12.2016 13:20
губернатору

Заставьте срочно убрать голых женщин, ненароком кто-нибудь фото в Кремль отправит. Вы то понимаете, что это аморально?!

1  0
23.12.2016 13:20
larisa2011

мне делать не ходить орать и настаивать, я лучше заплачу и пройду без нервотрепки.. просто написала факт, как работает диагностический на деле!!! так и тут будет тоже самое!!!

0  0
23.12.2016 13:22
кубернатор

23.12.2016 13:20 губернатору

Закройте свои варежки, стукачи позорные. Ваш год следующий.

0  0
23.12.2016 13:28
неправда

просто написала факт, как работает диагностический на деле

Как раз на деле АДЦ работает нормально, возможность получить там мед услугу есть у каждого застрахованного! Не надо наговаривать! И очень хорошо, что есть такие как вы, кто не может отстаивать свое право, не умеете цивилизованно решать вопрос - платите! на это и рассчитано, хоть кто-то платит

0  0
23.12.2016 13:32
- гость -

а пиписьки на скульптурах тоже изображены?

0  0
23.12.2016 13:33
- гость -

> Мне не нравится конкретно это обстоятельство - скульптуры голой женщины в роддоме, я выражаю собственную точку зрения.

В Эрмитаж не ходи никогда! Там этих голых баб тысячи! И мужики с яйцами!

Езжай на ближний восток - там в половине стран женщины в мешках обязаны ходить.

0  1
23.12.2016 13:33
дэд марос

13:18 Не эскалации ради, а только истины для, добавлю крайнюю реплику: я не сторонник платить врачам деньги вчерную. но такова сложившаяся практика. А я лишь просто хочу, чтобы мне и моим близким была оказана адекватная медицинская помощь. И без денег я её не получу. Поэтому и даю врачам деньги.

Скульптура голой бабы - это действительно норма, если скульптура красивая) Но не в детском учреждении или другом неуместном месте. Здесь же центр для беременных женщин, тут это естественно. Что, надо было мужской хрен пришпандорить?

Насчёт знакомого или родственника: я и не 100 рублей, чтобы всем нравиться, я к вам не набивался. Лишь свою точку зрения изложил. Не устраивает моё мировоззрение - иди мимо) не отвлекайся. Займись детьми, коих уже двое произвела. Удачи и успехов!

0  0
23.12.2016 13:33
- гость -

дедушка марос вы уже переигрываете

0  0
23.12.2016 13:34
- гость -

Меня бесплатно не принимают в ДЦ. Ни разу! Всё платно. Кроме кровь на ттг. В краевую не могу к пульмонологу попасть, талоны выставляют 7.30, а у нас компъютерный работает с восьми. Почему я не могу по телефону записаться хоть через полгода, но записаться? А платно, пожалуйста, но мне столько надо пройти процедур, анализов и т. д., что просто столько нет денег, уже истрачено на других врачей. Вот сижу за 400 км и всё. А в нашей районной после обеда пусто и тихо, больных нет, врачей тоже, но зато врачи все на две ставки работают. С пациентами не возятся, зачем, з/п и так получат. Садисты.

0  0
23.12.2016 13:35
larisa2011

Вы можете сейчас на изнанку вывалиться, я говорю как есть, диагностический работает плохо, талон получить невозможно, здоровье мне дороже и ходить я не собираюсь из-за штампа диагностический, т.к. врачей которые есть гораздо лучше чем в диагностическом - полно!! а вы приезжайте дальше, стойте в очередях, в давке, ночуя в гостиницах, чтобы получть заветный талон, с давлением 150/200, но зато диагностический! Обидно то что некоторые больницы принимаю результаты только оттуда...

0  0
23.12.2016 13:35
- гость -

зачем этих голых баб наставили не очень понятно

0  0
23.12.2016 13:41
- гость -

Да не ходят женщины голыми да ещё с детишками в руках! И беременные голыми не ходят! Холодно ведь, наоборот берегутся. Странное видение у скульптора. Странное. Стоит зимой с дитём на улице без одежды. Дибелизм. Ещё бы скульптуру родов на снегу выставили.

1  0
23.12.2016 13:50
неправда для Iarisa2011

Если вы не можете попасть в АДЦ, не надо говорить, что он плохо работает! На таких, как вы, вся платная медицина держится, продолжайте, где-то врачи должны зарабатывать! для информации - я из Барнаула, приезжать ниоткуда не надо, в очередях не стояла (медсестра прямо в кабинете у врача на прием в АДЦ записала, причем на дату, какую мне удобно) и тоже для информации - в АДЦ работают очень хорошие врачи! А вы платите, и, конечно, берегите нервы и здоровье, такие должны жить долго и постоянно лечиться!

0  0
23.12.2016 13:54
larisa2011

Если мне по карману почему бы и не заплатить!!! Еще раз повторюсь, в диагностический пролезть нереально, несколько раз пробовала брать талон. сил и времени не хватает, да и врачи там слабоваты, весь акцент делают на оборудование и все! на узи сидят молодые девки, какой там опыт!! врач эндокринолог к которому я ходила, кроме как померить мне талию, давление, и рост с весом ничего не сделала, на приеме сидела два часа, писала много, при чем молча, вышла с чувством что это было!!!!

0  0
23.12.2016 13:59
женщина я

В Эрмитаж не ходи никогда! Там этих голых баб тысячи! И мужики с яйцами! Так и говорю - в Эрмитаже сколько угодно, в роддоме - как то не очень! В тех местах, куда люди приходят не по своей воле, а по необходимости, не должно быть ничего раздражающего, предпочтительно все нейтральное - цветочки, солнышки, детки в колыбельке. Вот приедет женщина восточная рожать (а у нас многонациональная и многоконфессиональная страна)и что? приятно ей будет?

1  0
23.12.2016 14:00
- гость -

Сдался дедушка среди убогоньких

0  0
23.12.2016 14:11
- гость -

larisa2011 А говорите нереально!!! Были же у эндокринолога.

0  0
23.12.2016 14:18
дедушке

Не устраивает моё мировоззрение - иди мимо) не отвлекайся. Займись детьми, коих уже двое произвела. Удачи и успехов! Мы на ТЫ перешли? Вы такой вежливый, прямо душка, что еще раз подтверждает отсутствие у вас какого-либо вкуса (голая баба - норма, даже в роддоме, ха-ха) и воспитания! Отстаивать свою точку зрения можно оставаясь при этом вежливым и тактичным и без хамства! Слава богу, дети у меня воспитаны и отличить искусство от дибилизма, думаю, смогут в свое время, а вот вас уже не исправишь.

0  0
23.12.2016 14:20
larisa2011

так я пришла к терапевту, а дам девка сидит молодая, и такая типа, блин старики достали, молодых вообще не вижу, она практикантка была, ну или начинающая, короче сижу, а она не хотите по квоте полное обследование пройти, я бы вам дала, я офигела, говорю ну давайте, короче так был мой первый и последний выход в диагностическом!!! больше такой холявы мне не виделось!!!))))

0  0
23.12.2016 14:23
larisa2011

да я жалобу накатаю, принципиально! Что за разврат!!!

0  0
23.12.2016 14:31
ржунимагу

уникальность этого роддома в том, что голых баб наставили, вот убогие

0  0
23.12.2016 14:34
- гость -

неправда для Iarisa2011 23 декабря 2016 г. 13:50 Если вы не можете попасть в АДЦ, не надо говорить, что он плохо работает! На таких, как вы, вся платная медицина держится, продолжайте, где-то врачи должны зарабатывать! для информации - я из Барнаула, приезжать ниоткуда не надо Источник: © ИА "Амител"

А где вы работаете и какая у вас должность? Только по правде, не надо про то, что вы пенсионерка, всю жизнь отдавшая библиотеке.

0  0
23.12.2016 14:38
- гость -

врач эндокринолог к которому я ходила, кроме как померить мне талию, давление, и рост с весом ничего не сделала, на приеме сидела два часа, писала много, при чем молча, вышла с чувством что это было!!!! Источник: © ИА "Амител"

Ага, а я за это 400р. отдала. Не местным всё платно, думала, там нормальный эндокринолог, оказалось, то же, что и в посёлке за бесплатно.

0  0
23.12.2016 14:44
неправда

Что вы в самом деле думаете, я возьму и расскажу, где и кем работаю? Могу сказать, что к медицине не имею никакого отношения, работаю на предприятии в управлении, а что? Какая разница?

0  0
23.12.2016 14:51
larisa2011

неправда 23 декабря 2016 г. 14:44 мне кажется вы там на учете стоите и поэтому имеете скидку!!!!

0  0
23.12.2016 14:53
как-то так

Диагностический центр - это уже совсем не то заведение, каким было раньше, где были сосредоточены супер профессионалы! Нынешние доктора ничем не лучше докторов в поликлиниках, поэтому обманываться тут не нужно. Какое-то время имя Диагностический еще будет работать на это учреждение, но это временно...

0  0
23.12.2016 16:31
- гость -

Дело не в том, голые женщины или одетые. Установленное возле ПЦ просто НЕКРАСИВО! Не надо сравнивать с Эрмитажем - разница как раз в том, что там действительно искусство и талант, а где нет таланта и вкуса изображение голых женщин превращается в пошлость. Скульптуры производят отталкивающее впечатление.

1  0
23.12.2016 16:33
- гость -

Пусть скульптор поставит их дома. Внешний вид нового перинатального центра они очень сильно портят.

1  0
23.12.2016 16:50
larisa2011

мне интересно так хорошо проработаны груди, реалистично, а спереди волосы есть? Чет фоток нет!!!

0  0
23.12.2016 17:17
- гость -

И никакой он не ультрасовременный, и достраивать его будут месяца четыре.

0  0
23.12.2016 17:56
- гость -

А врачи там тоже ультрасовременные, в смысле, с Марса?

0  0
23.12.2016 17:59
- гость -

неправда 23 декабря 2016 г. 14:44 Что вы в самом деле думаете, я возьму и расскажу, где и кем работаю? Могу сказать, что к медицине не имею никакого отношения, работаю на предприятии в управлении, а что? Какая разница? Источник: © ИА "Амител"

Вы, видимо, или директора просите сразу договориться или представляетесь типа им. Ну, не дают ДЦ так просто бесплатные талоны, не дают!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
12:33
Впервые в Барнауле в новогоднюю ночь пройдет Литургия 0
12:29
Минобороны подтвердило пропажу с радаров самолета Ту-154 0
12:03
Около 130 человек застряли на фуникулере на горнолыжном курорте в Италии 0
11:47
Самолет Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров 19
11:30
Сердечный приступ случился у ребенка на борту самолета Торонто-Лондон 0
11:06
Испанский художник Хиль Паррондо умер в возрасте 95 лет 2
10:34
Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа 0
10:02
Частный жилой дом сгорел в центре Барнаула. Фото 0
09:38
"Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут утром 25 декабря 3
09:11
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве задержан 0
08:38
Бомбу времен ВОВ взорвут в Германии 25 декабря, идет эвакуация населения 2
08:17
Магазин загорелся в Бийске в ночь на 25 декабря 3
08:00
Главное блюдо стола: как правильно готовить фаршированную индейку? 6
07:36
Таунхаус в викторианском стиле продается в Барнауле за 23 млн рублей. Фото 18
07:04
Католики и протестанты празднуют 25 декабря Рождество Христово 5
06:32
Метели и бураны возвращаются в Алтайский край 25 декабря 0
06:01
ТОП-10 городских новинок: чем прирос Барнаул в 2016 году. Фото 8
23:02
Российские школьники хуже всего знают историю регионов 2
22:03
Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы полосы и застрял 0
21:20
Радиозавод в Барнауле продолжает тлеть. Фото 8
21:06
Житель Белокурихи угнал автомобиль со спящим хозяином внутри 1
20:00
Стюардесса Вулович, пережившая авиакатастрофу 1972 года, умерла в Сербии 1
19:32
Состояние актрисы Кэрри Фишер из "Звездных войн" стабилизировалось 0
19:03
Санта Клаус в канун Рождества отправился в кругосветку с подарками 0
18:35
18 сотрудников МЧС тушили пожар в частном доме Барнаула 1
18:07
Температура до -30 градусов опустится на Алтае в ночь на 25 декабря 0
17:27
Очевидцы: ТЦ "Проспект" в Барнауле затопило горячей водой 2
17:02
Ангела Меркель покупала рождественские товары при трех телохранителях 18
16:29
Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии 0
16:03
Мужчина в Москве пытался сжечь сына и его девушку на первом знакомстве 10
15:31
Порошенко выполнил только 22% своих обещаний 8
15:03
Удивительное рядом: 10 самых странных законопроектов 2016 года 5
14:32
Серьезные пробки зафиксированы в Барнауле 24 декабря 3
14:05
Представитель боксера Поветкина заявил, что их ждет большой суд 3
13:34
Склад пивной тары загорелся в Ростовской области 3
13:04
Причины пожара на радиозаводе в Барнауле еще выясняются 2
12:35
"Храбрый Лука": полицейский, застреливший террориста в Милане, стал героем 0
12:05
Жители Алтайского края обсуждают в сети новую стелу, написанную с ошибкой 24
11:32
День спустя: фотографии после пожара на радиозаводе в Барнауле 14
11:20
Новогоднее чудо: почему масштабное мероприятие пройдет не в центре Барнаула 0
11:07
Обама распространил действие "закона Магнитского" на все страны 12
10:32
Папа Римский пожертвует шесть миллионов евро украинцам на Новый год 11
10:06
Автобус сорвался в пропасть в Малайзии, 13 человек погибли 1
09:41
Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США 15
09:05
Эксплуатация некоторых SSJ-100 запрещена после выявления дефекта 24
08:38
Трампу понравилось, как поздравил его Путин с приближающимися праздниками 5
08:15
Шесть пожарных тушили горящий автомобиль в Рубцовске 0
07:44
Одновременно 100 призов разыгрывают в Барнауле 0
07:33
Барнаульский завод стал первым привилегированным поставщиком фирмы Bosch 13
07:06
Двухуровневый таунхаус рядом с бором продают в Барнауле за 21 млн руб. Фото 9

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.