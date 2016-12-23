Ученые нашли ответ на вопрос, почему человеку для размножения нужен секс. Ведь, например, клонирование является гораздо менее энергозатратным способом для организма. К тому же отпадает необходимость искать партнера, что повышает шансы на появление потомства. Оказалось, что природа, как всегда, разумна и предусмотрительна: половое размножение дает будущему поколению более крепкий иммунитет, чем использование любого другого способа, пишет "Информинг".
Исследование этого вопроса провели шотландские ученые, которые наблюдали за дафниями – водяными блохами, которые могут размножаться как половым способом, так и бесполым. В результате выяснилось, что потомство двух блох было гораздо сильнее и устойчивее к болезням, чем то, которое было клоном самки.
По мнению исследователей, во время спаривания генетический материал родителей перемешивается, в результате чего потомство получается более "качественным". А вот "клонированное" потомство блох накапливало генетические ошибки, что приводило к различным патологиям и снижению сопротивляемости к болезням.
Комментарии
Еще в школе на биологии учили про половое размножение и гены. До британских ученых только дошло?
Но это же О-ЧЕ-ВИД-НО!1
Из-за таких "ученых" престиж науки и падает
Какие они молодцы, что поведали об этом миру! Помнится, лет тридцать назад, нам об этом говорил на обычном школьном уроке учитель биологии.
Ну про это мне еще год назад рассказывал студент одного московского ВУЗа
Боюсь представить даже что будет если скрестить Шотландских ученых с Британскими.
10:42
выйдут джентльмены в юбках))))
Я просто в шоке! И ведь, я уверен, что за такую "работу" эти ученишки ежемесячно имеют 5-6 тыс. евро.
НУ тупыыыыыееееее!...
дурдом
шотландские ученые и так британские
На блохах сделать вывод о человеке, это какими идиотами надо быть.
Еще какие !!! Вся генетика построена на мухах дрозофилах Это ж надо так оскорбить чьи то чувства - гены плоти от плоти и какой то мухи работают одинаково !!!
Еще в школе на биологии учили про половое размножение и гены. До британских ученых только дошло? ________________
британские ученые ведь не учились в наших школах
23.12.2016 12:46 на 12:22 геном человека образуют нейроны мозга, у блох мозга нет, есть простейшие нервные клетки. На счет одинаково работают вы здорово врете .
природе на заметку: если бы сперматозоиды были не головастиками а комарами и кусали всех баб в округе еще круче