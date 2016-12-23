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Возгорание административного здания произошло в Курьинском районе в ночь на пятницу, 23 декабря, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:29. Через десять минут огонь был локализован, еще через девять минут – ликвидирован.
От МЧС России привлекалось семь человек личного состава и три единицы техники.
Комментарии
Как всегда.Что конкретно горело неизвестно и конкретно,где тоже. НО зато известно сколько тушили и какими средствами.