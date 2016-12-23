Фото: sputniknews.lt
Пассажир самолета авиакомпании JetBlue оскорбил дочь избранного президента США Иванку, которая находилась с ним в одном салоне, пишет Lenta.ru.
Инцидент случился утром 22 декабря. Когда мужчина увидел Иванку с тремя детьми, он начал кричать: "Ваш отец губит страну". "Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете", – добавил он.
Но дочь Трампа продолжала заниматься детьми, не обращая внимания на окрики. Было принято решение ссадить пассажира с самолета. Тогда он сказал: "Вы выгоняете меня за то, что я выражаю свое мнение?!"
В авиакомпании объясняют, что мужчина был снят с рейса из-за опасения, что конфликт разгорится в воздухе.
Напомним, выборы президента США прошли 8 ноября. Победил республиканец Дональд Трамп, его инаугурация назначена на 20 января.
Комментарии
Таких идиотов просто надо выкидывать из самолета, парашют и пожрать на день, желательно где нибудь над Сирией или Ираком.
Какой-то американский либераст.
23.12.2016 09:10 - гость - Какой-то американский либераст.
Похож!
- гость - 23 декабря 2016 г. 09:10 Какой-то американский либераст.
Это был командир корабля под позывным "колибри" )))
Как можно было красивую бабу назвать Иваном???
норм телуня
Точно пиндосский либераст.Правда наши визжат,что всё пропало и президент уже второе десятилетие ведёт страну к краю пропасти,а пиндосский ещё только готовится через месяц принять иннагурацию.
Казимир Моисеевич, а у тебя бывали подобные случаи?
не задавай провокационные вопросы, вдруг он сам так делал?
Столяр Михалыч 23 декабря 2016 г. 09:46 не задавай провокационные вопросы, вдруг он сам так делал?
Ну да, при совке каждый на своём месте был некислым царьком.
"Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете"
прикол. у нас возмущены перевозками частными рейсами собак, а у американцев - переллетом дочери президента в обычном самолете
Ипонамать зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 10:01 у нас возмущены перевозками частными рейсами собак, а у американцев - переллетом дочери президента в обычном самолете --- Как грицца, почувствуйте разницу.
А чем летают дочери нашего Владимира Владимировича Мугабе?
интересно, как он ее узнал? в паспорт посмотрел?
10-34 Авиакомпанией ОзерцО
- гость - 23 декабря 2016 г. 10:42 интересно, как он ее узнал? в паспорт посмотрел? --- Как ни странно, Трамп своих детей не скрывает. В отличие от.
Некрасивая баба Как можно было красивую бабу назвать Иваном???
очень многие имена двойственны: Евгений- Евгения, Александр - Александра, Ярослав-Ярослава, Иван-Иванка, Нино- Нина и тд....
Антон- Антонида, Виктор- Виктория, Руслан- Руслана, Олег- Ольга
А чтобы с бедолагой было, если бы он узнал, что ворюги собак на самолётах на ворованные деньги катают и при этом плюют в лицо тем у кого наворовали?
23.12.2016 13:55 - гость -
А ничего бы не было. Вон собачку клинтон вообще бортом номер один экстренно везли в из Массачусеца в Нью-Йорк, а саму клинтон обама за госчет катал и по ТВ показывал. В CNN уже готовятся сотрудникам зарплаты срезать, чтобы вернуть в государство 6 миллиардов долларов, полученных за рекламу клинтоши.