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Формирование новогодних подарков, которые будут вручены школьникам Алтайского края на губернаторской елке, проводилось под контролем сотрудников Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Для этого специалисты управления выезжали с проверкой на предприятие ООО "Кондитерская фирма "Алтай", где изготавливают сладости для детских подарков.

"На все сырье, используемое при изготовлении кондитерских изделий, готовую продукцию, а также упаковку, используемую при формировании кондитерских изделий и подарков, были представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность", – рассказала начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Елена Боброва.

По ее словам, условия хранения и сроки годности кондитерских изделий соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

Кроме этого, специалист дала советы для взрослых о том, как правильно выбрать сладкий подарок. Прежде всего, родители должны посмотреть на этикетку. Там должна быть указана следующая информация: масса, состав подарка, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика, пищевая ценность, наличие единого знака обращения продукции на рынке.

Кроме этого, взрослые должны понимать, что нужно покупать наборы, где содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Также взрослые должны знать, что не стоит покупать подарки с леденцами. Предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка стоит отдать галетному печенью, шоколадным конфетам, зефиру и пастиле.