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Горячая и холодная вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от порыва водопровода на улице Глушкова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Ранее из-за серьёзной коммунальной аварии никакой воды не было в трех многоквартирных жилых домах и одном детском саду.
"Для проведения работ на месте происшествия были задействованы: аварийные бригады Барнаульского водоканала, расчет 3-й пожарно-спасательной части, подразделения ГИБДД, работники предприятий "Автодорстрой", "Горзеленхоз", "Барнаулгоргаз", "Барнаульская горэлектросеть", – сказано в сообщении ведомства.
Авария была устранена в 3:00 23 декабря.
Как сообщалось ранее, в четверг, 22 декабря, из-за повреждения на водопроводе затопило участок улицы Глушкова от дома № 40 до ул. Чудненко.
Комментарии
Ничего серьёзного и страшного не было, а понаписали что все структуры устраняли аварию. Что скорую помащь и военных не прибавили.