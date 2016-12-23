Команда "Алтайбаскет" проиграла второй матч на выезде "Уфимцу" и завершила выступление в 2016 году. Игра закончилась со счетом 74-67 в пользу команды из Уфы.

При этом барнаульцы сделали на десять бросков больше соперников, но это никак не повлияло на результат встречи. Днем ранее "Алтайбаскет" также уступил "Уфимцу". Игра завершилась с разницей всего в одно очко. Самым результативным в составе нашей команды оказался Андрей Лысенков, заработавший 22 очка. Еще 11 очков на счету Владислава Соловьева.

Таким образом, "Алтайбаскет" завершил выступление в 2016 году на пятой строчке в таблице Суперлиги-3.

Свои следующие матчи барнаульская команда проведет 7 и 8 января на выезде против "Эльбруса" из Черкесска.