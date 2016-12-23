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"НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя"

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края вручил "НТЦ Галэкс" сертификат "Социально ответственного работодателя"

Компания "НТЦ Галэкс" получила сертификат, присваивающий предприятию статус "Социально ответственного работодателя". Губернатор Алтайского края Александр Карлин вручил его директору компании. Торжественная церемония награждения прошла в Барнауле в конце ноября.

Данный сертификат присваивает предприятию статус "Социально ответственного работодателя". Уровень социальной ответственности работодателя оценивается по следующим критериям: строгое соблюдение норм трудового законодательства, выплаты достойной заработной платы без задержек, отчисление в полном объеме налогов, создание безопасных условий труда, участие в социальном партнерстве. Это значит, что работодатель заботится о своем коллективе и можно не бояться устраиваться на работу.

ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России. Узнать подробнее о компании можно на сайте http://www.galex.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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