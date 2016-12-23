Компания "НТЦ Галэкс" получила сертификат, присваивающий предприятию статус "Социально ответственного работодателя". Губернатор Алтайского края Александр Карлин вручил его директору компании. Торжественная церемония награждения прошла в Барнауле в конце ноября.
Данный сертификат присваивает предприятию статус "Социально ответственного работодателя". Уровень социальной ответственности работодателя оценивается по следующим критериям: строгое соблюдение норм трудового законодательства, выплаты достойной заработной платы без задержек, отчисление в полном объеме налогов, создание безопасных условий труда, участие в социальном партнерстве. Это значит, что работодатель заботится о своем коллективе и можно не бояться устраиваться на работу.
ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России. Узнать подробнее о компании можно на сайте http://www.galex.ru
.