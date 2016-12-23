Пятница, 23 Декабрь, 10:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52,5
-18°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016Убийство посла России в Турции
Новости

Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек

, ИА "Амител"
При этом пострадали 122 человека

Фото: pixabay.com

Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек, еще 122 человека пострадали, пишет газета "Известия".

Это данные о пострадавших с 17 декабря. Как пишет издание, за минувшие сутки был зафиксирован еще один случай отравления метиловым спиртом в другом городе области – Братске.

Напомним, жители Иркутска отравились спиртосодержащей жидкостью для ванн "Боярышник". В регионе введен режим ЧП. Известно, что люди отравились метиловым спиртом.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.12.2016 09:51
Filin

вместо контроля за качеством решили повышать акциз. Радикальное решение проблемы. Бабло рулит

0  0
23.12.2016 09:52
- гость -

Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике?

0  0
23.12.2016 09:53
- гость -

Главное вовремя среагировать. Теперь только по рецепту. Пусть лучше сердечники в очередях в поликлинике дохнут, нежели маргиналы

0  0
23.12.2016 09:57
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 09:53

вы идиот или читать не умеете? это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием

0  0
23.12.2016 09:57
- гость -

Раньше рецепты были не такие. Вот хороший спирт был в ШИПР. ТРОЙНОЙ МОСКВА. Отменный спирт. В косметику отраву не ложили.А лосьон ОГУРЕЧНЫЙ только чего стоил,и выпил и сразу закусил. А щас чё. Травют народ. НЕ та жизь пошла. Не та. Теперича я даже водку в магазине опасаюсь покупать, всё больше свой самогон варю.Сахарок, дрожжи. Очистил потом сивуху марганцовкой,перегнал через АКВАФОР и пей на здоровье. Весело,голова не болит, Живот не пучит. И бабу свою можно жучить потом пол ночи. Вот откудавы здоровья и беруться.

0  0
23.12.2016 10:01
- гость -

Подозрительно,что эту жидкость назвали также как и продающуюся в аптеке.

0  0
23.12.2016 10:02
Кока-кольщик

это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием

а с каких пор метанол можно добавлять в "фигню для ванн"?

0  0
23.12.2016 10:03
Берти Вустер

какой контроль качества? так-то эта бадяга вообще для пития не предназначена )))

0  0
23.12.2016 10:04
- гость -

23.12.2016 09:57 - гость - Идиет - ты. А и Б связать не можешь. Аптечный боярышник будет ,как и валокордин, продаваться только по рецепту. Сломай себе верхнюю часть головы, она тебе не нужна

0  0
23.12.2016 10:11
- гость -

23.12.2016 09:53 - гость -

И не говорите. Стою я как то в аптеке за презервативами. А передо мной 5 старушек и позади еще 10. И те кто позади меня уговаривают меня их пропустить вперед. Мол я без секса полчаса проживу, а они вот прямо сейчас в зале коней двинут, если не успеют настойку боярышника купить.

0  0
23.12.2016 10:13
mx665

Теперь еще сильнее повысят акцизы на водку и никто стекломой покупать не станет....шизофрения какая-то.

0  0
23.12.2016 10:14
- гость -

Почему на пузырьке написано, что в составе этиловый спирт, а по факту метиловый? Почему покупаю колбасу ма читаем что в составе только мясо, а по факту там соя? Почему покупаю масло мы думаем что оно из молока, а по факту там пальмовое масло? Почему покупая бензин... Да этот список до бесконечности можно продолжать. Но вывод один - государство жуликов не контролирует. А травимся мы все, только одни быстро, другие медленно.

0  0
23.12.2016 10:17
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 10:04 Идиёт это ты. А написано на основах заслуженного писателя Михаила Зищенко. "Рассказы И Фельетоны" Тяжело жить без чуства юмора. Вот оттуда все и беды. ОТ недумающих и безмозглыХ неначитанных граждан,так сказать. ))))) (М.Зощенко. "Баня"

0  0
23.12.2016 10:17
- гость -

Уже не только "Боярышник". Там и водка была, с тем же содержанием. И с теми же последствиями.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:16
316 многоквартирных дома отремонтировали в Алтайском крае за два года 0
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 3
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 0
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 0
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 14
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 1
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 11
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 3
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 31
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 50
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 35
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 8
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 5
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 0
22:08
Новым вице-премьером Крыма назначили бывшего зама Улюкаева 0
21:01
Внук Иосифа Сталина умер в Москве 5
20:13
Путин заявил, что Россия превосходит любого потенциального агрессора 49
19:52
Волонтеры разыскивают родственников потерявшего память пенсионера 0
19:24
2ГИС назвал самые популярные компании 2016 года в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые тарифы, капремонт и очередной барнаульский потоп
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 22 декабря
18:51
Сибиряков ждут 50-градусные морозы – синоптики 0
18:23
Песков назвал "невменяемым" автора статьи об убийстве посла в NY Daily News 0
18:06
Последствия коммунальной аварии устраняют на улице Глушкова в Барнауле 1
17:52
Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре в Барнауле 1
17:34
Это его право: Песков о планах Навального пойти на выборы президента 2
17:27
Бомбу искали и не нашли в рубцовском лицее 0
17:16
Момент взрыва газового баллона в московском метро. Видео 0
17:06
Барнаул входит в ТОП-5 столиц регионов РФ с нулевым муниципальным долгом 0
16:56
Очередная зимняя река: в Барнауле произошла новая коммунальная авария. Фото 5
16:35
Популярность России у американцев снизилась до уровня времен холодной войны 10
16:24
Жителя Алтая осудили за убийство визитера, который не хотел уходить 1
16:15
Кадыров раскритиковал статью NY Daily News об убийстве посла Карлова 6
16:07
Прощание с убитым в Турции послом Андреем Карловым проходит в Москве 0
15:52
Тот самый "Оливье": как готовили любимый салат 150 лет назад 24
15:41
Бойкот, или Почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону? 6
15:34
На Украине раскритиковали полученные от США беспилотники "каменного века" 4
15:24
Бухгалтера на Алтае обвиняют в хищении 4,4 млн руб. из федеральной казны 4
15:16
Газовый баллон взорвался возле станции метро "Коломенская" в Москве 0
15:08
Пожар унес жизни 10-летней девочки и ее мамы в Алтайском крае 0
14:56
Топ самых добрых и полезных мультиков для детей 5

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.