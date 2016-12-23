Фото: pixabay.com
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек, еще 122 человека пострадали, пишет газета "Известия".
Это данные о пострадавших с 17 декабря. Как пишет издание, за минувшие сутки был зафиксирован еще один случай отравления метиловым спиртом в другом городе области – Братске.
Напомним, жители Иркутска отравились спиртосодержащей жидкостью для ванн "Боярышник". В регионе введен режим ЧП. Известно, что люди отравились метиловым спиртом.
Комментарии
вместо контроля за качеством решили повышать акциз. Радикальное решение проблемы. Бабло рулит
Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике?
Главное вовремя среагировать. Теперь только по рецепту. Пусть лучше сердечники в очередях в поликлинике дохнут, нежели маргиналы
- гость - 23 декабря 2016 г. 09:53
вы идиот или читать не умеете? это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием
Раньше рецепты были не такие. Вот хороший спирт был в ШИПР. ТРОЙНОЙ МОСКВА. Отменный спирт. В косметику отраву не ложили.А лосьон ОГУРЕЧНЫЙ только чего стоил,и выпил и сразу закусил. А щас чё. Травют народ. НЕ та жизь пошла. Не та. Теперича я даже водку в магазине опасаюсь покупать, всё больше свой самогон варю.Сахарок, дрожжи. Очистил потом сивуху марганцовкой,перегнал через АКВАФОР и пей на здоровье. Весело,голова не болит, Живот не пучит. И бабу свою можно жучить потом пол ночи. Вот откудавы здоровья и беруться.
Подозрительно,что эту жидкость назвали также как и продающуюся в аптеке.
это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием
а с каких пор метанол можно добавлять в "фигню для ванн"?
какой контроль качества? так-то эта бадяга вообще для пития не предназначена )))
23.12.2016 09:57 - гость - Идиет - ты. А и Б связать не можешь. Аптечный боярышник будет ,как и валокордин, продаваться только по рецепту. Сломай себе верхнюю часть головы, она тебе не нужна
23.12.2016 09:53 - гость -
И не говорите. Стою я как то в аптеке за презервативами. А передо мной 5 старушек и позади еще 10. И те кто позади меня уговаривают меня их пропустить вперед. Мол я без секса полчаса проживу, а они вот прямо сейчас в зале коней двинут, если не успеют настойку боярышника купить.
Теперь еще сильнее повысят акцизы на водку и никто стекломой покупать не станет....шизофрения какая-то.
Почему на пузырьке написано, что в составе этиловый спирт, а по факту метиловый? Почему покупаю колбасу ма читаем что в составе только мясо, а по факту там соя? Почему покупаю масло мы думаем что оно из молока, а по факту там пальмовое масло? Почему покупая бензин... Да этот список до бесконечности можно продолжать. Но вывод один - государство жуликов не контролирует. А травимся мы все, только одни быстро, другие медленно.
- гость - 23 декабря 2016 г. 10:04 Идиёт это ты. А написано на основах заслуженного писателя Михаила Зищенко. "Рассказы И Фельетоны" Тяжело жить без чуства юмора. Вот оттуда все и беды. ОТ недумающих и безмозглыХ неначитанных граждан,так сказать. ))))) (М.Зощенко. "Баня"
Уже не только "Боярышник". Там и водка была, с тем же содержанием. И с теми же последствиями.