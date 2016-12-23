Воскресенье, 25 Декабрь, 13:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,85
€ 63,54
Brent
$ 52,5
-8°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныПожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017
Крушение самолета Минобороны
Новости

Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек

, ИА "Амител"
При этом пострадали 122 человека

Фото: pixabay.com

Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек, еще 122 человека пострадали, пишет газета "Известия".

Это данные о пострадавших с 17 декабря. Как пишет издание, за минувшие сутки был зафиксирован еще один случай отравления метиловым спиртом в другом городе области – Братске.

Напомним, жители Иркутска отравились спиртосодержащей жидкостью для ванн "Боярышник". В регионе введен режим ЧП. Известно, что люди отравились метиловым спиртом.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.12.2016 09:51
Filin

вместо контроля за качеством решили повышать акциз. Радикальное решение проблемы. Бабло рулит

0  0
23.12.2016 09:52
- гость -

Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике?

0  0
23.12.2016 09:53
- гость -

Главное вовремя среагировать. Теперь только по рецепту. Пусть лучше сердечники в очередях в поликлинике дохнут, нежели маргиналы

0  0
23.12.2016 09:57
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 09:53

вы идиот или читать не умеете? это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием

0  0
23.12.2016 09:57
- гость -

Раньше рецепты были не такие. Вот хороший спирт был в ШИПР. ТРОЙНОЙ МОСКВА. Отменный спирт. В косметику отраву не ложили.А лосьон ОГУРЕЧНЫЙ только чего стоил,и выпил и сразу закусил. А щас чё. Травют народ. НЕ та жизь пошла. Не та. Теперича я даже водку в магазине опасаюсь покупать, всё больше свой самогон варю.Сахарок, дрожжи. Очистил потом сивуху марганцовкой,перегнал через АКВАФОР и пей на здоровье. Весело,голова не болит, Живот не пучит. И бабу свою можно жучить потом пол ночи. Вот откудавы здоровья и беруться.

0  0
23.12.2016 10:01
- гость -

Подозрительно,что эту жидкость назвали также как и продающуюся в аптеке.

0  0
23.12.2016 10:02
Кока-кольщик

это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием

а с каких пор метанол можно добавлять в "фигню для ванн"?

0  0
23.12.2016 10:03
Берти Вустер

какой контроль качества? так-то эта бадяга вообще для пития не предназначена )))

0  0
23.12.2016 10:04
- гость -

23.12.2016 09:57 - гость - Идиет - ты. А и Б связать не можешь. Аптечный боярышник будет ,как и валокордин, продаваться только по рецепту. Сломай себе верхнюю часть головы, она тебе не нужна

0  0
23.12.2016 10:11
- гость -

23.12.2016 09:53 - гость -

И не говорите. Стою я как то в аптеке за презервативами. А передо мной 5 старушек и позади еще 10. И те кто позади меня уговаривают меня их пропустить вперед. Мол я без секса полчаса проживу, а они вот прямо сейчас в зале коней двинут, если не успеют настойку боярышника купить.

0  0
23.12.2016 10:13
mx665

Теперь еще сильнее повысят акцизы на водку и никто стекломой покупать не станет....шизофрения какая-то.

0  0
23.12.2016 10:14
- гость -

Почему на пузырьке написано, что в составе этиловый спирт, а по факту метиловый? Почему покупаю колбасу ма читаем что в составе только мясо, а по факту там соя? Почему покупаю масло мы думаем что оно из молока, а по факту там пальмовое масло? Почему покупая бензин... Да этот список до бесконечности можно продолжать. Но вывод один - государство жуликов не контролирует. А травимся мы все, только одни быстро, другие медленно.

0  0
23.12.2016 10:17
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 10:04 Идиёт это ты. А написано на основах заслуженного писателя Михаила Зищенко. "Рассказы И Фельетоны" Тяжело жить без чуства юмора. Вот оттуда все и беды. ОТ недумающих и безмозглыХ неначитанных граждан,так сказать. ))))) (М.Зощенко. "Баня"

1  0
23.12.2016 10:17
- гость -

Уже не только "Боярышник". Там и водка была, с тем же содержанием. И с теми же последствиями.

0  0
23.12.2016 10:23
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 09:52 Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике? --- Вроде, в прошлом году в Харьковской области был аналогичный случай. Жертв только поменьше. В 2001 году в Эстонии вообще был случай вопиющий, сродни диверсии: Отравление стало следствием сговора нескольких рабочих комбината Baltfet, похитивших два десятка канистр с метиловым спиртом. Сообщники разлили его в водочные бутылки с этикетками элитных марок и пустили в продажу в Пярну и Пярнуском районе. Расследование преступления началось лишь после того, как врачи зафиксировали несколько случаев летального исхода, которые вызвало отравление метиловым спиртом[2]. В ходе полицейских рейдов в Пярну были найдены две ёмкости с 400 литрами метилового спирта. Этого количества достаточно для того, чтобы умертвить 13 тыс. человек, что составляет 1 % населения Эстонии. В результате оперативных действий на скамье подсудимых оказались 19 человек, в том числе Сергей Майстришин, Денис Плечкин, Роберт Петров и Александр Соболев

1  0
23.12.2016 10:29
acdc

Интересный факт. Думаю если порыться в данном направлении ещё,то может всплыть масса антологичных случаев.Где то затёртых и заглушенных службами.

0  0
23.12.2016 10:30
- гость -

Это называется не надо лохматить бабушку, то есть кошмарить "бизнес", ... пусть лучше "бизнес" кошмарит народ

0  0
23.12.2016 10:31
- гость -

Причем, что характерно - подобные массовые отравления происходят, в основном, на бывшем "постсоветском" пространстве. Совпадение? Не думаю. (ц)

0  0
23.12.2016 10:35
- гость -

Русский и в Эстонии русский.

0  0
23.12.2016 10:39
Anarchy

Тосол автомобильный сделан на основе этиленгликоля, который тоже ядовит, и который тоже пьют. Кому как повезёт.Тосол же никто из продажи не изымает. А БФ? Из клея спирт выделяют и пьют. Вот тут, кстати, Вова не причём, дурак сам всегда найдёт приключения

0  0
23.12.2016 10:46
Вова, верим!

Имидж страны конечно "вырос" на таких новостях. Что интересно правительству чхать на это.

0  0
23.12.2016 11:05
Старый

3.12.2016 09:52 - гость - Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Россия-уникальная страна, единственная в своем роде. Уникальность её состоит в следующем: 1. Больше всех миллиардеров. 2. Больше всех удельный вес бомжей,наркоманов, нищих-обитателей коллекторов теплотрасс. 3. В самой богатой нефтью, газом и прочей фигнёй 20% жителей прозябают ниже порога нищеты. 4. 88% богатств России принадлежит 1% жителей, а именно клану пукинской "семейки". 5. В России практически ничего не производится своего, кроме вооружений. 6. Промышленность в разрухе со времен алкаша Эльцына. Скрытая безработица зашкаливает. 7. Власть в стране никак не может решиться на возврат ликеро-водочной промышленности в собственность государства, т.е. возвратить монополию на водку, от которой в советские годы в бюджет поступало 30-40% доходов и не было никакого контрафакта. А теперь догадайтесь-почему в России пьют отраву?

1  0
23.12.2016 11:11
acdc

Поддерживаю. Это правда. Пусть она и горькая как водка ,но зато правда.

0  0
23.12.2016 11:15
- гость -

Метиловый спирт в Иркутске попал не только в «Боярышник». Поступает информация о погибших от отравления из другого более благополучного района города.

Официальной статистики еще нет, но точно известно, что часть погибших пили пусть и дешевую, но водку.

0  0
23.12.2016 11:18
- гость -

"Кстати: метанол имеет химические метчики по которым можно отследить на каком химкомбинате его изготовили и кому отпустили. И кто отпустил ядовитое сырьё для химической промышленности частному лицу в промышленных масштабах?. Но никто не роет в этом направлении. Все орут про дешёвую настойку из боярки. Надо, чтобы она подорожала от поднятия акцизов. И на ЭГАИС её подключить. Чтобы не травились. И тогда её пить не будут. В следующий раз насыпят в персиковый компот цианистый калий".

Чтобы рос акциз.

0  0
23.12.2016 11:22
- гость -

Никакие ванны не предусматривают использования метанола. ПарЫ его вредны также, как и приём внутрь. Ядовитая жидкость проникает сквозь кожу и слизистую оболочку человека. И даже с этанолом ванны никто не принимает. Потому, как это бессмысленно. Эта болтовня про то, что жидкость предназначена для ванн, - попытка переложить ответственность за гибель людей на самих людей. Это всё равно как если бы на колбасе с цианистым калием было написано что она должна служить для декоративного оформления помещения. "Отравился? А зачем же ты, малограмотный ел её? Она не для того!"

0  0
23.12.2016 11:26
- гость -

Эти двуногие сами в себя вливали жидкость из тюбиков по 250 миллилитров с надписью средство для ванны. Больше ничего говорить не надо. Они сами на себя насрали. И мне их не жалко. Самовыпил тварей. Там, где яд подмешивают в водку, там иное: там именно на..лово.

0  0
23.12.2016 11:34
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 11:26 Так речь как раз о том, что последние отравившиеся пили водку.

0  0
23.12.2016 11:51
- гость -

74 человека умерли и на фоне трагедии Путин по ТВ объявил, что бы избежать подобного в дальнейшем государство повысит акцизы на парфюм содержащий спирт. Вот если до этого момента были подозрения в целенаправленном отравлении пусть и не благополучных граждан России, то после заявления президента...

0  0
23.12.2016 11:57
гость

Для 11:26 А у тебя "не замыкает", что у многих погибших просто не хватает денег на водку. Что не все погибшие опустившиеся бомжи? Среди погибших медсестра и воспитатель детсада, которые должны (как ты наверняка считаешь) за нищенскую зарплату убирать за тобой когда ты попадешь в больницу или обслуживать твоих детей в детсаду.

0  0
23.12.2016 12:06
дэд марос

11:57 Я считаю, что люди, употребляющие техническую жидкость в качестве алкоголя, не должны находиться рядом с нормальными людьми. Если действительно, среди жертв отравления есть медсестра и воспитательница, то это самый главный сигнал для руководства этими направлениями в Иркутске: надо ссаными тряпками гнать тех, кто такое качество привлёк работать. Для меня просто не мыслимо употребить в качестве алкашки суррогат. Это дно. Днищще. Это Гиляровский нынешних дней, это нелюди.

0  0
23.12.2016 12:13
- гость -

ость 23 декабря 2016 г. 11:57 Для 11:26 А у тебя "не замыкает", что у многих погибших просто не хватает денег на водку. Что не все погибшие опустившиеся бомжи? Среди погибших медсестра и воспитатель детсада, которые должны (как ты наверняка считаешь) за нищенскую зарплату убирать за тобой когда ты попадешь в больницу или обслуживать твоих детей в детсаду.

Денег сейчас многим не хватает и не только на водку-на еду тоже. Ну а пить то зачем!? Может лучше поесть было медсестре и воспитателю?

0  0
23.12.2016 12:16
- гость -

гость 23 декабря 2016 г. 11:57 Для 11:26 А у тебя "не замыкает", что у многих погибших просто не хватает денег на водку.

Я полгода безработный.Денег нет.Перспективы призрачные.Из-за возраста никто никуда не берет, даже на собеседования не приглашают. Но суррогаты я не пью!!!

0  0
23.12.2016 12:17
гость

Для 12:06 Ну точно не замыкает! А кто туда пойдёт работать За 6 т.р. , если ты всех их "ссаными тряпками" выгонишь? Может сам возьмёшься?

0  0
23.12.2016 12:27
- гость -

дэд марос 23 декабря 2016 г. 12:06

Гиляровский Москву описывал, почему он нелюдь??

0  0
23.12.2016 12:30
- гость -

Я полгода безработный.Денег нет.Перспективы призрачные.Из-за возраста никто никуда не берет, даже на собеседования не приглашают. Но суррогаты я не пью!!!

А у нас дворник пьет. И я сомневаюсь что водку из магазина. Тоже предпенсионного возраста. Только тебе стремно взять метлу с лопатой, а ему нет. И от кого больше пользы?

0  0
23.12.2016 12:31
дэд марос

анонимное чмо в 12:17 лично я знаю массу образованных, воспитанных, культурных людей, которые работают в детских учреждениях. более того, если есть желание, то я тебя лично к ним отведу и познакомлю.

И не 6 тыров. Их зарплата около 8-12 колеблется в зависимости от ряда факторов. Но и не деньги для них главное. У них иная мотивация.

0  0
23.12.2016 12:33
дэд марос

12:27 Дядя Гиляй жизнеописатель дна московского.

0  0
23.12.2016 12:47
Деду

не зарекайся

0  0
23.12.2016 12:50
гость

Дэт МАРАС то культурный! И знает массу "образованных" людей. Интересно таких же как он?

0  0
23.12.2016 13:59
- гость -

23.12.2016 12:47 Деду не зарекайся +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ДЭД в теплотрассу не спустится, у него, вероятно, имеется на этот случай ствол.

0  0
23.12.2016 14:04
- гость -

23.12.2016 11:26 - гость - Эти двуногие сами в себя вливали жидкость из тюбиков по 250 миллилитров с надписью средство для ванны. Больше ничего говорить не надо. Они сами на себя насрали. И мне их не жалко. Самовыпил тварей. ______________________________________________________________________ Советую тебе сходить к гадалке и узнать про свою судьбу. Может и ты будешь двуногим теплотрассником.

0  0
23.12.2016 14:11
- гость -

74 человека умерли и на фоне трагедии Путин по ТВ объявил, что бы избежать подобного в дальнейшем государство повысит акцизы на парфюм содержащий спирт. Вот если до этого момента были подозрения в целенаправленном отравлении пусть и не благополучных граждан России, то после заявления президента... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Господин Путин лечит не причину, а последствия. Зрить надо в корень, как говорил Козьма Прутков. Наценят боярку, будут травиться другими химикатами.

0  0
23.12.2016 14:29
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 09:57

А без самогонки-то чего-нибудь можешь или уже нет?

0  0
23.12.2016 16:55
PASHA

скоро стеклоочистители для машин по рецепту покупать будем, если под него будут подделывать.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:12
ТАСС: самолет Минобороны упал в Черное море 0
13:04
Савченко создает свою партию под названием РУНА 0
12:50
Специалисты называют техническую неисправность причиной крушения самолета 3
12:33
Впервые в Барнауле в новогоднюю ночь пройдет Литургия 0
12:29
Минобороны подтвердило пропажу с радаров самолета Ту-154 5
12:03
Около 130 человек застряли на фуникулере на горнолыжном курорте в Италии 0
11:47
Самолет Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров 32
11:30
Сердечный приступ случился у ребенка на борту самолета Торонто-Лондон 0
11:06
Испанский художник Хиль Паррондо умер в возрасте 95 лет 2
10:34
Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа 0
10:02
Частный жилой дом сгорел в центре Барнаула. Фото 0
09:38
"Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут утром 25 декабря 3
09:11
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве задержан 0
08:38
Бомбу времен ВОВ взорвут в Германии 25 декабря, идет эвакуация населения 2
08:17
Магазин загорелся в Бийске в ночь на 25 декабря 3
08:00
Главное блюдо стола: как правильно готовить фаршированную индейку? 6
07:36
Таунхаус в викторианском стиле продается в Барнауле за 23 млн рублей. Фото 18
07:04
Католики и протестанты празднуют 25 декабря Рождество Христово 5
06:32
Метели и бураны возвращаются в Алтайский край 25 декабря 0
06:01
ТОП-10 городских новинок: чем прирос Барнаул в 2016 году. Фото 8
23:02
Российские школьники хуже всего знают историю регионов 3
22:03
Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы полосы и застрял 0
21:20
Радиозавод в Барнауле продолжает тлеть. Фото 8
21:06
Житель Белокурихи угнал автомобиль со спящим хозяином внутри 1
20:00
Стюардесса Вулович, пережившая авиакатастрофу 1972 года, умерла в Сербии 1
19:32
Состояние актрисы Кэрри Фишер из "Звездных войн" стабилизировалось 0
19:03
Санта Клаус в канун Рождества отправился в кругосветку с подарками 0
18:35
18 сотрудников МЧС тушили пожар в частном доме Барнаула 1
18:07
Температура до -30 градусов опустится на Алтае в ночь на 25 декабря 0
17:27
Очевидцы: ТЦ "Проспект" в Барнауле затопило горячей водой 2
17:02
Ангела Меркель покупала рождественские товары при трех телохранителях 18
16:29
Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии 0
16:03
Мужчина в Москве пытался сжечь сына и его девушку на первом знакомстве 10
15:31
Порошенко выполнил только 22% своих обещаний 8
15:03
Удивительное рядом: 10 самых странных законопроектов 2016 года 5
14:32
Серьезные пробки зафиксированы в Барнауле 24 декабря 3
14:05
Представитель боксера Поветкина заявил, что их ждет большой суд 3
13:34
Склад пивной тары загорелся в Ростовской области 3
13:04
Причины пожара на радиозаводе в Барнауле еще выясняются 2
12:35
"Храбрый Лука": полицейский, застреливший террориста в Милане, стал героем 0
12:05
Жители Алтайского края обсуждают в сети новую стелу, написанную с ошибкой 24
11:32
День спустя: фотографии после пожара на радиозаводе в Барнауле 15
11:20
Новогоднее чудо: почему масштабное мероприятие пройдет не в центре Барнаула 0
11:07
Обама распространил действие "закона Магнитского" на все страны 12
10:32
Папа Римский пожертвует шесть миллионов евро украинцам на Новый год 11
10:06
Автобус сорвался в пропасть в Малайзии, 13 человек погибли 1
09:41
Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США 15
09:05
Эксплуатация некоторых SSJ-100 запрещена после выявления дефекта 24
08:38
Трампу понравилось, как поздравил его Путин с приближающимися праздниками 5
08:15
Шесть пожарных тушили горящий автомобиль в Рубцовске 0

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.