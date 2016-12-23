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Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек, еще 122 человека пострадали, пишет газета "Известия".
Это данные о пострадавших с 17 декабря. Как пишет издание, за минувшие сутки был зафиксирован еще один случай отравления метиловым спиртом в другом городе области – Братске.
Напомним, жители Иркутска отравились спиртосодержащей жидкостью для ванн "Боярышник". В регионе введен режим ЧП. Известно, что люди отравились метиловым спиртом.
Комментарии
вместо контроля за качеством решили повышать акциз. Радикальное решение проблемы. Бабло рулит
Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике?
Главное вовремя среагировать. Теперь только по рецепту. Пусть лучше сердечники в очередях в поликлинике дохнут, нежели маргиналы
- гость - 23 декабря 2016 г. 09:53
вы идиот или читать не умеете? это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием
Раньше рецепты были не такие. Вот хороший спирт был в ШИПР. ТРОЙНОЙ МОСКВА. Отменный спирт. В косметику отраву не ложили.А лосьон ОГУРЕЧНЫЙ только чего стоил,и выпил и сразу закусил. А щас чё. Травют народ. НЕ та жизь пошла. Не та. Теперича я даже водку в магазине опасаюсь покупать, всё больше свой самогон варю.Сахарок, дрожжи. Очистил потом сивуху марганцовкой,перегнал через АКВАФОР и пей на здоровье. Весело,голова не болит, Живот не пучит. И бабу свою можно жучить потом пол ночи. Вот откудавы здоровья и беруться.
Подозрительно,что эту жидкость назвали также как и продающуюся в аптеке.
это НЕ АПТЕЧНЫЙ боярышник, а неведомая фигня для ванн с таким-же названием
а с каких пор метанол можно добавлять в "фигню для ванн"?
какой контроль качества? так-то эта бадяга вообще для пития не предназначена )))
23.12.2016 09:57 - гость - Идиет - ты. А и Б связать не можешь. Аптечный боярышник будет ,как и валокордин, продаваться только по рецепту. Сломай себе верхнюю часть головы, она тебе не нужна
23.12.2016 09:53 - гость -
И не говорите. Стою я как то в аптеке за презервативами. А передо мной 5 старушек и позади еще 10. И те кто позади меня уговаривают меня их пропустить вперед. Мол я без секса полчаса проживу, а они вот прямо сейчас в зале коней двинут, если не успеют настойку боярышника купить.
Теперь еще сильнее повысят акцизы на водку и никто стекломой покупать не станет....шизофрения какая-то.
Почему на пузырьке написано, что в составе этиловый спирт, а по факту метиловый? Почему покупаю колбасу ма читаем что в составе только мясо, а по факту там соя? Почему покупаю масло мы думаем что оно из молока, а по факту там пальмовое масло? Почему покупая бензин... Да этот список до бесконечности можно продолжать. Но вывод один - государство жуликов не контролирует. А травимся мы все, только одни быстро, другие медленно.
- гость - 23 декабря 2016 г. 10:04 Идиёт это ты. А написано на основах заслуженного писателя Михаила Зищенко. "Рассказы И Фельетоны" Тяжело жить без чуства юмора. Вот оттуда все и беды. ОТ недумающих и безмозглыХ неначитанных граждан,так сказать. ))))) (М.Зощенко. "Баня"
Уже не только "Боярышник". Там и водка была, с тем же содержанием. И с теми же последствиями.
- гость - 23 декабря 2016 г. 09:52 Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике? --- Вроде, в прошлом году в Харьковской области был аналогичный случай. Жертв только поменьше. В 2001 году в Эстонии вообще был случай вопиющий, сродни диверсии: Отравление стало следствием сговора нескольких рабочих комбината Baltfet, похитивших два десятка канистр с метиловым спиртом. Сообщники разлили его в водочные бутылки с этикетками элитных марок и пустили в продажу в Пярну и Пярнуском районе. Расследование преступления началось лишь после того, как врачи зафиксировали несколько случаев летального исхода, которые вызвало отравление метиловым спиртом[2]. В ходе полицейских рейдов в Пярну были найдены две ёмкости с 400 литрами метилового спирта. Этого количества достаточно для того, чтобы умертвить 13 тыс. человек, что составляет 1 % населения Эстонии. В результате оперативных действий на скамье подсудимых оказались 19 человек, в том числе Сергей Майстришин, Денис Плечкин, Роберт Петров и Александр Соболев
Интересный факт. Думаю если порыться в данном направлении ещё,то может всплыть масса антологичных случаев.Где то затёртых и заглушенных службами.
Это называется не надо лохматить бабушку, то есть кошмарить "бизнес", ... пусть лучше "бизнес" кошмарит народ
Причем, что характерно - подобные массовые отравления происходят, в основном, на бывшем "постсоветском" пространстве. Совпадение? Не думаю. (ц)
Русский и в Эстонии русский.
Тосол автомобильный сделан на основе этиленгликоля, который тоже ядовит, и который тоже пьют. Кому как повезёт.Тосол же никто из продажи не изымает. А БФ? Из клея спирт выделяют и пьют. Вот тут, кстати, Вова не причём, дурак сам всегда найдёт приключения
Имидж страны конечно "вырос" на таких новостях. Что интересно правительству чхать на это.
3.12.2016 09:52 - гость - Интересно, это только так в России бывает или есть подобные случае в международной практике? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Россия-уникальная страна, единственная в своем роде. Уникальность её состоит в следующем: 1. Больше всех миллиардеров. 2. Больше всех удельный вес бомжей,наркоманов, нищих-обитателей коллекторов теплотрасс. 3. В самой богатой нефтью, газом и прочей фигнёй 20% жителей прозябают ниже порога нищеты. 4. 88% богатств России принадлежит 1% жителей, а именно клану пукинской "семейки". 5. В России практически ничего не производится своего, кроме вооружений. 6. Промышленность в разрухе со времен алкаша Эльцына. Скрытая безработица зашкаливает. 7. Власть в стране никак не может решиться на возврат ликеро-водочной промышленности в собственность государства, т.е. возвратить монополию на водку, от которой в советские годы в бюджет поступало 30-40% доходов и не было никакого контрафакта. А теперь догадайтесь-почему в России пьют отраву?
Поддерживаю. Это правда. Пусть она и горькая как водка ,но зато правда.
Метиловый спирт в Иркутске попал не только в «Боярышник». Поступает информация о погибших от отравления из другого более благополучного района города.
Официальной статистики еще нет, но точно известно, что часть погибших пили пусть и дешевую, но водку.
"Кстати: метанол имеет химические метчики по которым можно отследить на каком химкомбинате его изготовили и кому отпустили. И кто отпустил ядовитое сырьё для химической промышленности частному лицу в промышленных масштабах?. Но никто не роет в этом направлении. Все орут про дешёвую настойку из боярки. Надо, чтобы она подорожала от поднятия акцизов. И на ЭГАИС её подключить. Чтобы не травились. И тогда её пить не будут. В следующий раз насыпят в персиковый компот цианистый калий".
Чтобы рос акциз.
Никакие ванны не предусматривают использования метанола. ПарЫ его вредны также, как и приём внутрь. Ядовитая жидкость проникает сквозь кожу и слизистую оболочку человека. И даже с этанолом ванны никто не принимает. Потому, как это бессмысленно. Эта болтовня про то, что жидкость предназначена для ванн, - попытка переложить ответственность за гибель людей на самих людей. Это всё равно как если бы на колбасе с цианистым калием было написано что она должна служить для декоративного оформления помещения. "Отравился? А зачем же ты, малограмотный ел её? Она не для того!"
Эти двуногие сами в себя вливали жидкость из тюбиков по 250 миллилитров с надписью средство для ванны. Больше ничего говорить не надо. Они сами на себя насрали. И мне их не жалко. Самовыпил тварей. Там, где яд подмешивают в водку, там иное: там именно на..лово.
- гость - 23 декабря 2016 г. 11:26 Так речь как раз о том, что последние отравившиеся пили водку.
74 человека умерли и на фоне трагедии Путин по ТВ объявил, что бы избежать подобного в дальнейшем государство повысит акцизы на парфюм содержащий спирт. Вот если до этого момента были подозрения в целенаправленном отравлении пусть и не благополучных граждан России, то после заявления президента...
Для 11:26 А у тебя "не замыкает", что у многих погибших просто не хватает денег на водку. Что не все погибшие опустившиеся бомжи? Среди погибших медсестра и воспитатель детсада, которые должны (как ты наверняка считаешь) за нищенскую зарплату убирать за тобой когда ты попадешь в больницу или обслуживать твоих детей в детсаду.
11:57 Я считаю, что люди, употребляющие техническую жидкость в качестве алкоголя, не должны находиться рядом с нормальными людьми. Если действительно, среди жертв отравления есть медсестра и воспитательница, то это самый главный сигнал для руководства этими направлениями в Иркутске: надо ссаными тряпками гнать тех, кто такое качество привлёк работать. Для меня просто не мыслимо употребить в качестве алкашки суррогат. Это дно. Днищще. Это Гиляровский нынешних дней, это нелюди.
ость 23 декабря 2016 г. 11:57 Для 11:26 А у тебя "не замыкает", что у многих погибших просто не хватает денег на водку. Что не все погибшие опустившиеся бомжи? Среди погибших медсестра и воспитатель детсада, которые должны (как ты наверняка считаешь) за нищенскую зарплату убирать за тобой когда ты попадешь в больницу или обслуживать твоих детей в детсаду.
Денег сейчас многим не хватает и не только на водку-на еду тоже. Ну а пить то зачем!? Может лучше поесть было медсестре и воспитателю?
гость 23 декабря 2016 г. 11:57 Для 11:26 А у тебя "не замыкает", что у многих погибших просто не хватает денег на водку.
Я полгода безработный.Денег нет.Перспективы призрачные.Из-за возраста никто никуда не берет, даже на собеседования не приглашают. Но суррогаты я не пью!!!
Для 12:06 Ну точно не замыкает! А кто туда пойдёт работать За 6 т.р. , если ты всех их "ссаными тряпками" выгонишь? Может сам возьмёшься?
дэд марос 23 декабря 2016 г. 12:06
Гиляровский Москву описывал, почему он нелюдь??
Я полгода безработный.Денег нет.Перспективы призрачные.Из-за возраста никто никуда не берет, даже на собеседования не приглашают. Но суррогаты я не пью!!!
А у нас дворник пьет. И я сомневаюсь что водку из магазина. Тоже предпенсионного возраста. Только тебе стремно взять метлу с лопатой, а ему нет. И от кого больше пользы?
анонимное чмо в 12:17 лично я знаю массу образованных, воспитанных, культурных людей, которые работают в детских учреждениях. более того, если есть желание, то я тебя лично к ним отведу и познакомлю.
И не 6 тыров. Их зарплата около 8-12 колеблется в зависимости от ряда факторов. Но и не деньги для них главное. У них иная мотивация.
12:27 Дядя Гиляй жизнеописатель дна московского.
не зарекайся
Дэт МАРАС то культурный! И знает массу "образованных" людей. Интересно таких же как он?
23.12.2016 12:47 Деду не зарекайся +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ДЭД в теплотрассу не спустится, у него, вероятно, имеется на этот случай ствол.
23.12.2016 11:26 - гость - Эти двуногие сами в себя вливали жидкость из тюбиков по 250 миллилитров с надписью средство для ванны. Больше ничего говорить не надо. Они сами на себя насрали. И мне их не жалко. Самовыпил тварей. ______________________________________________________________________ Советую тебе сходить к гадалке и узнать про свою судьбу. Может и ты будешь двуногим теплотрассником.
74 человека умерли и на фоне трагедии Путин по ТВ объявил, что бы избежать подобного в дальнейшем государство повысит акцизы на парфюм содержащий спирт. Вот если до этого момента были подозрения в целенаправленном отравлении пусть и не благополучных граждан России, то после заявления президента... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Господин Путин лечит не причину, а последствия. Зрить надо в корень, как говорил Козьма Прутков. Наценят боярку, будут травиться другими химикатами.
- гость - 23 декабря 2016 г. 09:57
А без самогонки-то чего-нибудь можешь или уже нет?
скоро стеклоочистители для машин по рецепту покупать будем, если под него будут подделывать.