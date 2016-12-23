Губернатор Алтайского края Александр Карлин назначил нового руководителя Государственной инспекции, которым стал Андрей Степанов, сообщает пресс-служба администрации.
Андрей Степанов будет занимать должность руководителя с 27 декабря текущего года. Он освобожден от ранее занимаемой должности начальника департамента документационного обеспечения администрации края. На своем посту Степанов работал около семи лет.
Напомним, бывший начальник Госинспекции Алтайского края Александр Урбах стал начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.
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