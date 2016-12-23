Воскресенье, 25 Декабрь, 14:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,85
€ 63,54
Brent
$ 52,5
-6°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныПожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017
Крушение самолета Минобороны
Новости

Александр Романенко возглавил "Единую Россию" в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Почти девятилетняя эпоха правления Бориса Трофимова завершена

Александр Романенко и Борис Трофимов (слева направо). Фото: Александра Черданцева

Алтайские единороссы переизбрали главу регионального отделения партии. Им, как и анонсировало ИА "Амител" , стал 57-летний Александр Романенко. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря.

Делегаты голосовали за две кандидатуры: Александр Романенко и Павел Нестеров. За Романенко проголосовало большинство: 165 делегатов. За Нестерова – шестеро.

Александр Романенко с октября 2016 года является председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. В АКЗС он с 1998 года.

Читайте также: Председателем Алтайского Заксобрания стал Александр Романенко

Павел Нестеров — уполномоченный по правам бизнесменов в Алтайском крае. Он был "техническим" кандидатом, как альтернатива согласованному Романенко.

Новый секретарь регионального отделения переизбран на пять лет.

С 2008 года и до сих пор этот пост занимал еще один единоросс и депутат со стажем Борис Трофимов. Сейчас он является главой фракции "Единая Россия" и возглавляет комитет по местному самоуправлению АКЗС, с 1997 года возглавляет Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Читайте также: Андрей Клюзов вернется в алтайскую "Единую Россию"

О том, что партию перед масштабными муниципальными выборами 2017 года возглавит Романенко, а не Трофимов, стало известно буквально накануне конференции. До сих пор Трофимов считался главным кандидатом, которому не могли найти замену.

Однако, по информации наших источников, руководство партии осталось недовольно низким результатом "ЕР" на выборах в Госдуму в Алтайском крае в 2016 году. Партия набрала всего 35 % голосов. Есть вопросы и к качеству функционирования партструктуры. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:37
На борту самолета Минобороны находились 92 человека 0
14:14
Что случилось с самолетом Минобороны РФ над Черным морем? 2
14:10
Появился список пассажиров, находившихся в самолете Минобороны 1
13:47
Крушение самолета Минобороны. Хроника событий 1
13:38
Почему падают самолеты? Крупнейшие авиакатастрофы за последние годы 58
13:12
ТАСС: самолет Минобороны упал в Черное море 20
13:04
Савченко создает свою партию под названием РУНА 2
12:50
Специалисты называют техническую неисправность причиной крушения самолета 10
12:33
Впервые в Барнауле в новогоднюю ночь пройдет Литургия 1
12:29
Минобороны подтвердило пропажу с радаров самолета Ту-154 5
12:03
Около 130 человек застряли на фуникулере на горнолыжном курорте в Италии 0
11:47
Самолет Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров 40
11:30
Сердечный приступ случился у ребенка на борту самолета Торонто-Лондон 0
11:06
Испанский художник Хиль Паррондо умер в возрасте 95 лет 2
10:34
Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа 0
10:02
Частный жилой дом сгорел в центре Барнаула. Фото 1
09:38
"Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут утром 25 декабря 3
09:11
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве задержан 0
08:38
Бомбу времен ВОВ взорвут в Германии 25 декабря, идет эвакуация населения 2
08:17
Магазин загорелся в Бийске в ночь на 25 декабря 3
08:00
Главное блюдо стола: как правильно готовить фаршированную индейку? 6
07:36
Таунхаус в викторианском стиле продается в Барнауле за 23 млн рублей. Фото 19
07:04
Католики и протестанты празднуют 25 декабря Рождество Христово 6
06:32
Метели и бураны возвращаются в Алтайский край 25 декабря 0
06:01
ТОП-10 городских новинок: чем прирос Барнаул в 2016 году. Фото 9
23:02
Российские школьники хуже всего знают историю регионов 4
22:03
Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы полосы и застрял 0
21:20
Радиозавод в Барнауле продолжает тлеть. Фото 8
21:06
Житель Белокурихи угнал автомобиль со спящим хозяином внутри 1
20:00
Стюардесса Вулович, пережившая авиакатастрофу 1972 года, умерла в Сербии 1
19:32
Состояние актрисы Кэрри Фишер из "Звездных войн" стабилизировалось 0
19:03
Санта Клаус в канун Рождества отправился в кругосветку с подарками 0
18:35
18 сотрудников МЧС тушили пожар в частном доме Барнаула 1
18:07
Температура до -30 градусов опустится на Алтае в ночь на 25 декабря 0
17:27
Очевидцы: ТЦ "Проспект" в Барнауле затопило горячей водой 2
17:02
Ангела Меркель покупала рождественские товары при трех телохранителях 18
16:29
Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии 0
16:03
Мужчина в Москве пытался сжечь сына и его девушку на первом знакомстве 10
15:31
Порошенко выполнил только 22% своих обещаний 8
15:03
Удивительное рядом: 10 самых странных законопроектов 2016 года 5
14:32
Серьезные пробки зафиксированы в Барнауле 24 декабря 3
14:05
Представитель боксера Поветкина заявил, что их ждет большой суд 3
13:34
Склад пивной тары загорелся в Ростовской области 3
13:04
Причины пожара на радиозаводе в Барнауле еще выясняются 2
12:35
"Храбрый Лука": полицейский, застреливший террориста в Милане, стал героем 0
12:05
Жители Алтайского края обсуждают в сети новую стелу, написанную с ошибкой 24
11:32
День спустя: фотографии после пожара на радиозаводе в Барнауле 15
11:20
Новогоднее чудо: почему масштабное мероприятие пройдет не в центре Барнаула 0
11:07
Обама распространил действие "закона Магнитского" на все страны 12
10:32
Папа Римский пожертвует шесть миллионов евро украинцам на Новый год 11

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.