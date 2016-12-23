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Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле

, ИА "Амител", Кристина Десяткова
Тушение пожара продолжается

Фото: vk.com/barneos22, drom.ru

Здание радиозавода, расположенное на проспекте Калинина, 15 в Барнауле, горит в настоящий момент. На месте ЧП работают 46 сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю, задействованы 15 единиц техники, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ведомства.

"Сообщение о пожаре поступило в 7.02. На момент прибытия пожарных с крыши здания шел густой, плотный дым. Горение началось в складском помещении первого этажа", – комментируют в МЧС.

Здесь также уточнили, что огонь успел перебраться на второй этаж по вентиляции. Сотрудники завода были эвакуированы. Погибших и травмированных нет. Площадь, а также причина пожара уточняются.

 

Читайте также в сюжете: Пожар на радиозаводе в Барнауле
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.12.2016 10:06
- гость -

Ну вот. Пришел конец еще одному производству.

0  0
23.12.2016 10:10
гость

По моему это становится традицией в крае. Что еще не сожгли?

0  0
23.12.2016 10:17
- гость -

Место под ТРЦ освобождают же !

0  0
23.12.2016 10:19
- гость -

да... Торговать как то ближе по душе, да менее хлопотно.

0  0
23.12.2016 10:20
- гость -

НЕ удалось забанкротить. так можно завсегда сжеч. А главнеое конец года, документация сорела. Какие терь налоги? какие терь отчёты? Да и страховочку завсегда получить приятно.

0  0
23.12.2016 10:22
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 10:06 Ну вот. Пришел конец еще одному производству. --- ему давно пришел конец. проводной радиоприемник Алтай давно покупали?

0  0
23.12.2016 10:27
- гость -

А в районе какого цеха горит?39?31?57?

0  0
23.12.2016 10:27
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 10:22 дык радиоприемники - это для конспирации, чтобы нато не узнало, что там на самом деле производится суперсекретное нано-оборудование

0  0
23.12.2016 10:31
Дмитрий

Там половина корпусов Геофизика скупила, вот они развиваются.

0  0
23.12.2016 10:31
- гость -

Зоводуправление горит, корпус, между проходной и транспортными воротами

0  0
23.12.2016 10:34
- гость -

так и Геофизика сама давно загнулась. или ее агония продолжается?

0  0
23.12.2016 10:36
acdc

- гость - 23 декабря 2016 г. 10:31

Зоводуправление горит, корпус, между проходной и транспортными воротами

Ну вот. где документы лежали Там и пожар.

0  0
23.12.2016 10:37
- гость -

Ждем новый ТЦ "Копченый"...

1  0
23.12.2016 10:38
- гость -

завод сгорел еще в 92 году

0  0
23.12.2016 10:47
acdc

гость - 23 декабря 2016 г. 10:38

завод сгорел еще в 92 году

Да в 90х много чё погорело в стране. И страна тоже. СССР была такая.Кто то и не помнит, и не знает её..Потому как прошло 25 лет. Одно поколение уже ушло полностью а одно пришло на смену НОВОЕ. Не знавшее СССР.Ну что ж ,всё меняется в этом Мире.

0  0
23.12.2016 11:25
надина

У знакомого фирма на втором этаже. Помещение арендуют у радиозавода. Проезжал мимо около 10 часов утра - их кабинеты ещё не горели, только дым был снизу. Пожарных было много, но все почему-то топтались рядом и ничего не предпринимали для спасения помещений и оборудования в них. Можно было хотя бы поразбивать окна и пролить кабинеты? К этому моменту горит всё до 4 этажа. Уничтожено только у их фирмы имущества на огромную сумму. Кроме того, уничтожена вся рабочая информация. Очень странное поведение сотрудников ЧС, если не сказать больше.

0  0
23.12.2016 11:41
- гость -

надина 23 декабря 2016 г. 11:25 По моему печальному опыту с пожаром. Также заметил, что у пожарных такой задачи не стоит, чтобы спасти там какое то имущество.Так что кроме нас самих наше имущество спасать никто не будет.

0  0
23.12.2016 11:47
- гость -

23.12.2016 11:25 надина, первое правило при любом пожаре - никогда не бить и не открывать окна, ибо это только усиливает горение. Да и пролить кабинеты это как? Все равно бы оборудование и информацию уничтожили, только сейчас в этом виновата стихия и форс-мажор, а в вашем случае ПО МЧС.

0  0
23.12.2016 12:18
,

вчера шиномонтажка горела, сегодня завод - прямо какой то передел собственности идет. ЦБ вот сколько банков закрыл, чтобы укрупнить несколько ведущих банков, а потом продать иностранцам, как Роснефть....

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23.12.2016 12:25
- гость -

Геофизика сейча далеко не в агонии, у них нормально с заказами. С тех пор, как они переехали на эту территорию - толтько расширяются, отжимают корпуса у завода, сторят новые

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