Фото: vk.com/barneos22, drom.ru
Здание радиозавода, расположенное на проспекте Калинина, 15 в Барнауле, горит в настоящий момент. На месте ЧП работают 46 сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю, задействованы 15 единиц техники, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ведомства.
"Сообщение о пожаре поступило в 7.02. На момент прибытия пожарных с крыши здания шел густой, плотный дым. Горение началось в складском помещении первого этажа", – комментируют в МЧС.
Здесь также уточнили, что огонь успел перебраться на второй этаж по вентиляции. Сотрудники завода были эвакуированы. Погибших и травмированных нет. Площадь, а также причина пожара уточняются.
Комментарии
Ну вот. Пришел конец еще одному производству.
По моему это становится традицией в крае. Что еще не сожгли?
Место под ТРЦ освобождают же !
да... Торговать как то ближе по душе, да менее хлопотно.
НЕ удалось забанкротить. так можно завсегда сжеч. А главнеое конец года, документация сорела. Какие терь налоги? какие терь отчёты? Да и страховочку завсегда получить приятно.
- гость - 23 декабря 2016 г. 10:06 Ну вот. Пришел конец еще одному производству. --- ему давно пришел конец. проводной радиоприемник Алтай давно покупали?
А в районе какого цеха горит?39?31?57?
- гость - 23 декабря 2016 г. 10:22 дык радиоприемники - это для конспирации, чтобы нато не узнало, что там на самом деле производится суперсекретное нано-оборудование
Там половина корпусов Геофизика скупила, вот они развиваются.
Зоводуправление горит, корпус, между проходной и транспортными воротами
так и Геофизика сама давно загнулась. или ее агония продолжается?
- гость - 23 декабря 2016 г. 10:31
Зоводуправление горит, корпус, между проходной и транспортными воротами
Ну вот. где документы лежали Там и пожар.
Ждем новый ТЦ "Копченый"...
завод сгорел еще в 92 году
гость - 23 декабря 2016 г. 10:38
завод сгорел еще в 92 году
Да в 90х много чё погорело в стране. И страна тоже. СССР была такая.Кто то и не помнит, и не знает её..Потому как прошло 25 лет. Одно поколение уже ушло полностью а одно пришло на смену НОВОЕ. Не знавшее СССР.Ну что ж ,всё меняется в этом Мире.
У знакомого фирма на втором этаже. Помещение арендуют у радиозавода. Проезжал мимо около 10 часов утра - их кабинеты ещё не горели, только дым был снизу. Пожарных было много, но все почему-то топтались рядом и ничего не предпринимали для спасения помещений и оборудования в них. Можно было хотя бы поразбивать окна и пролить кабинеты? К этому моменту горит всё до 4 этажа. Уничтожено только у их фирмы имущества на огромную сумму. Кроме того, уничтожена вся рабочая информация. Очень странное поведение сотрудников ЧС, если не сказать больше.
надина 23 декабря 2016 г. 11:25 По моему печальному опыту с пожаром. Также заметил, что у пожарных такой задачи не стоит, чтобы спасти там какое то имущество.Так что кроме нас самих наше имущество спасать никто не будет.
23.12.2016 11:25 надина, первое правило при любом пожаре - никогда не бить и не открывать окна, ибо это только усиливает горение. Да и пролить кабинеты это как? Все равно бы оборудование и информацию уничтожили, только сейчас в этом виновата стихия и форс-мажор, а в вашем случае ПО МЧС.
вчера шиномонтажка горела, сегодня завод - прямо какой то передел собственности идет. ЦБ вот сколько банков закрыл, чтобы укрупнить несколько ведущих банков, а потом продать иностранцам, как Роснефть....
Геофизика сейча далеко не в агонии, у них нормально с заказами. С тех пор, как они переехали на эту территорию - толтько расширяются, отжимают корпуса у завода, сторят новые