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316 многоквартирных домов было капитально отремонтировано в 2015-2016 годах, до конца года ремонт завершится еще на 17 объектах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ремонт многоквартирных домов проводился в рамках краткосрочного плана программы капитального ремонта на 2015-2016 годы.

По словам директора Регионального оператора Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Александра Пономарева, на ремонт было потрачено более 811 миллионов рублей.

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Он добавил, что собираемость взносов на капремонт находится на "достаточно высоком уровне": "За весь период начислений с декабря 2014 года она составляет 84,44%. А если рассматривать только этот год, то этот показатель почти 87%, что можно связывать с результатами выполненных ремонтных работ и их положительной оценкой со стороны собственников. В 2016 году впервые жителям домов с высокой собираемостью (более 88% в городах и 80% в районах) оказали государственную поддержку из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, регионального и местных бюджетов в размере почти 30 миллионов рублей".

Поскольку ремонт проводится даже зимой, с октября строители внедряют техники, исключающие подтопление помещений в многоквартирных домах при ремонте кровель.