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Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году?

, ИА "Амител"
Вспоминаем, как проходил Единый день голосования

Фото: Вячеслав Мельников

2016 год запомнился выборами в Госдуму седьмого созыва, которые прошли 18 сентября. После долгого перерыва состав нижней палаты парламента вновь избирали по смешанной системе. Так, 225 мест в Госдуме были распределены по партийным спискам, а остальные 225 достались депутатам, победившим в одномандатных округах.

По федеральному округу в парламент сумели пройти те же четыре партии, что работали раньше. Речь идет о "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Выборы 2016 года запомнились блеклой агитационной кампанией, рекордно низкой явкой и уверенной победой партии власти.

Выборы по смешанной системе принесли "Единой России" выдающиеся результаты. По одномандатным округам кандидаты от партии сумели победить на 90% округов, получив в Думе нового созыва 203 места. По партийным спискам "Единая Россия" получила чуть больше половины голосов — 54,21%.

Отчаянная борьба за второе место развернулась между КПРФ и ЛДПР. Разрыв на финишной прямой составил несколько десятых процента. В итоге коммунисты с 13,34% голосов избирателей стали второй политической силой в России.

В Алтайском крае результаты на выборах немного отличались от общероссийских. "Единая Россия" в нашем регионе показала один из худших результатов по стране, набрав всего 35,16% голосов избирателей (в абсолютных цифрах это 273 тысячи 105 человек). На втором месте неожиданно оказалась ЛДПР с 19,81%, на третьем — КПРФ (17,24%). У "Справедливой России" 12,5% голосов. На пятом месте партия "Коммунисты России" с 4%.

Явка в Алтайском крае составила в районе 41%.

При этом партии "Единая Россия" удалось провести в Госдуму от Алтайского края сразу семь депутатов. Четверо из них — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Александр Прокопьев и Иван Лоор — стали победителями по одномандатным округам. Еще трое (Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова, Николай Герасименко) прошли в парламент по федеральному списку. Также свое присутствие в Госдуме от Алтайского края продолжил эсер Александр Терентьев, а от коммунистов принимать законы отправился известный московский журналист и писатель Сергей Шаргунов.

Также 18 сентября жители Алтайского края выбирали состав местного парламента. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 68 депутатов 34 избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 34 — по одномандатным округам. Для попадания в краевое собрание по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер. "Единая Россия" набрала на выборах около 34% голосов, что позволило ей победить. По одномандатным округам кандидаты от партии "Единая Россия" одержали победу на 31 из 34 округов. По двум округам победителями стали представители партии "Справедливая Россия", в одном – ЛДПР. Всего на избирательные участки в Алтайском крае 18 сентября пришли более 750 тысяч человек.

 

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