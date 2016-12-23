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Полицейские возбудили уголовное дело в отношении барнаульца, который заправлялся в течение месяца найденной топливной картой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что 33-летний житель Барнаула нашел топливную карту одной из сети заправочных станций. Карта принадлежала одной из организаций города. Барнаулец целый месяц заправлялся по этой карте. В результате он причинил ущерб организации в размере более 170 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Молодой человек задержан.
Комментарии
Блин а как нашли то?
он чито дальнобойщик щитоли?
Как за месяц можно изъездить бензина на 170 тысяч? Сливал прозапас? Продавал или копил?
а на просохатившего карту завели УД по статье "Лоховничество"?
организация хочет списать свою месячную норму на водилу?
Как за месяц можно изъездить бензина на 170 тысяч? Сливал прозапас? Продавал или копил?
Ви, на заправках отлавливаешь тех, кто заправляется за нал, они тебе деньги на руки-ты за них картой рассчитываешься.
я нашёл пятьдесят рублей и купил две булки хлеба .блиин я тоже мошенник.
- гость - 23 декабря 2016 г. 11:48 я нашёл пятьдесят рублей
Не, обычный неудачнег )))
Вот что за люди пошли? Жадность губит. Нет чтобы на 50000р заправиться и выкинуть карту
я нашёл пятьдесят рублей и купил две булки хлеба .блиин я тоже мошенник.
Ну чего вы с трамвайной ручкой сравниваете? Смарт-карты, как правило, номерные, т.е. персонифицированы и подлежат идентификации в случае необходимости. А денюжка-она не имеет идивидуально-отличительных признаков, если только на ней телефон хозяина не указан))) Так что можете смело одну булку съесть, а из второй сухари насушите. Так, на всякий случай))
я то же находил как то 100р. реально не знал что с ними делать! и хочется и колется, так и лежат.
Организация не знала, что карта утеряна? Деньги в таком объеме на ней - зачем? Обычно они лежат в т.н. кошельке и на конкретную карту переводятся по мере необходимости. В общем, странная организация, надо сказать. А товарищча жадность сгубила. Остановился бы раньше - не поймали бы. Либо нам чего-то не рассказывают)))
11:56 ну хорошо, а вот допустим один мой знакомый,не я там дальний родственник соседки бывшей жены брата тесть нашёл телефон и что ему теперь делать?
По моему новость должна звучать "Организация повесила 170 тысяч на лоха нашедшего карту".
Да он и хотел остановиться! Когда на 175 тыр заправится, сразу остановится.
- гость - 23 декабря 2016 г. 12:08 По хорошему - бы вернуть хозяину.
Странная организация: карты не хватились, что топливо с карты расходуется тоже
Васильева ржёт под снегом.
Ага, а бодяжный бензин продавать это не мошеничество.
родственник соседки бывшей жены брата тесть нашёл телефон и что ему теперь делать?
Ну можете продать кому-нибудь, можете оставить для собственных нужд. Если тел окажется украденным, то может паровозом пойдете. Верните хозяину и плюсик Вам в карму))
- гость - 23 декабря 2016 г. 12:08 11:56 ну хорошо, а вот допустим один мой знакомый,не я там дальний родственник соседки бывшей жены брата тесть нашёл телефон и что ему теперь делать?
Сын в прошлом году потерял, обратились в полицию только через месяц, нашли его, один только раз его включили и вот он. на спортивной секции спёрли. Вернули, правда без карты памяти. На разборках не настаивали, рады были и так, телефон не дешёвый, следачка сами с родителями мразёнка разобралась, видимо, раз всё тихо осталось. Так что лучше не рискуйте, верните или уже выбросите. А если не современный, ТАК НАФИГ ОН ВАШЕМУ ДЯДЕ МУЖА СЕСТЕ БАБУШКЕ НУЖЕН,ну если ей лет 80, то тогда можно и старым пользоваться.
dereza я это к примеру привёл, ведь там тоже персональные цифры как и на той карте.Ничего я не находил,с чего вы взяли?
- гость - 23 декабря 2016 г. 11:48
я нашёл пятьдесят рублей и купил две булки хлеба .блиин я тоже мошенник.
ГК РФ Статья 227. Находка 1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. 3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. 4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
"А если не современный, ТАК НАФИГ ОН ВАШЕМУ ДЯДЕ МУЖА СЕСТЕ БАБУШКЕ НУЖЕН,ну если ей лет 80, то тогда можно и старым пользоваться." Мда, тупое создание...
А почему ты тупое?
а пинкод от карты он где взял? У нас сотрудник терял топливную карту. Сразу заблокировали ее и получили новую 170 000 на топливной карте? странно как-то
У меня однажды был похожий случай, правда в более мелких масштабах. В общем, заправляла меня моя контора (давали 200 литров в месяц) по карточке. Я ездил, по работе, по своим делам, бенза почти всегда хватало. И тут бац, наша контора резко разваливается (поругались учредители, один у другого украл всю оргтехнику, документы.., история мутная и не об этом..). Остался я без работы и с карточкой на ней было что то около 180 литров. Блин, думаю чего делать то? Щас карточку заблокируют, Поехал скорее заправляться. После первой заправки выяснилось, что у меня был какой то дневной лимит 50 литров.. Решил вопрос быстро, договорившись с сисадмином той сети АЗС (удача, что я его знал). Заправил себя, брата, батю, и пару-тройку канистр. Тем не менее, когда начались терки по ЗП меня "раскололи" с махинациями по бензу и вычли литров 100 что ли (уже не помню)
5 тысяч литров за месяц. Не хило.
23.12.2016 13:19
- гость - Заявляли о краже? Или о потере? Мы вот пару лет назад с женой чудным образом враз оба телефона потеряли. В полиции не стали заниматься добрыми делами и не помогли..