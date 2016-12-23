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Новости

Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте

, ИА "Амител"
По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: pixabay.com

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении барнаульца, который заправлялся в течение месяца найденной топливной картой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что 33-летний житель Барнаула нашел топливную карту одной из сети заправочных станций. Карта принадлежала одной из организаций города. Барнаулец целый месяц заправлялся по этой карте. В результате он причинил ущерб организации в размере более 170 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Молодой человек задержан. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.12.2016 11:36
Ви

Блин а как нашли то?

0  0
23.12.2016 11:37
- гость -

он чито дальнобойщик щитоли?

0  0
23.12.2016 11:37
Ви

Как за месяц можно изъездить бензина на 170 тысяч? Сливал прозапас? Продавал или копил?

0  0
23.12.2016 11:38
- гость -

а на просохатившего карту завели УД по статье "Лоховничество"?

0  0
23.12.2016 11:38
- гость -

организация хочет списать свою месячную норму на водилу?

0  0
23.12.2016 11:44
dereza

Как за месяц можно изъездить бензина на 170 тысяч? Сливал прозапас? Продавал или копил?

Ви, на заправках отлавливаешь тех, кто заправляется за нал, они тебе деньги на руки-ты за них картой рассчитываешься.

0  0
23.12.2016 11:48
- гость -

я нашёл пятьдесят рублей и купил две булки хлеба .блиин я тоже мошенник.

0  0
23.12.2016 11:51
Сумрачный гений

- гость - 23 декабря 2016 г. 11:48 я нашёл пятьдесят рублей

Не, обычный неудачнег )))

0  0
23.12.2016 11:55
- гость -

Вот что за люди пошли? Жадность губит. Нет чтобы на 50000р заправиться и выкинуть карту

0  0
23.12.2016 11:56
dereza

я нашёл пятьдесят рублей и купил две булки хлеба .блиин я тоже мошенник.

Ну чего вы с трамвайной ручкой сравниваете? Смарт-карты, как правило, номерные, т.е. персонифицированы и подлежат идентификации в случае необходимости. А денюжка-она не имеет идивидуально-отличительных признаков, если только на ней телефон хозяина не указан))) Так что можете смело одну булку съесть, а из второй сухари насушите. Так, на всякий случай))

0  0
23.12.2016 11:58
- гость -

я то же находил как то 100р. реально не знал что с ними делать! и хочется и колется, так и лежат.

0  0
23.12.2016 12:02
- гость -

Организация не знала, что карта утеряна? Деньги в таком объеме на ней - зачем? Обычно они лежат в т.н. кошельке и на конкретную карту переводятся по мере необходимости. В общем, странная организация, надо сказать. А товарищча жадность сгубила. Остановился бы раньше - не поймали бы. Либо нам чего-то не рассказывают)))

0  0
23.12.2016 12:08
- гость -

11:56 ну хорошо, а вот допустим один мой знакомый,не я там дальний родственник соседки бывшей жены брата тесть нашёл телефон и что ему теперь делать?

0  0
23.12.2016 12:11
- гость -

По моему новость должна звучать "Организация повесила 170 тысяч на лоха нашедшего карту".

0  0
23.12.2016 12:11
- гость -

Да он и хотел остановиться! Когда на 175 тыр заправится, сразу остановится.

0  0
23.12.2016 12:19
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 12:08 По хорошему - бы вернуть хозяину.

0  0
23.12.2016 12:32
- гость -

Странная организация: карты не хватились, что топливо с карты расходуется тоже

0  0
23.12.2016 12:46
- гость -

Васильева ржёт под снегом.

0  0
23.12.2016 13:11
- гость -

Ага, а бодяжный бензин продавать это не мошеничество.

0  0
23.12.2016 13:13
dereza

родственник соседки бывшей жены брата тесть нашёл телефон и что ему теперь делать?

Ну можете продать кому-нибудь, можете оставить для собственных нужд. Если тел окажется украденным, то может паровозом пойдете. Верните хозяину и плюсик Вам в карму))

0  0
23.12.2016 13:19
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 12:08 11:56 ну хорошо, а вот допустим один мой знакомый,не я там дальний родственник соседки бывшей жены брата тесть нашёл телефон и что ему теперь делать?

Сын в прошлом году потерял, обратились в полицию только через месяц, нашли его, один только раз его включили и вот он. на спортивной секции спёрли. Вернули, правда без карты памяти. На разборках не настаивали, рады были и так, телефон не дешёвый, следачка сами с родителями мразёнка разобралась, видимо, раз всё тихо осталось. Так что лучше не рискуйте, верните или уже выбросите. А если не современный, ТАК НАФИГ ОН ВАШЕМУ ДЯДЕ МУЖА СЕСТЕ БАБУШКЕ НУЖЕН,ну если ей лет 80, то тогда можно и старым пользоваться.

0  0
23.12.2016 13:24
- гость -

dereza я это к примеру привёл, ведь там тоже персональные цифры как и на той карте.Ничего я не находил,с чего вы взяли?

0  0
23.12.2016 13:40
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 11:48

я нашёл пятьдесят рублей и купил две булки хлеба .блиин я тоже мошенник.

ГК РФ Статья 227. Находка 1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. 3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. 4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.

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23.12.2016 14:10
- гость -

"А если не современный, ТАК НАФИГ ОН ВАШЕМУ ДЯДЕ МУЖА СЕСТЕ БАБУШКЕ НУЖЕН,ну если ей лет 80, то тогда можно и старым пользоваться." Мда, тупое создание...

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23.12.2016 14:47
- гость -

А почему ты тупое?

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23.12.2016 15:49
- гость -

а пинкод от карты он где взял? У нас сотрудник терял топливную карту. Сразу заблокировали ее и получили новую 170 000 на топливной карте? странно как-то

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23.12.2016 15:56
- гость -

У меня однажды был похожий случай, правда в более мелких масштабах. В общем, заправляла меня моя контора (давали 200 литров в месяц) по карточке. Я ездил, по работе, по своим делам, бенза почти всегда хватало. И тут бац, наша контора резко разваливается (поругались учредители, один у другого украл всю оргтехнику, документы.., история мутная и не об этом..). Остался я без работы и с карточкой на ней было что то около 180 литров. Блин, думаю чего делать то? Щас карточку заблокируют, Поехал скорее заправляться. После первой заправки выяснилось, что у меня был какой то дневной лимит 50 литров.. Решил вопрос быстро, договорившись с сисадмином той сети АЗС (удача, что я его знал). Заправил себя, брата, батю, и пару-тройку канистр. Тем не менее, когда начались терки по ЗП меня "раскололи" с махинациями по бензу и вычли литров 100 что ли (уже не помню)

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23.12.2016 17:54
Барнаулец

5 тысяч литров за месяц. Не хило.

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24.12.2016 11:23
Андраник Карл

23.12.2016 13:19

- гость - Заявляли о краже? Или о потере? Мы вот пару лет назад с женой чудным образом враз оба телефона потеряли. В полиции не стали заниматься добрыми делами и не помогли..

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