Фото: asialive.info
Представитель Госдепартамента США заявил, что американская армия — самая сильная в истории человечества, передает РИА Новости.
"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", — цитирует новостное агентство представителя госдепа Джона Кирби.
Такое заявление он сделал в ответ на подобное высказывание российского президента Владимира Путина.
Российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, сказал глава государства накануне. Владимир Путин признал, что сейчас РФ нельзя расслабляться и допускать сбоев в модернизации армии и флота.
Комментарии
Самая сильная - армия Голливуда
Армия 3го Рейка в свое время тоже была "самой сильной" в мире...
Можно список побед самой сильной армии))))
11:00, Югославию силами нато смогли разбомбить, а при наземной операции, сша бы опустили как во Вьетнаме.
Армия США после Второй Мировой войны никогда не воевала с сильным противником. Она либо, извиняюсь, обкакалас* в Корейской и Вьетнамских войнах, либо бомбила всяких папуасов с воздуха. Все их авианосцы уничтожаются парой ракет со всеми кораблями обеспечения. Солдаты без биотуалета воевать не могут. Армия США - армия тупых, заносчивых ублюдк*в "исключительной нации".
23.12.2016 10:58 гоги Армия 3го Рейка в свое время тоже была "самой сильной" в мире...
и даже непобедимой )))
И с развитой экономикой)))
Но не помогло...
Какая армия сильнее, можно спорить конечно. Но армия есть продукт экономики, а какая экономика сильнее - спорить не о чем.
Но армия есть продукт экономики,
Вся история человечества опровергает это утверждение)))
11.10 мое
пис-ками меряются
У америки большею но висит, у нас стручок, но торчит))))
ыть 23 декабря 2016 г. 11:06 Армия США после Второй Мировой войны никогда не воевала с сильным противником.
А чья армия воевала после второй мировой с сильным противником?
Да мы их одними шапками закидаем.)))
Вся история человечества опровергает это утверждение _________________________
Сколько ракет выпустила каспийская флотилия и какое время работал завод по их изготовлению в три смены, чтобы изготовить ракеты взамен запущеным?
23.12.2016 11:19 ви У америки большею но висит, у нас стручок, но торчит))))
))) самое точно сравнение.
- гость - Но армия есть продукт экономики,
Вся история человечества опровергает это утверждение)))-------------------------- Это раньше так было. Сейчас в рукопашную никто не воюет. А техника денег стоит.
а ещё они самые умные, самые красивые, самые самые....
чо за самовосхваление? нарциссизм прет у пиндосов ?
"Госдеп назвал армию США самой сильной в мире"
А у меня самая длинная и самая толстая колбаса. Я вам это говорю как директор колбасного цеха.
дэд марос 23 декабря 2016 г. 11:38 а ещё они самые умные, самые красивые, самые самые....
бля, чо за самовосхваление? нарциссизм прет у пиндосов ?
Сказал Владимир Владимирович Мугабе, вкидывая очередной миллиард в американскую экономику
23.12.2016 11:08 - гость - Но армия есть продукт экономики, а какая экономика сильнее - спорить не о чем.
Продукты экономики это товары- хлеб, молоко, рыба. мясо, одежда, обувь, мебель, поезда, электростанции.... Армия это люди, их физическая подготовка и умение использовать технические достижения, сила духа и сила правды.
Да что с Кирби взять, балабол, Трамп такого не сказал....
-- Это раньше так было. Сейчас в рукопашную никто не воюет. А техника денег стоит.
Ну так так и у нас не копья и луки а тоже какая никакая техника есть. Но если финансирование армии во много раз больше вовсе не означает что армия будет эффективней во столько же раз.
Пример, прекрасно обученная и оснащенная армия грузии драпала будь здоров от наших ржавых, глохнущих танков.
Очень много не материальных составляющих в эффективности армий.
- гость - 23 декабря 2016 г. 11:41
Ога, и с голой пяткой на шашку? Чем воевать то собрались? Народом?
Каким народом? Из 1000 призывников сколько годных для службы без ограничений? Десятка два наберется?
Сколько ракет выпустила каспийская флотилия и какое время работал завод по их изготовлению в три смены, чтобы изготовить ракеты взамен запущеным?
Как вы относитесь к гиперактивной сингулярности в потоке бесконечности?
Вчерась филиппинский президент Родриго Дутерте отмочил очередную корочку, теперь в сторону ООН: "Этот парень (Зейд — верховный комиссар ООН по правам человека) либо шутник, либо идиот, — заявил Дутерте, выступая в прямом телеэфире. — Вы, чиновники ООН, сидите на своих задницах, и мы платим вам зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать... Кто дал тебе такое право?"
Скажите он смелый борец с несправедливостью в мире или очередной дурак? Сколько он протянет у власти с таким подходом? Честно, сам пока не могу определиться, но определенно его риторика мне нравится
ви 23 декабря 2016 г. 11:52 Пример, прекрасно обученная и оснащенная армия грузии ...
Да уж..! Пример так пример
23.12.2016 11:08 - гость -
Какая армия сильнее, можно спорить конечно. Но армия есть продукт экономики, а какая экономика сильнее - спорить не о чем. _________________________________________
Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней! (с)Брат2
гоги 23 декабря 2016 г. 12:01 А чё там за сцена в трамвае, не напомнишь? Там что то про родственные связи вроде..никак не могу вспомнить.
Да уж..! Пример так пример
А что собсно не так? Долгое время их оснащали и обучали натовские инструкторы. Прекрасная техника, прекрасная подготовка, но кое чего нехватило. )))
Прекрасная армии мосул то возьмет нет?))) Мож за деньги попросит так сдаться?)))
11:40 ВВ не Мугабе, его Тайм человеком года в седьмой раз признает) От вовиных действий пол-мира может начать трясти. А ты так к нему наплевательски) Вова реально сильный и действенный чувак.
ви 23 декабря 2016 г. 12:09 Прекрасная армии мосул то возьмет нет?))) Мож за деньги попросит так сдаться?)))
Да что там мосул, хоть бы пальмиру обратно отвоевали)
дэд марос 23 декабря 2016 г. 12:10 ВВ не Мугабе, его Тайм человеком года в седьмой раз признает) От вовиных действий пол-мира может начать трясти. А ты так к нему наплевательски) Вова реально сильный и действенный чувак.
Тайм и алоизыча человеком признавал..этакий тралльский джорнал.
Путин сказал: Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора
А США сказали - это не правда, США сильнее. Я правильно понял, что США назвали себя потенциальным агрессором?
Вова реально сильный и действенный чувак.
Вот я буквально вчера смотрел новости и поймал себя на мысли что без всяких горжусь что он именно наш президент. Поистине человек планетарного масштаба. Лидеры остальных стран ну просто шушера на фоне.))
хоть бы пальмиру обратно отвоевали)
Думаю и индлиб за посла расерачат))
ви просто ватник, вот такие мысли и лезут в голову из тв.
Армия США может быть самой сильной в мире, но при агрессии может проиграть. Агрессор воюет на чужой территории и его сил может не хватить для захвата этой территории. Так что тут нет противоречий между двумя высказываниями. А учитывая ядерный потенциал двух стран, который может уничтожить Землю около 25 раз все очень относительно.
- гость - 23 декабря 2016 г. 12:17 ви просто ватник, вот такие мысли и лезут в голову из тв.
Мысли из ТВ бывают разные, из нашего ТВ - одни, из западного ТВ - другие. А из методички Псаки - вообще атас
Агрессор воюет на чужой территории и его сил может не хватить для захвата этой территории. --------------- Это верно, в истории такое уже ни один раз с Россией было. Однако транспортные средства за более чем пол века далеко вперёд ушли.
Какая все-таки логика у американцев, им сказали что мы сильней любого агрессора, они тут же сказали, что это неправда, есть же такой агрессор, как США. То что они агрессоры, их вообще не смущает
ви просто ватник, вот такие мысли и лезут в голову из тв.
Вчера у соловьева яков кедми высказал вообщем то простую мысль. Вот вы говорите что россия встает с колен? А кто поставил то? Сами и встали.
Вот я и подумал что действительно чем быстрее наше общество исторгнет из себя остатки либерастов пораженцев, сдавших добровольно империю на поругание врагу, тем быстрее россия расправит крылья)))
ви, после просмотра "Вчера у соловьева" можно и не такое подумать
Ага,особлибо когда воины пендосстана стояли на коленях,когда их захватити Иранцы! Бугага!
Ви. Ну, конечно, надо иметь гордость, это правильно, но вот исторгнуть из себя "ли Бера стай поражена" - этого мало. Это надо делать параллельно с подъемом экономики. С первым ещё справляются сейчас восновном вересмотрев 1канал, но экономику телеком не поставить..(
#либераста пораженца#
Про Пальмиру: не хватает сирийцам своей армии, чтобы закрыть все направления. Это реальная проблема. Но ты не переживай, ваших бородатых все равно много перебьют. Про Алоизыча: а что, он не был могущественным чуваком?
у вас просто путинизм головного мозга: вам само словосочетание ВВП ненавистно. Хотя, на фоне иных лидеров этого мира, Вова уверенно лидирует)
Хотя, на фоне иных лидеров этого мира, Вова уверенно лидирует) --------- В чём? В росте с низу?
- гость - 23 декабря 2016 г. 11:41 А кончатся патроны, мы отберем их у врага!!!
12:56 интересно) А по твоему значение человека измеряется его ростом?) Лично мне поер каких значений рост, вес, или размер костюма Путина. Я уверен лишь в том, что Вова не даст себя на.... Как те же Горбачёв и Эльцин...
дэд марос 23 декабря 2016 г. 13:17
Так же как и те? Так их же на..
дэд марос 23 декабря 2016 г. 12:50 Хотя, на фоне иных лидеров этого мира, Вова уверенно лидирует)
В.В. Мугабе - маленький трубадур большой трубы)
ви 23 декабря 2016 г. 12:30
Вчера у соловьева яков кедми
а у истового патриота Соловь**ба, есть дача в Италии? или это не у него?
Ту гость от 12.56,как у Вас язык расположен,можете лизать сверху об карниз,али снизу! Именно в этом заклюцаеттся суть лейборастов!
Все повторяется в истории.. Рональд прикончил "империю зла". Дональд прикончит "империю понтов".
Оноръхист,пистолет,после убийства Российского посла в Турции,прочистил,не?
23.12.2016 12:30 ви
Кедми очень скромно намекнул что поставили на колени нас не американцы , а его земляки.
Навальный,не?
Да ну,Ходор!
А меня есть дача на Вешнем тупике,от этого,армия СШП,сильнее не встанет!
"а у истового патриота Соловь**ба, есть дача в Италии? или это не у него?" Так у всех путреодов обязательно должна быть зарубежная недвижимость.
мдя....авиасосущий крейзер лёнька-бринька самый дымный в мире...
"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас" ================ ну теперь вован должен заявить, что "столь же обороноспособные..." не было, а щас есть, и не "столь же", а "более"