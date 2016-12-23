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Новости

Госдеп назвал армию США самой сильной в мире

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Так ведомство прокомментировало заявление Путина о мощи российской армии

Фото: asialive.info

Представитель Госдепартамента США заявил, что американская армия — самая сильная в истории человечества, передает РИА Новости.

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", — цитирует новостное агентство представителя госдепа Джона Кирби.

Такое заявление он сделал в ответ на подобное высказывание российского президента Владимира Путина.

Российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, сказал глава государства накануне. Владимир Путин признал, что сейчас РФ нельзя расслабляться и допускать сбоев в модернизации армии и флота.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2016 10:54
- гость -

Самая сильная - армия Голливуда

0  0
23.12.2016 10:58
гоги

Армия 3го Рейка в свое время тоже была "самой сильной" в мире...

0  0
23.12.2016 11:00
ви

Можно список побед самой сильной армии))))

0  0
23.12.2016 11:04
- гость -

11:00, Югославию силами нато смогли разбомбить, а при наземной операции, сша бы опустили как во Вьетнаме.

0  0
23.12.2016 11:06
ыть

Армия США после Второй Мировой войны никогда не воевала с сильным противником. Она либо, извиняюсь, обкакалас* в Корейской и Вьетнамских войнах, либо бомбила всяких папуасов с воздуха. Все их авианосцы уничтожаются парой ракет со всеми кораблями обеспечения. Солдаты без биотуалета воевать не могут. Армия США - армия тупых, заносчивых ублюдк*в "исключительной нации".

0  0
23.12.2016 11:06
- гость -

23.12.2016 10:58 гоги Армия 3го Рейка в свое время тоже была "самой сильной" в мире...

и даже непобедимой )))

0  0
23.12.2016 11:07
ви

И с развитой экономикой)))

Но не помогло...

0  0
23.12.2016 11:08
- гость -

Какая армия сильнее, можно спорить конечно. Но армия есть продукт экономики, а какая экономика сильнее - спорить не о чем.

0  2
23.12.2016 11:10
- гость -

Но армия есть продукт экономики,

Вся история человечества опровергает это утверждение)))

1  0
23.12.2016 11:11
ви

11.10 мое

0  0
23.12.2016 11:15
Илья

пис-ками меряются

0  0
23.12.2016 11:19
ви

У америки большею но висит, у нас стручок, но торчит))))

1  0
23.12.2016 11:19
- гость -

ыть 23 декабря 2016 г. 11:06 Армия США после Второй Мировой войны никогда не воевала с сильным противником.

А чья армия воевала после второй мировой с сильным противником?

0  0
23.12.2016 11:23
acdc

Да мы их одними шапками закидаем.)))

0  0
23.12.2016 11:35
- гость -

Вся история человечества опровергает это утверждение _________________________

Сколько ракет выпустила каспийская флотилия и какое время работал завод по их изготовлению в три смены, чтобы изготовить ракеты взамен запущеным?

0  0
23.12.2016 11:35
- гость -

23.12.2016 11:19 ви У америки большею но висит, у нас стручок, но торчит))))

))) самое точно сравнение.

0  0
23.12.2016 11:37
- гость -

- гость - Но армия есть продукт экономики,

Вся история человечества опровергает это утверждение)))-------------------------- Это раньше так было. Сейчас в рукопашную никто не воюет. А техника денег стоит.

0  0
23.12.2016 11:38
дэд марос

а ещё они самые умные, самые красивые, самые самые....

чо за самовосхваление? нарциссизм прет у пиндосов ?

0  0
23.12.2016 11:40
Сумрачный гений

"Госдеп назвал армию США самой сильной в мире"

А у меня самая длинная и самая толстая колбаса. Я вам это говорю как директор колбасного цеха.

0  0
23.12.2016 11:40
- гость -

дэд марос 23 декабря 2016 г. 11:38 а ещё они самые умные, самые красивые, самые самые....

бля, чо за самовосхваление? нарциссизм прет у пиндосов ?

Сказал Владимир Владимирович Мугабе, вкидывая очередной миллиард в американскую экономику

0  0
23.12.2016 11:41
- гость -

23.12.2016 11:08 - гость - Но армия есть продукт экономики, а какая экономика сильнее - спорить не о чем.

Продукты экономики это товары- хлеб, молоко, рыба. мясо, одежда, обувь, мебель, поезда, электростанции.... Армия это люди, их физическая подготовка и умение использовать технические достижения, сила духа и сила правды.

0  0
23.12.2016 11:44
- гость -

Да что с Кирби взять, балабол, Трамп такого не сказал....

0  0
23.12.2016 11:52
ви

-- Это раньше так было. Сейчас в рукопашную никто не воюет. А техника денег стоит.

Ну так так и у нас не копья и луки а тоже какая никакая техника есть. Но если финансирование армии во много раз больше вовсе не означает что армия будет эффективней во столько же раз.

Пример, прекрасно обученная и оснащенная армия грузии драпала будь здоров от наших ржавых, глохнущих танков.

Очень много не материальных составляющих в эффективности армий.

0  0
23.12.2016 11:52
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 11:41

Ога, и с голой пяткой на шашку? Чем воевать то собрались? Народом?

0  0
23.12.2016 11:54
- гость -

Каким народом? Из 1000 призывников сколько годных для службы без ограничений? Десятка два наберется?

0  0
23.12.2016 11:55
ви

Сколько ракет выпустила каспийская флотилия и какое время работал завод по их изготовлению в три смены, чтобы изготовить ракеты взамен запущеным?

Как вы относитесь к гиперактивной сингулярности в потоке бесконечности?

0  0
23.12.2016 12:01
Сумрачный гений

Вчерась филиппинский президент Родриго Дутерте отмочил очередную корочку, теперь в сторону ООН: "Этот парень (Зейд — верховный комиссар ООН по правам человека) либо шутник, либо идиот, — заявил Дутерте, выступая в прямом телеэфире. — Вы, чиновники ООН, сидите на своих задницах, и мы платим вам зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать... Кто дал тебе такое право?"

Скажите он смелый борец с несправедливостью в мире или очередной дурак? Сколько он протянет у власти с таким подходом? Честно, сам пока не могу определиться, но определенно его риторика мне нравится

0  0
23.12.2016 12:01
- гость -

ви 23 декабря 2016 г. 11:52 Пример, прекрасно обученная и оснащенная армия грузии ...

Да уж..! Пример так пример

0  0
23.12.2016 12:01
гоги

23.12.2016 11:08 - гость -

Какая армия сильнее, можно спорить конечно. Но армия есть продукт экономики, а какая экономика сильнее - спорить не о чем. _________________________________________

Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней! (с)Брат2

0  0
23.12.2016 12:08
- гость -

гоги 23 декабря 2016 г. 12:01 А чё там за сцена в трамвае, не напомнишь? Там что то про родственные связи вроде..никак не могу вспомнить.

0  0
23.12.2016 12:09
ви

Да уж..! Пример так пример

А что собсно не так? Долгое время их оснащали и обучали натовские инструкторы. Прекрасная техника, прекрасная подготовка, но кое чего нехватило. )))

Прекрасная армии мосул то возьмет нет?))) Мож за деньги попросит так сдаться?)))

0  0
23.12.2016 12:10
дэд марос

11:40 ВВ не Мугабе, его Тайм человеком года в седьмой раз признает) От вовиных действий пол-мира может начать трясти. А ты так к нему наплевательски) Вова реально сильный и действенный чувак.

0  0
23.12.2016 12:10
- гость -

ви 23 декабря 2016 г. 12:09 Прекрасная армии мосул то возьмет нет?))) Мож за деньги попросит так сдаться?)))

Да что там мосул, хоть бы пальмиру обратно отвоевали)

0  0
23.12.2016 12:13
- гость -

дэд марос 23 декабря 2016 г. 12:10 ВВ не Мугабе, его Тайм человеком года в седьмой раз признает) От вовиных действий пол-мира может начать трясти. А ты так к нему наплевательски) Вова реально сильный и действенный чувак.

Тайм и алоизыча человеком признавал..этакий тралльский джорнал.

0  0
23.12.2016 12:14
- гость -

Путин сказал: Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора

А США сказали - это не правда, США сильнее. Я правильно понял, что США назвали себя потенциальным агрессором?

0  0
23.12.2016 12:14
ви

Вова реально сильный и действенный чувак.

Вот я буквально вчера смотрел новости и поймал себя на мысли что без всяких горжусь что он именно наш президент. Поистине человек планетарного масштаба. Лидеры остальных стран ну просто шушера на фоне.))

0  0
23.12.2016 12:17
ви

хоть бы пальмиру обратно отвоевали)

Думаю и индлиб за посла расерачат))

0  0
23.12.2016 12:17
- гость -

ви просто ватник, вот такие мысли и лезут в голову из тв.

0  0
23.12.2016 12:18
- гость -

Армия США может быть самой сильной в мире, но при агрессии может проиграть. Агрессор воюет на чужой территории и его сил может не хватить для захвата этой территории. Так что тут нет противоречий между двумя высказываниями. А учитывая ядерный потенциал двух стран, который может уничтожить Землю около 25 раз все очень относительно.

0  0
23.12.2016 12:20
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 12:17 ви просто ватник, вот такие мысли и лезут в голову из тв.

Мысли из ТВ бывают разные, из нашего ТВ - одни, из западного ТВ - другие. А из методички Псаки - вообще атас

0  0
23.12.2016 12:21
- гость -

Агрессор воюет на чужой территории и его сил может не хватить для захвата этой территории. --------------- Это верно, в истории такое уже ни один раз с Россией было. Однако транспортные средства за более чем пол века далеко вперёд ушли.

0  0
23.12.2016 12:28
- гость -

Какая все-таки логика у американцев, им сказали что мы сильней любого агрессора, они тут же сказали, что это неправда, есть же такой агрессор, как США. То что они агрессоры, их вообще не смущает

0  0
23.12.2016 12:30
ви

ви просто ватник, вот такие мысли и лезут в голову из тв.

Вчера у соловьева яков кедми высказал вообщем то простую мысль. Вот вы говорите что россия встает с колен? А кто поставил то? Сами и встали.

Вот я и подумал что действительно чем быстрее наше общество исторгнет из себя остатки либерастов пораженцев, сдавших добровольно империю на поругание врагу, тем быстрее россия расправит крылья)))

0  0
23.12.2016 12:41
- гость -

ви, после просмотра "Вчера у соловьева" можно и не такое подумать

0  0
23.12.2016 12:46
ru.бaнок

Ага,особлибо когда воины пендосстана стояли на коленях,когда их захватити Иранцы! Бугага!

0  0
23.12.2016 12:48
Anarchy

Ви. Ну, конечно, надо иметь гордость, это правильно, но вот исторгнуть из себя "ли Бера стай поражена" - этого мало. Это надо делать параллельно с подъемом экономики. С первым ещё справляются сейчас восновном вересмотрев 1канал, но экономику телеком не поставить..(

0  0
23.12.2016 12:48
Anarchy

#либераста пораженца#

0  0
23.12.2016 12:50
дэд марос

Про Пальмиру: не хватает сирийцам своей армии, чтобы закрыть все направления. Это реальная проблема. Но ты не переживай, ваших бородатых все равно много перебьют. Про Алоизыча: а что, он не был могущественным чуваком?

у вас просто путинизм головного мозга: вам само словосочетание ВВП ненавистно. Хотя, на фоне иных лидеров этого мира, Вова уверенно лидирует)

0  0
23.12.2016 12:56
- гость -

Хотя, на фоне иных лидеров этого мира, Вова уверенно лидирует) --------- В чём? В росте с низу?

0  0
23.12.2016 12:58
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 11:41 А кончатся патроны, мы отберем их у врага!!!

0  0
23.12.2016 13:17
дэд марос

12:56 интересно) А по твоему значение человека измеряется его ростом?) Лично мне поер каких значений рост, вес, или размер костюма Путина. Я уверен лишь в том, что Вова не даст себя на.... Как те же Горбачёв и Эльцин...

0  0
23.12.2016 13:40
- гость -

дэд марос 23 декабря 2016 г. 13:17

Так же как и те? Так их же на..

0  0
23.12.2016 13:44
- гость -

дэд марос 23 декабря 2016 г. 12:50 Хотя, на фоне иных лидеров этого мира, Вова уверенно лидирует)

В.В. Мугабе - маленький трубадур большой трубы)

0  0
23.12.2016 13:47
- гость -

ви 23 декабря 2016 г. 12:30

Вчера у соловьева яков кедми

а у истового патриота Соловь**ба, есть дача в Италии? или это не у него?

0  0
23.12.2016 13:47
Ru.бaнoк

Ту гость от 12.56,как у Вас язык расположен,можете лизать сверху об карниз,али снизу! Именно в этом заклюцаеттся суть лейборастов!

0  0
23.12.2016 13:49
- гость -

Все повторяется в истории.. Рональд прикончил "империю зла". Дональд прикончит "империю понтов".

0  0
23.12.2016 13:50
Белые росы

Оноръхист,пистолет,после убийства Российского посла в Турции,прочистил,не?

0  0
23.12.2016 14:00
- гость -

23.12.2016 12:30 ви

Кедми очень скромно намекнул что поставили на колени нас не американцы , а его земляки.

0  0
23.12.2016 14:11
- гость -

Навальный,не?

0  0
23.12.2016 14:15
- гость -

Да ну,Ходор!

0  0
23.12.2016 14:18
Ru.банок

А меня есть дача на Вешнем тупике,от этого,армия СШП,сильнее не встанет!

0  0
23.12.2016 14:22
- гость -

"а у истового патриота Соловь**ба, есть дача в Италии? или это не у него?" Так у всех путреодов обязательно должна быть зарубежная недвижимость.

0  0
23.12.2016 16:02
- гость -

мдя....авиасосущий крейзер лёнька-бринька самый дымный в мире...

0  0
23.12.2016 16:31
Гонец из Пензы

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас" ================ ну теперь вован должен заявить, что "столь же обороноспособные..." не было, а щас есть, и не "столь же", а "более"

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