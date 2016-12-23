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Три человека – две женщины и один мужчина – погибли при пожаре в жилом доме в Топчихинском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
ЧП произошло в селе Чистюнька, расположенном в 10 км от ближайшей пожарной части. Когда пожарные приехали на место вызова, в деревянном доме бушевало пламя. Пожар тушили семь сотрудников ГУ МЧС на трех спецмашинах. Общая площадь пожара составила около 36 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Местные жители говорят, что в этом доме накануне что-то отмечали.
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