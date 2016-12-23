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Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе

, ИА "Амител"
Пожарные делают все возможное, чтобы справиться с огнем

Фото: Алексей Воробьев

Из-за пожара на радиозаводе в Барнауле перекрыто движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина, по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина. Об этом ИА "Амител" сообщили в ГИБДД города. На данных улицах дежурят экипажи ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу. 

Участников дорожного движения просят быть внимательными, а также уступать дорогу автомобилям МЧС и скорой медицинской помощи, чтобы они могли беспрепятственно добраться к месту происшествия.

Водителей также просят заранее выбирать пути объезда.

В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю ИА "Амител" сообщили, что пожар еще не потушен. Огнеборцы делают все возможное.

Напомним, о пожаре на предприятии стало известно в 7.02. Возгорание произошло в складском помещении первого этажа. Сейчас огонь перекинулся на второй этаж. На месте работают 46 спасателей.

Погибших и пострадавших нет.

 

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