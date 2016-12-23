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Полицейские задержали в Славгороде 18-летнего парня, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2104, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что открытая машина была припаркована у жилого многоквартирного дома. Парень открыл ее и, сомкнув провода зажигания, уехал. Но через несколько метров у машины заклинило рулевое колесо. Подозреваемый бросил транспортное средство и скрылся.
Позже личность угонщика была установлена, а он задержан. Подозреваемый сознался в угоне. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Придурок, даже не знает про штатный "противоугон" у классики.
Для начала пусть его врачи проверят. Человек который находится в адекватном состоянии не будет угонять ваз 2104
гость - 23 декабря 2016 г. 12:31 Угнать не украсть. Если не охота идти и велосипед техника.
12:43, лучше уж пешком, чем потом сидеть.
- гость - 23 декабря 2016 г. 12:31 Почему не будет? Самый простой в угоне автомобиль!
... и один из самых угоняемых.