Фото: popcrunch.com
Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в Twitter о том, что работает над новым романом.
"Я сейчас работаю над ней (буквально)", — написала автор книг о Гарри Поттере в ответ на вопрос одной из подписчиц.
J.K. Rowling Подлинная учетная запись
@jk_rowling
I'm working on it (literally). And thank you!
Также она сообщила, что роман не связан с ее предыдущим произведением "Фантастические твари и где они обитают".
Мир узнал о Джоан Роулинг после выхода ее первой книги "Гарри Поттер и философский камень" в 1997 году.
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Комментарии
Отберите у нее авторучку!
пусть пишет. литературный мир для целого поколения создала, молодец.
фантастические твари и как только мужики их терпят?
Гарри Поттер и Хиллори Блинтон у разбитого карыта,не?
Мне нравятся её книги.
в районе радиозавода запах Гарри
А собственно, чем не нравятся ее книги? Ее книги для подрастающего поколения, как глоток свежего воздуха. Тем более, что российских писателей-современников, которые бы могли хоть чем-то заменить ее - отсутствуют вообще.
Пишете на омике чаще,как, Калибр,будете востребованны чаще,Gargonя,я ваз уверяю!
Ее книги для подрастающего поколения
Я все её книги прочитала и фильмы с Поттером мне интересны, а дети мои не хотят. А зря. Это гораааздо интереснее, чем доп-123 и дурацкие сериалы якобы для подростков.