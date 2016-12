Фото: popcrunch.com

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в Twitter о том, что работает над новым романом.

"Я сейчас работаю над ней (буквально)", — написала автор книг о Гарри Поттере в ответ на вопрос одной из подписчиц.

I'm working on it (literally).

