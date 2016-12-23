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Порядка 60 заключенных в колонии Swaleside в британском графстве Кент устроили бунт и установили контроль над одним из корпусов, пишет РБК.
В тюрьме уже объявили тревогу. Заключенные остальных корпусов остаются в своих камерах. Охрана держит контроль над оставшейся территорией тюрьмы.
Отметим, что 16 декабря подобный бунт произошел в тюрьме Великобритании Winson Green. Тогда 600 заключенных устроили беспорядки. Они протестовали против запрета просмотра ТВ и других условий проживания.
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