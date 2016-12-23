Фото: Amic.ru
Более 6,8 тысячи тонн вывезли коммунальщики с улиц Барнаула в ночь на пятницу, 23 декабря. На дороги вышло 140 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает администрация Барнаула.
"Ночью на дорогах работало 140 единиц снегоуборочной техники, днем продолжат уборку снега 98 специализированных машин. Службы МБУ "Автодорстрой" за прошедшие сутки с дорог Барнаула собрали и вывезли 6 тысяч 820 тонн снега. По проезжей части и тротуарам за прошедшие сутки распределили 356 тонн песко-соляной смеси", – рассказали в администрации.
Сейчас коммунальщики работают во всех районах Барнаула. Вывоз снега идет на проспекте Ленина (от пл. Октября до пл. Баварина), площади Октября, площади Сахарова, площади Советов, а также на проспектах Красноармейский, Социалистический, Строителей, улицах С.Армии, Трактовая, Новосибирская, Весенняя Малахова, Попова, Павловский тракт, Энтузиастов, С.Поляна, Воровского, Парфенова, Ляпидевского и других.
Снег убирают в поселках Затон, Бельмесево, Мохнатушка, Черницк, Ползунова, Борзовка, Новомихайловка, селе Лебяжье.
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Комментарии
Ни одной машины не работало в ночь на пятницу в Рубцовске.
В Барнауле улиц меньше, чем заявляют про кол-во машин
Геодезическую ктоньть будет будет чистить???? Полторы колеи,хрен разъедешься.