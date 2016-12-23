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Четыре выборщика, которые не проголосовали в Вашингтоне за Хиллари Клинтон, оштрафуют на тысячу долларов, сообщает РИА Новости.

Штрафы должны быть погашены в течение 60 дней. Если этого не произойдет, то выборщиков будет ждать суд. Согласно закону, выборщики подписывают обязательство, что будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Но во втором этапе голосований за президента США из 12 выборщиков от штата за Клинтон отдали свои голоса лишь восемь человек.

Отметим, что из 538 человек семь выборщиков проголосовали не за победителя в своем штате, а за другого кандидата. Отметим, такое количество проголосовавших не за своего победителя является рекордом в Америке с 1836 года.

Напомним, первый этап президентских выборов прошел 8 ноября. Тогда победу одержал Дональд Трамп. Второй этап прошел 19 декабря.