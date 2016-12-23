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Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода

, ИА "Амител"
Барнаульцы делятся фотографиями горящего радиозавода

В 7 часов утра 23 декабря в краевой столице загорелось здание радиозавода.  Для предотвращения пожара на место прибыли 46 сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю и было задействовано 15 единиц техники. Возгорание произошло на первом этаже, но по вентиляции огонь успел перебраться и на второй. Пока известно только, что погибших и травмированных нет, площадь, а также причина пожара уточняются.

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Напомним, что движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина, по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина перекрыто.

 

 

 

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2016 11:56
- гость -

Хорошо горит! Какой, говорите, там торговый центр будет?

0  0
23.12.2016 11:58
- гость -

Кончилась история Радиозавода?

0  0
23.12.2016 11:58
- гость -

Если сгорели архивы,то как теперь восстановить трудовую книжку?

0  0
23.12.2016 12:00
- гость -

Открыть там трц Огни2

0  0
23.12.2016 12:11
BLATNOI 2016

подожгли

0  0
23.12.2016 12:56
- гость -

как чё скажет-как в колодец спукнет.

0  0
23.12.2016 12:58
- гость -

Что то площадь горения большая, и что там за вентиляция, что по ней огонь распространился да ещё так быстро? Пожары в многоэтажках тоже бывают, там тоже вентиляция и всё рядом понатыкано, но даже если пожарные протянут время, то страдают несколько квартир, от огня верхние, а нижние больше от воды. А тут во все стороны, вверх и вниз. Тут уже спрашивали про ТЦ, а может и мириира не хватает или многоквартирника. Скорее всего так.

0  0
23.12.2016 13:00
- гость -

Скорее всего старое здание, много дерева в перекрытиях, стенах. В порядке предположения. Уже пять часов горит...

0  0
23.12.2016 13:01
- гость -

гость, ага больше места нет для жилого дома, кроме как возле заводов)

0  0
23.12.2016 13:01
- гость -

6 часов

0  0
23.12.2016 13:01
- гость -

может и мириира не хватает

мария ра практически напротив. со стороны ленинского для многоквартирника не пойдет. там вокруг еще полно корпусов

0  0
23.12.2016 13:02
- гость -

А на пятой фото что-то вдалеке от здания горит, туда тоже по вентиляции огонь дошёл? А почему сама вентиляция не сгорела и что, она до последнего работала?

0  0
23.12.2016 13:06
- гость -

Ну так на месте стадиона у вокзала можно же строить дом и ничего. ТЦ вам вместо завода, дорогие барнаульцы, чтобы по этому показателю вообще на мировой уровень выйти. У нас губернатор этим гордится, а не заводами.

1  0
23.12.2016 13:09
- гость -

заводы экологию портят. особенно когда они горят

0  0
23.12.2016 13:11
djusha67

Горит давно...Блинная теория не подтверждается...Или наши строят круче америкосов?

0  0
23.12.2016 13:11
Владимир В.

Боюсь, что заканчивается история радиозавода,который был основан в 1942 году.Много славных дел было на счету радиозаводчан.Был одним из лучших заводов города,края, главного управления, Министерства.Но это было в советские времена.Прощай, радиозавод.

0  0
23.12.2016 13:21
с горы

скоро все заводы медным тазом накроются! Зато туристы попрут! Заживём однако!

0  0
23.12.2016 13:30
- гость -

- гость - 23 декабря 2016 г. 12:58 Вы на заводе были хоть раз? на любом. Там вентиляция не как в квартире. Размер вентиляционного короба может быть 70*70 см и больше.

0  0
23.12.2016 13:37
- гость -

точно туристы попрут с горы)

0  0
23.12.2016 13:51
- гость -

А что там вообще еще может гореть?

0  0
23.12.2016 13:58
- гость -

Туристы сейчас прут со всего города смотреть пожар

0  0
23.12.2016 13:59
- гость -

Барнаул снова печально прославился на всю страну...(

0  0
23.12.2016 14:35
- гость -

http://vimple.co/50e7061f5ac24ec4864aaffbbcd6ae24

P.S. Звук лучше не включать.

0  0
23.12.2016 15:23
ЙЦ

https://youtu.be/YfyRTWqnxgo

0  0
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