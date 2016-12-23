В 7 часов утра 23 декабря в краевой столице загорелось здание радиозавода. Для предотвращения пожара на место прибыли 46 сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю и было задействовано 15 единиц техники. Возгорание произошло на первом этаже, но по вентиляции огонь успел перебраться и на второй. Пока известно только, что погибших и травмированных нет, площадь, а также причина пожара уточняются.
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Напомним, что движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина, по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина перекрыто.
Комментарии
Хорошо горит! Какой, говорите, там торговый центр будет?
Кончилась история Радиозавода?
Если сгорели архивы,то как теперь восстановить трудовую книжку?
Открыть там трц Огни2
подожгли
как чё скажет-как в колодец спукнет.
Что то площадь горения большая, и что там за вентиляция, что по ней огонь распространился да ещё так быстро? Пожары в многоэтажках тоже бывают, там тоже вентиляция и всё рядом понатыкано, но даже если пожарные протянут время, то страдают несколько квартир, от огня верхние, а нижние больше от воды. А тут во все стороны, вверх и вниз. Тут уже спрашивали про ТЦ, а может и мириира не хватает или многоквартирника. Скорее всего так.
Скорее всего старое здание, много дерева в перекрытиях, стенах. В порядке предположения. Уже пять часов горит...
гость, ага больше места нет для жилого дома, кроме как возле заводов)
6 часов
может и мириира не хватает
мария ра практически напротив. со стороны ленинского для многоквартирника не пойдет. там вокруг еще полно корпусов
А на пятой фото что-то вдалеке от здания горит, туда тоже по вентиляции огонь дошёл? А почему сама вентиляция не сгорела и что, она до последнего работала?
Ну так на месте стадиона у вокзала можно же строить дом и ничего. ТЦ вам вместо завода, дорогие барнаульцы, чтобы по этому показателю вообще на мировой уровень выйти. У нас губернатор этим гордится, а не заводами.
заводы экологию портят. особенно когда они горят
Горит давно...Блинная теория не подтверждается...Или наши строят круче америкосов?
Боюсь, что заканчивается история радиозавода,который был основан в 1942 году.Много славных дел было на счету радиозаводчан.Был одним из лучших заводов города,края, главного управления, Министерства.Но это было в советские времена.Прощай, радиозавод.
скоро все заводы медным тазом накроются! Зато туристы попрут! Заживём однако!
- гость - 23 декабря 2016 г. 12:58 Вы на заводе были хоть раз? на любом. Там вентиляция не как в квартире. Размер вентиляционного короба может быть 70*70 см и больше.
точно туристы попрут с горы)
А что там вообще еще может гореть?
Туристы сейчас прут со всего города смотреть пожар
Барнаул снова печально прославился на всю страну...(
http://vimple.co/50e7061f5ac24ec4864aaffbbcd6ae24
P.S. Звук лучше не включать.
https://youtu.be/YfyRTWqnxgo