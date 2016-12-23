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Немецкая полиция задержала двух граждан Косова, которых подозревает в подготовке террористического акта, пишет "Интерфакс".
Известно, что задержанные хотели совершить теракт в торговом центре города Оберхаузен, они были задержаны полицейским патрулем, одетым в гражданское.
Мужчины являются братьями, одному 28 лет, другому – 31. Подготовка к теракту зашла далеко. Задержанные успели привлечь к этому и других людей.
Сейчас полиция в Германии находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря. Тогда грузовик въехал на рождественскую ярмарку в Берлине. В результате ЧП погибли 12 человек.
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