Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по поводу отказа от проведения Кубка мира в Тюмени. Официальное обращение размещено на сайте biathlonrus.com.
"СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", – говорится в заявлении.
Также в тексте обращения сказано, что СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, поскольку соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.
Накануне, 22 декабря 2016 года, стало известно, что СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юниорского чемпионата мира в Острове. IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов. Двое спортсменов отстранены от соревнований, их имена не называются.
Еще в середине декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста. Этих спортсменов подозревают в употреблении запрещённых препаратов.
Комментарии
Кубок мира должен быть проведен не в Тюмени,а на территории ЛНР,отстреливая окрофаший на позициях республики,в районе Дибальцево! Хе,хе,хе! Чем и занимаеться моя супруга,КМС по биатлону!
А вообще нужны ли в России всякие мировые соревнования, все равно бедный народ на них не ходит, а в бюджете дырки от них. Пусть наши спортсмены по миру ездят, всё дешевле и деньги не попилят умники от спорта.
Следующим ЧМ 2018 отменят.
Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию --- это называется "хорошая мина при плохой игре" чуда не произойдет
Время наших стрелков-мочить укропов!
укротролли понабежали. слишком толсто троллите!