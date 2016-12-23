Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по поводу отказа от проведения Кубка мира в Тюмени. Официальное обращение размещено на сайте biathlonrus.com.

"СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", – говорится в заявлении.

Также в тексте обращения сказано, что СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, поскольку соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.

Накануне, 22 декабря 2016 года, стало известно, что СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юниорского чемпионата мира в Острове. IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов. Двое спортсменов отстранены от соревнований, их имена не называются.

Еще в середине декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста. Этих спортсменов подозревают в употреблении запрещённых препаратов.