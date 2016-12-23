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Новогодние елки откроются в четырех районах Барнаула в субботу, 24 декабря, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В Октябрьском районе открытие елки назначено на 17.00. Здесь на проспекте Ленина, 152 планируется музыкальное театрализованное представление "Карнавальная ночь". Для маленьких жителей города приготовлены сладкие подарки.

В Центральном районе Барнаула открытие также назначено на 17.00. Здесь в поселке Южный на улице Чайковского, 21 барнаульцев ждут человек-пружина, лазерное и огненное шоу.

На час позже начнется праздник в Индустриальном районе. Здесь новогодняя площадка расположена в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" (улица Энтузиастов, 10а).

В Ленинском районе открытие елки пройдет также в 18.00. Снежный городок этого района расположен на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213).

Во всех четырех районах салют назначен через час после открытия.

Главный снежный городок Барнаула на площади Сахарова откроется 30 декабря.