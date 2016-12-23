Amic.ru подводит итоги розыгрыша на щедрый запас подсолнечного масла. Напомним, в начале декабря мы решили помочь читателям подготовиться к Новому году и запустили розыгрыш щедрого запаса подсолнечного масла.

Сегодня, 23 декабря, мы подводим итоги розыгрыша. И вот она – тройка наших победителей:

Ангелина Иванова с рецептом запеченного пангасиуса;

Natalia Polyakova и ее рецепт торта "Кукареку" из мяса с овощами;

Юлия Назаренко с рецептом скумбрии с лимоном.

Спасибо всем за участие и замечательные рецепты! Ангелина, Natalia, Юлия, пишите в личные сообщения Amic.ru, а мы расскажем, как забрать ваш приз.

Как и обещали, рецепты победителей скоро опубликуем в нашей рубрике "Кухня".

Конкурс проводился при поддержке ООО "Юг Сибири".