Amic.ru подводит итоги розыгрыша на щедрый запас подсолнечного масла. Напомним, в начале декабря мы решили помочь читателям подготовиться к Новому году и запустили розыгрыш щедрого запаса подсолнечного масла.
Сегодня, 23 декабря, мы подводим итоги розыгрыша. И вот она – тройка наших победителей:
Ангелина Иванова с рецептом запеченного пангасиуса;
Natalia Polyakova и ее рецепт торта "Кукареку" из мяса с овощами;
Юлия Назаренко с рецептом скумбрии с лимоном.
Спасибо всем за участие и замечательные рецепты! Ангелина, Natalia, Юлия, пишите в личные сообщения Amic.ru, а мы расскажем, как забрать ваш приз.
Как и обещали, рецепты победителей скоро опубликуем в нашей рубрике "Кухня".
Конкурс проводился при поддержке ООО "Юг Сибири".
Комментарии
а где смотрим, как амик называет победителей?
я чет такого конкурса и не видела!!!